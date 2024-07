Alisha Gray gana el concurso de habilidades y tríos

La selección femenina de baloncesto de Estados Unidos busca ganar su octava medalla de oro consecutiva Con la audiencia de los juegos de la WNBA en su punto más alto de todos los tiempos, el equipo olímpico de baloncesto femenino de EE. UU. busca continuar su dominio olímpico.

PHOENIX – Se hizo historia en el Fin de Semana All-Star de la WNBA 2024 en Phoenix cuando Alisha Gray del Atlanta Dream se convirtió en la primera jugadora en ganar el Skills Challenge y el Concurso de Tres Puntos en la misma temporada.

Y las celebraciones apenas comienzan.

El equipo de EE. UU., liderado por la cinco veces medallista de oro olímpica Diana Taurasi, se enfrentará a un equipo de la WNBA, formado por los prometedores estudiantes de primer año Caitlin Clark y Angel Reyes, el sábado a las 8:30 p.m. Puede que el equipo femenino de EE. UU. haya ganado siete medallas de oro consecutivas, pero la entrenadora de la WNBA, Cheryl Miller, dijo que su equipo de estrellas no tendrá una tarea fácil.

Antes de esperar con ansias el evento principal del sábado, no podemos ignorar la actuación histórica del viernes. USA Today Sports resumió todo lo sucedido en el Footprint Center de Phoenix, que estaba lleno al máximo.

Alisha Gray, de Atlanta Dream, ganó el viernes la competencia All-Star de la Asociación de Baloncesto Femenino de Estados Unidos. Después de ganar el Skills Challenge esa misma noche, derrotó a Jonquel Jones del New York Liberty en el Three-Point Challenge para convertirse en la primera persona en la historia de la Asociación de Baloncesto Femenino de EE. UU. en ganar ambos campeonatos en la misma temporada.

«Se siente genial. Otros $55,000 en mi bolsillo», dijo Gray, refiriéndose al bono de $55,000 de Aflac por concurso.

Todo se redujo al último triple.

La ronda final del torneo vio una serie de resultados positivos y negativos tanto para Gray como para Jones. Gray terminó con 22 puntos, lo que contribuyó a su agotamiento por competir en ambos eventos. Jones tuvo la oportunidad de igualar el puntaje de Gray en su último tiro, pero estuvo cerca de la canasta. Jones permaneció sujetándose la cabeza con decepción cuando terminó con 21 puntos.

«Él (Jones) me puso nervioso, no voy a mentir», admitió Gray.

Ni Caitlin Clark ni Sabrina Ionescu, no hay problema.

Jonquil Jones, del New York Liberty, anotó 25 puntos durante una impresionante jugada en la primera ronda del concurso de triples. Incluso dejó caer una bola Starry Ring de 3 puntos.

Jones se enfrentará a Alisha Gray de Atlanta Dream en la ronda final después de que Gray anotara 23 puntos. Completando la lista de cinco competidoras estuvo Kayla McBride (21), jugadora de Minnesota Lynx, Stephanie Dolson (20), jugadora de Washington Mystic, y Marina Mabrey (19), jugadora de Connecticut Sun.

Gray realiza dos tareas y ganó el desafío de habilidades esa misma noche.

La entrenadora en jefe de la WNBA, Cheryl Miller, recibió una gran ovación el viernes. Miller estaba en el campo viendo las festividades del Juego de Estrellas el viernes cuando apareció en el Jumbotron. La multitud abarrotada en el Footprint Center inmediatamente se puso de pie y aplaudió a Miller, quien fue la primera entrenadora y gerente general del Phoenix Mercury entre 1997 y 2000.

Miller vestía una camiseta negra que decía «Igualdad en los deportes femeninos» y la frase «Merecemos estar aquí» impresa en la espalda.

La estrella del baloncesto de LSU, Flau’jae Johnson, fue vista en la cancha de Phoenix animando a su ex compañera de equipo Hailey Van Lith, quien se transfirió a TCU en abril después de una temporada con los Tigres. Van Lith es miembro del equipo de baloncesto 3×3 del equipo de EE. UU., que incluye a Cierra Burdick, Dearica Hamby y Rhyne Howard. El equipo femenino de baloncesto 3×3 de Estados Unidos participó el viernes en un partido de exhibición de 10 minutos en el Footprint Center antes de los Juegos Olímpicos de París 2024.

