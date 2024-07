A medida que los temores de Trump disminuyan, la mayoría de las monedas de Latham subirán; Los bonos argentinos caen

Mercados emergentes: la mayoría de las monedas Ladum suben a medida que Trump teme una flexibilización; Los bonos argentinos caen

El real brasileño y el peso mexicano se recuperaron tras caer el lunes Los bonos en dólares de Argentina cayeron por preocupaciones sobre las reservas de dólares El FMI ve un crecimiento global estable; China e India elevan sus proyecciones Lula cuestiona recortes de gasto en Brasil

Por Johan M Cherian y Shashwat Chauhan

16 de julio (Reuters) –La mayoría de las monedas latinoamericanas recuperaron algunas pérdidas el martes, mientras los inversores se quejaban del ex presidente estadounidense. Donald TrumpLos bonos argentinos en dólares cayeron ante una posible victoria en la próxima carrera presidencial, mientras crecían las preocupaciones sobre el equilibrio del dólar.

Porque las monedas inicialmente cayeron Las políticas de Trump El comercio, la migración y el proteccionismo se consideran desfavorables para las economías en desarrollo.

real de brasil reales= El peso mexicano subió un 0,3% MXN= Subió un 0,5% frente al dólar después de registrar el lunes su mayor caída en un solo día en casi tres semanas.

presidente de brasil Luis Inácio Lula da Silva Dijo que no creía que su gobierno debiera recortar el gasto. No descartó la posibilidad de que Brasil no cumpliera con su objetivo fiscal, según extractos de la entrevista que se publicarán más adelante.

palabra peruana PLUMA= El peso colombiano subió un 0,2% COP= El petróleo crudo cayó más del 1%, cayendo un 0,9%. O

La mayoría de las monedas de la región cayeron el lunes Los inversores esperaban una segunda cuota En la Casa Blanca para Trump, que sobrevivió a un intento de asesinato durante el fin de semana. El candidato presidencial republicano eligió al senador estadounidense J.D. Vance como su compañero de fórmula. Vance comparte las opiniones ferozmente populistas de Trump.

Las expectativas de inminentes recortes de las tasas de interés estadounidenses también respaldaron algunas ofertas, luego de los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, de que la trayectoria de la inflación estadounidense se dirigía hacia el objetivo del 2% del banco central estadounidense. Dólar estadounidense/

Mientras tanto, Bonos argentinos denominados en dólares Todas las emisiones reestructuradas cayeron un 1 por ciento en precio, reanudando caídas semanales, mientras los inversores seguían preocupados por la decisión del gobierno de vender dólares y su efecto sobre la acumulación de reservas.

A fines de la semana pasada, el gobierno de Argentina dijo que el banco central del país Comience a vender dólares estadounidenses En paralelo los mercados de divisas para combatir la inflación y congelar la oferta monetaria del país.

«Si bien se espera que estas medidas reduzcan la brecha entre las tasas paralelas y oficiales, existe la preocupación de que la disminución de las reservas internacionales pueda plantear riesgos significativos», dijo Geronimo Manzuti, economista de Telemar Research.

En acciones, el índice bursátil brasileño Bovespa .PVSP Cayó un 0,2% debido a que las pérdidas afectaron a las acciones de tecnología y materiales.

En otros lugares, el Fondo Monetario Internacional Su crecimiento económico ha superado las previsiones También elevó su pronóstico para China al 4,5% desde el 4,1% en 2025, un aumento de una décima por ciento hasta el 3,3% de la economía global.

FMI Aumentan las previsiones de crecimiento de la India Esto se debe a una mejora del consumo privado del 6,8% al 7% para 2024-2025, especialmente en los países rurales del sur de Asia.

Principales índices bursátiles y monedas de América Latina:

Lo último Cambio diario MSCI Mercados Emergentes .MSCIEF 1118.03 -0,2 MSCI Latinoamérica .MILA00000PUS 2323.18 0,35 BrasilBovespa .PVSP 129082.63 -0,18 México IPC .MXX 54330.24 0,03 ChileIPSA .SPIPSA 6566.38 0,25 Merval argentino .MERV 1529928.98 1.657 COLCAP Colombia .COLCAP 1374.10 -0,05 monedas Lo último Cambio diario brasil es real BRBY 5.4308 0,25 peso mexicano MXN=D2 17.6440 0,46 peso chileno CLP=CL 907.9 0.00 peso colombiano COP= 3980.31 -0,92 Palabra grande PLUMA=PE 3.6997 0,19 Peso Argentino (Interbancario) AR=RASL 922.5000 0.00 peso argentino (igual) ARSB= 1385 2.17

