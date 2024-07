AAP dio a conocer las fechas de la Triple Corona 2024 en Argentina

En ese día viernes 19 de julioLa Asociación Argentina de Polo (AAP) reveló las fechas y sedes de la próxima Triple Corona 2024, Esto comenzará el martes 24 de septiembre., con el Abierto de Hurlingham. seguido del Abierto de Tortugas, Y las finales del tan esperado Campeonato Abierto Argentino de Polo concluirán el sábado 7 de diciembre.

En las novedades más importantes de la temporada 2024, Cabe destacar que todos los partidos de la Triple Corona se juegan en ocho sucás.. Este será el año El regreso de Indios Chappellefeu, con Antonio Hegui y Cruz Hegui, hijos de Pepe y Russo Hegui, un plantel que cuenta con una nueva generación de jugadores de la notable familia Hegui. Tanto Pepe como Russo han ganado cuatro veces el Abierto Argentino vistiendo la camiseta de Indios Chappelleu II. Y la guinda del pastel es el regreso de dos equipos de 40 goles: La Natividad y La Dolfina.

Ocho equipos jugarán la Triple Corona 2024 – La Natividad (Egresados ​​de Tortugas y Palermo), La Dolfina Arabia (Hurlingham son los campeones defensores) La Hache, La Ensenada, Ellerstina, Cría La Dolfina, La Hache II Y Indios Chapaleufú.

Mientras tanto, estas ocho filas se unen a otros dos equipos en el Argentina Open, clasificatorio a través de Copas Remonda y Veterinaria. Ocho equipos compiten por esos dos codiciados puestos: La Irenita, La Irenita II, La Matera, La Aguada, La Esquina, La Zeta Kazak, La Dolfina y La Ensenada II.

Las eliminatorias se dividirán en dos ligas de cuatro equipos cada una, y los ganadores de cada liga se clasificarán para el torneo de polo más importante del mundo.

2024 Triple Corona en Argentina



131. Abierto de Hurlingham (se juega en eliminación simple, comenzando en cuartos de final)



Fecha 1: Martes 24 de septiembre

FECHA2: Miércoles 25 de septiembre

Fecha 3: Sábado 28 de septiembre

Fecha 4: Domingo 29 de septiembre

Compañero final de Drysdale: viernes 4 de octubre

Final: Sábado 5 de octubre

Los días 1 y 2, la final del bye se disputará en la sede de la AAP en Bilar.

Fechas 3 y 4 – Las Semifinales se jugarán en Palermo.

La final se jugará en el Hurlingham Club.

84. Tortugas Open (los ganadores de la Liga se clasifican para la final)



Fecha 1: Sábado 12 de octubre

Fecha 2: domingo 13 de octubre

Fecha 3: Sábado 19 de octubre

Fecha 4: domingo 20 de octubre

Fecha 5: Sábado 26 de octubre

Fecha 6: domingo 27 de octubre

Final: Sábado 2 de noviembre

El torneo se llevará a cabo íntegramente en el Tortugas Country Club.

131. Campeonato Abierto Argentino de Polo (Los ganadores de la liga se clasifican para la final)



Fecha 1: viernes 1 de noviembre

Fecha 2: domingo 3 de noviembre

Fecha 3: viernes 8 de noviembre

Fechas 3 y 4: Sábado 9 de noviembre

Fecha 4: Domingo 11 de noviembre

Fecha 5: viernes 15 de noviembre

Fechas 5 y 6: Sábado 16 de noviembre

Fecha 6: domingo 17 de noviembre

Fecha 7: Sábado 23 de noviembre

Fecha 8: Domingo 24 de noviembre

Fecha 9: viernes 29 de noviembre

Fecha 10: domingo 1 de noviembre

Final: Sábado 7 de noviembre

El torneo se realizará íntegramente en Palermo.

Triple Corona 2024 – Equipos



La Natividad: Facundo Pierce 10, Camilo Castagnola 10, Pablo MacDonov 10, Bartolomé Castagnola Jr. 10. Total: 40.

La Dolfina Saudita: Adolfo Cambiasso 10, David Stirling 10, Porto Cambiasso 10, Juan Martín Nerón 10. Total: 40.

La Hache: Pablo Pierce 9, Hilario Ulloa 9, Tomás Panelo 9, Francisco Elizalde 9. Total: 36.

La Ensenada: Juan Brittos 9, Alfredo Picati 9, Juan Martín Zubia 9, Jerónimo Del Carril 9. Total: 36.

Ellerstina: Lucas Monteverde Jr. 8, Gonzalo Pearce Jr. 9, Guillermo Cassette Jr. 9, Ignatius Du Plessis 9. Total: 35.

Crea La Delfina: Rufino Benzatón 8, Bautista Payuger 8, Diego Cavanagh 8, Alejo Taranco 8. Total: 32.

La Hache II: Benjamín Panelo 7, Carlos María Ulloa 8, Facundo Zola 8, Joaquín Pittaluca 8. Total: 31.

Indios Chapaleufú: Antonio Hegui 7, Victorino Ruiz Jorba 8, Cruz Heguy 8, Teodoro Lacau 8. Total: 31.

Clasificatorio Cobas Remonda y Medicina Veterinaria – Calendario



Viernes 11 de octubre

Liga A: La Zeta Kazak vs. La Ensenada II (Juego 1) y La Matera vs. La Esquina (Juego 2).

Liga B: La Irenita vs. La Aguada (Juego 3) y La Irenita II vs. La Dolphina (Juego 4).

Miércoles 16 de octubre

Liga A: Ganador del Juego 1 vs. Perdedor del Juego 2 // Perdedor del Juego 1 vs. Anator B1 vs. Perdedor del Juego 1.

Liga B: Ganador del Juego 3 vs. Perdedor del Juego 4 // Ganador del Juego 4 vs. Perdedor del Juego 3.

Lunes 21 de octubre

Liga A: Juego 1 perdedor vs. Juego 2 perdedor // Juego 1 ganador vs. Juego 2 ganador.

Liga B.

Clasificatoria Copas Remonda y Medicina Veterinaria – Equipos



La Matera: Guillermo Terrera 8, Valerio Jubier 7, Santos Merlos 7, Jared Janney 7. Total: 29.

La Esquina: Pascual Sáinz de Vicuña 6, Cristian Laprida 8, Lucas James 7, Ignacio Laprida 8. Total: 29.

La Zeta Kazak: Beltrán Laulhé 6, Lorenzo Chavanne 6, Matías Torres Zavaleta 8, Nicolás Pieres 8. Total: 28.

La EnsenadaII: Santiago Llosa 7, Segundo Pochino 7, Santiago Cernatas 7, Thomas Beresford 7. Total: 28.

La Irénida: Facundo Fernández Llorente 8, Tomás Fernández Llorente Jr. 8, Matías Mac Donough Jr 7, Alfredo Cappella Barabucci 8. Total: 31.

La Irenita II: Juan Jaretche 7, Federico Bancillo 7, Martín Podestá 8, Jacinto Gruta 8. Total: 30.

La Aguada: Facundo Llosa 7, Felipe Vercellino 7, Pedro Zacharias 8, Pedro Falabella Jr. 7. Total: 29.

La Delfina: Mariano González Jr. 7, Gonzalo Ferrari 7, Lucas Criado Jr. 7, Isidro Strada 7. Total: 28.