La excompañera de Johnson, Ángel Reyes, participará en el Juego de Estrellas de la WNBA el sábado.

Sophie Cunningham de Phoenix Mercury desafió al público de su ciudad natal en el Footprint Center para llevar energía a la ronda final del WNBA All-Star Skills Challenge, donde se enfrentó a Alisha Gray de Atlanta Dream.

«Pensé que estaban bastante callados», dijo Cunningham a la multitud después de su primera ronda.

Los aficionados aplaudieron durante la siguiente ronda. Aunque Cunningham tuvo dificultades para despegar desde detrás del arco, ganó impulso en la mitad trasera para terminar la carrera en 34,5 segundos, más rápido que su tiempo en la primera ronda de 35,5 segundos.

Gray destacó su velocidad y volvió a aparecer rápidamente en el partido. También tuvo dificultades para acertar sus triples, pero corrió por la cancha para conseguir una asistencia y un punto para ganar en 32,1 segundos. Dijo que estaba cansada de correr, pero aun así salió victoriosa.

Gray y Cunningham se abrazaron después de la contienda. La comisionada Cathy Engelbert le entregó el trofeo.

El juego de vallas cronometrado consta de tres pases de rebote, un pase de pecho, un tiro de tres puntos desde lo alto del arco, un tiro en salto con el codo, un triple desde la esquina, un pase rápido y un tiro final desde cualquier lugar del campo. corte. Los mejores jugadores de la primera ronda avanzan a la ronda final.

Brittney Griner del Phoenix Mercury encabezó la primera ronda del WNBA All-Star Skills Challenge con un tiempo de 46,3 segundos. La jugadora del Atlanta Dream, Alisha Gray, completó el triple rápidamente y lo terminó en 31,2 segundos. Marina Mabrey, quien fue cambiada del Chicago Sky al Connecticut Sun a principios de esta semana, terminó en 35,7 segundos para sacar a Greiner de la contienda. Mabrey podría haber terminado antes si no hubiera cometido dos faltas, incluida una en la que manejó mal el balón en el último tiro. Eso volvió a atormentarla. Sophie Cunningham, de Mercury, venció por poco a Mabry por el último lugar en la final al terminar en 35,5 segundos.

Kelly Mitchell de Indiana Fever, compitiendo en lugar de Erica Wheeler, tuvo problemas para alcanzar los tres puntos y no pudo terminar la carrera de obstáculos en el tiempo asignado. Y fue excluido.

Aquí están las pautas para el evento del viernes, de un comunicado de la WNBA:

Los tiradores de tres puntos competirán en una competición cronometrada de dos rondas con los poseedores de pelotas colocados en cinco posiciones principales de tiro alrededor del arco de tiro de tres puntos. Cuatro de las gradas contienen cuatro balones oficiales de partidos de la WNBA que valen un punto cada uno y un balón «dinero» que vale dos puntos.

El quinto estante será un estante especial de «bolas en efectivo» donde cada bola vale 2 puntos. Además, se colocarán dos bases de pelota en posiciones de lanzamiento profundas llamadas “The Starry Range”. Cada base contiene una bola especial conocida como bola «estrella»; Los tiros realizados con balón propio valen tres puntos. Los dos jugadores con mayor puntuación en la primera ronda avanzarán a la ronda final.

Jonquil Jones, Libertad de Nueva York

Stephanie Dolson, Místicos de Washington

Kayla McBride, Lince de Minnesota

Alisha Gray, sueño de Atlanta

Marina Mabry, Connecticut Sol

El ganador del Desafío de Habilidades All-Star de la WNBA y del Concurso de Tres Puntos se reirá hasta el banco después de que Aflac aumente la apuesta.

La estrella de las Seattle Storm, Nneka Ogwumike, quien se ha desempeñado como presidenta de la WNBA desde 2016, anunció el jueves que la compañía de seguros otorgará un bono de $55,000 a cada ganador. Eso representa un gran salto con respecto a los $2,575 que la liga otorga a los ganadores según el convenio colectivo de la WNBA.

