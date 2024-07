Actualización del domingo: 6.500 vuelos cancelados desde un error informático

Vuelos masivos fueron cancelados en los aeropuertos de Estados Unidos por tercer día consecutivo el domingo, debido a las continuas repercusiones después de un problema técnico ocurrido el viernes. Impacto en los clientes de Microsoft Windows El ciberataque destruyó la infraestructura de TI en todo el mundo e interrumpió las operaciones de varias aerolíneas, lo que llevó al director ejecutivo de Delta Air Lines a disculparse el domingo por la tarde.

Delta y United Airlines cancelaron cientos de vuelos el domingo, mientras que las dos compañías continuaron trabajando para restaurar sus operaciones a raíz de los problemas causados ​​por un proveedor externo a fines de la semana pasada.

Los problemas han provocado que esta semana las terminales de los aeropuertos de todo el país estén abarrotadas, con largas colas de viajeros esperando para hablar con el servicio de atención al cliente e imágenes de pasajeros durmiendo en el suelo de los pasillos del aeropuerto.

Línea de atención al cliente de Delta Air Lines el sábado en el Aeropuerto Metropolitano del Condado de Wayne de Detroit (DTW). JOE RAEDL/GETTY IMÁGENES

Hasta el domingo por la noche, las aerolíneas habían cancelado más de 1.700 vuelos en Estados Unidos.

Delta estuvo a la vanguardia con más de 1.000 cancelaciones de vuelos el domingo, más de una cuarta parte de sus operaciones, según datos del sitio de seguimiento de vuelos FlightAware. United quedó en segundo lugar, cancelando 262 vuelos el domingo, alrededor del 9% de su programación.

En total, las aerolíneas han cancelado más de 7.000 vuelos en Estados Unidos desde las interrupciones del viernes, más de 3.400 de ellos en Delta, según datos de FlightAware.

En una nota a los clientes enviada el domingo por la tarde, el director ejecutivo de Delta, Ed Bastian, se disculpó por la prolongada interrupción.

«Delta está en el negocio de conectar el mundo y entendemos lo difícil que puede ser cuando sus vuelos se ven interrumpidos», dijo Bastian. «Les agradecemos su paciencia mientras trabajamos para resolver estos problemas, restaurar nuestras operaciones y regresar. a la confiabilidad que usted espera de Delta”.

Delta ya canceló al menos 155 vuelos programados para despegar el lunes.

Aerolíneas delta

La aerolínea con sede en Atlanta dijo el domingo que todavía está en el proceso de volver a encarrilar sus operaciones después de que una falla de TI en CrowdStrike, con sede en Austin, provocó que ella, y varias otras aerolíneas estadounidenses, dejaran de volar temporalmente el viernes.

Bastian dijo que los problemas afectaron al sistema operativo Microsoft Windows, que se utiliza para ejecutar muchas aplicaciones de Delta. Añadió que los problemas afectaron a una herramienta clave para el seguimiento de los miembros de la tripulación, lo que dejó a la aerolínea incapaz de «abordar el número sin precedentes de cambios» provocados por el cierre.

Bastian dijo que los problemas se vieron exacerbados por las interrupciones que ocurrieron en lo que se esperaba fuera el fin de semana de viajes más activo del verano en Delta.

El jueves fue el tercer día más ocupado registrado en todo el país en los puntos de control de la TSA.

Escala temporal para menores no acompañados que vuelen

Delta extendió su pausa en vuelos de niños no acompañados hasta el martes (23 de julio) y extendió las exenciones de viaje que permiten a los pasajeros más flexibilidad para realizar cambios de itinerario, una medida adoptada por otras aerolíneas afectadas, incluida United.

Cómo responde Delta

Delta dijo el domingo que proporcionará vales de comida, alojamiento en hotel y transporte a los clientes afectados según sea necesario. «Como gesto de disculpa», la compañía ofrece a sus clientes vales de viaje y Delta SkyMiles, dijo Bastian.