“Me gustó la idea de que Aflac se presentara y realmente mostrara su inversión. Espero que sirva de ejemplo para muchas otras organizaciones y empresas que buscan invertir y asociarse”, dijo Ogwumike durante su disponibilidad para los medios el viernes. «Espero que suceda de manera que los jugadores sean conscientes de ello, pero aun así se involucran».

Brianna Stewart envió un mensaje a los participantes el viernes: «¡Consigan ese dinero!»

Fue un shock para los fanáticos cuando vieron que Clarke no estaba entre los triples de la WNBA All-Star League. El viernes dijo que recibió una invitación pero finalmente decidió no participar en la competencia para priorizar el descanso.

“He jugado baloncesto durante todo un año. No es fácil aparecer y lanzar la pelota desde el estante. Nunca antes había hecho eso. No he tenido mucho tiempo para practicar. El equipo gana juegos. Creo que estoy disfrutando de estas vacaciones. «Hay muchas oportunidades para mí de hacer eso en algún momento».

Sabrina Ionescu del New York Liberty ganó el título en el Fin de Semana All-Star 2023 en Las Vegas. Ionescu estuvo casi perfecta en su carrera reciente, anotando 25 de 27 triples para 37 de 40 puntos posibles. Este es un récord de todos los tiempos tanto en la NBA como en la NBA femenina.

Ionescu también entrenó con Steph Curry de los Golden State Warriors durante el fin de semana del Juego de Estrellas de la NBA en Indianápolis en febrero. Perdió por poco y anotó 26 puntos, frente a los 29 de Curry.

«¿Algún consejo? Intenta disparar un tiro a la vez. Creo que puede resultar agotador cuando sabes que todos están disparando. Hay grandes tiradores involucrados en esto este año. La multitud generalmente se divierte mucho. En realidad, se trata solo de ti y «Simplemente no intentes pensar demasiado en cuántos tiros vas a realizar», dijo Ionescu el viernes. «Disfrútalo. Tienes que divertirte».

Ionescu fue invitada a defender su título en la competición de tres puntos, pero finalmente declinó centrarse en el equipo de Estados Unidos, donde hará su debut olímpico en París.

“Poder representar a mi país es algo con lo que he soñado desde que era joven”, dijo Ionescu a los medios el viernes.

La jugadora de Indiana Fever, Erica Wheeler, recurrió a las redes sociales el viernes para expresar su decepción por no asistir a la competencia. A pesar de los mejores esfuerzos de Delta Air Lines y el equipo Indiana Fever, Wheeler dijo que no pudo encontrar un vuelo a Phoenix a tiempo para la competencia, que se llevará a cabo el viernes en el Footprint Center.

«¡Estoy tan triste!», escribió Wheeler en X, agregando un emoji de desamor en otra publicación.

La compañera de equipo de Wheeler en Fever, Kelly Mitchell, ocupará su lugar. Mitchell fue visto calentando antes del Skills Challenge vistiendo la camiseta número 17 de Wheeler. Además de Mitchell, Kaitlyn Clark y Aliyah Boston fueron nombradas las jugadoras más destacadas del Team Fever.

El Juego de Estrellas de la WNBA de este año no es como la mayoría.

No solo porque las Estrellas se enfrentarán a la Selección Nacional Femenina de Estados Unidos que representará al país en los Juegos Olímpicos de París 2024, algo que no ha sucedido desde los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, sino también porque este será el primer Juego de Estrellas. Star Game donde los fanáticos podrán ver a las jóvenes estrellas Caitlin Clark y Ángel Reese.

Vea la programación de TV completa y la programación aquí.

Participar en el Juego de Estrellas de la WNBA es gratificante. Según el convenio colectivo de la WNBA, cada participante en el Juego de Estrellas recibe 2.575 dólares. El MVP del Juego de Estrellas recibe $5,150 adicionales. Los participantes en la competencia de habilidades y en el concurso de tres puntos reciben cada uno $1,030, mientras que los ganadores reciben $2,575 de la liga.

El equipo de EE. UU. se enfrenta a las WNBA All-Stars el sábado. ¿Quién tiene más posibilidades de ganar?