Política de reembolso del Ministerio de Transportes

Tenga en cuenta que según el Departamento de Transporte de EE. UU. Política, Los viajeros cuyos vuelos sean cancelados o retrasados ​​significativamente tienen derecho a un reembolso (en su método de pago original) por la parte no utilizada de su boleto si finalmente deciden no viajar y no aceptan el cambio de reserva.

Los desafíos técnicos continúan

Delta señala que los clientes pueden monitorear y administrar los cambios de itinerario de vuelo en el sitio web y la aplicación móvil de la compañía. Sin embargo, la compañía señaló que estas herramientas estaban «inundadas de tráfico, lo que provocaba problemas de rendimiento intermitentes».

La aerolínea dijo que estaba trabajando para instalar esas herramientas y advirtió que su capacidad para responder a los mensajes de las redes sociales también era limitada.

aerolíneas Unidas

En su última actualización del sábado, United le dijo a TPG que sus sistemas de contacto de servicio al cliente se habían restablecido por completo y señaló que la mayoría de los sistemas tecnológicos estaban nuevamente en funcionamiento, pero advirtió sobre posibles más cancelaciones y retrasos durante el fin de semana.

Las cancelaciones de vuelos en Estados Unidos el sábado disminuyeron un 37% en comparación con el viernes, pero aún estaban por encima de 1.600 por día, lideradas por Delta, que registró 1.200 cancelaciones, según mostraron los datos de FlightAware.

Pantalla de recuperación de Windows de Microsoft Corp. En exhibición en el Aeropuerto Intercontinental George Bush (IAH) el sábado. David Paul Morris/Bloomberg vía Getty Images

¿Qué te deben las aerolíneas después de una cancelación o un retraso?

Aunque los problemas surgieron de un tercero, y no directamente de las aerolíneas, el Departamento de Transporte de Estados Unidos considera estas cancelaciones y retrasos «controlables», es decir, responsabilidad de la aerolínea, dijo el viernes un portavoz de la agencia a TPG.

Esto significa que se aplicarán las promesas hechas por las aerolíneas y que se muestran en el panel de servicio al cliente de la aerolínea. Esto es lo que cada aerolínea le ha dicho al Departamento de Transporte de EE. UU. que garantizará después de una cancelación o un retraso importante.

El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, señaló el sábado las políticas de reembolso de la agencia en las redes sociales.

«He oído informes de que algunas aerolíneas sólo ofrecen créditos de vuelo. Déjame aclararlo: tienes derecho a un reembolso inmediato si tu vuelo se cancela y no vuelves a reservar», escribió Buttigieg en su cuenta de Twitter.

Anomalía en 2024

Las interrupciones operativas de las últimas 48 horas se producen en medio de un año en el que en gran medida no se han producido colapsos importantes en los viajes aéreos.

Del 1 de enero al 18 de julio, las aerolíneas estadounidenses cancelaron el 1,3% de los vuelos, según FlightAware. Compare eso con la tasa de cancelación del 2,6% durante el mismo período en 2022.

Delta promocionó específicamente su confiabilidad operativa durante el mandato de la aerolínea. En la convocatoria de resultados del segundo trimestre el 11 de julio. La aerolínea obtuvo una puntuación alta tanto en la reciente clasificación de aerolíneas de J.D. Power como en el informe de Mejores Aerolíneas de 2024 de TPG, debido en parte a su confiabilidad operativa.

Los últimos problemas operativos en toda la industria incluyen un problema de varios días en United el verano pasado que llevó a la compañía a intensificar su cooperación con la FAA en operaciones en Newark… y una interrupción de la computadora de la FAA en enero de 2023 que provocó la primera intervención en tierra. detener el país desde el 11 de septiembre de 2001. El último incidente se produjo pocos días después del desastre operativo de las vacaciones de 2022 de Southwest Airlines.

