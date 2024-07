Camila Mendes y Madeleine Klein protagonizan la película

Camila Mendes, Madeline Klein, Sarah Pidgeon, Tyreek Weathers y Jonah Hauer-King

Sé lo que hiciste el verano pasado Su equipo se está preparando para estrenar su nueva película el próximo verano.

Madeline Klein, estrella de la serie de Netflix Bancos externosY Camila Mendes, quien interpretó a Verónica en la serie de larga duración de CW. ríodalese encuentra en conversaciones para liderar el elenco del remake de la exitosa película de terror de 1997 para Sony Pictures.

También están en marcha negociaciones con la nominada al premio Tony, Sarah Pigeon. Atlanta Tyreek Weathers y Jonah Hauer-King, quienes interpretan al Príncipe Eric en el remake de acción real de Disney la Sirenita.

tr Informes anteriores decían que Jennifer Love Hewitt y Freddie Prinze Jr. estaban en conversaciones para repetir sus papeles de la película original.

Jennifer Kayten Robinson (Venganza) dirige el nuevo proyecto a partir de un guión que coescribió con Sam Lansky después de un guión inicial de Leah McKendrick. Neal Moritz, uno de los productores de la película original, está produciendo el remake.

Sony se está moviendo rápidamente en este sentido, ya que ha fijado una fecha de lanzamiento para esta función el 18 de julio de 2025.

Sé lo que hiciste el verano pasado La película se estrenó en cines el 17 de octubre de 1997 y recaudó más de 72 millones de dólares en taquilla (142 millones de dólares hoy). El elenco incluye a Hewitt, Prinze, Sarah Michelle Gellar y Ryan Phillippe en la historia sobre un grupo de amigos que son perseguidos por un villano con un gancho después de que intentan encubrirlo con su auto. La primera película fue escrita por él. gritos Escrita por el guionista Kevin Williamson, la película está basada en la novela homónima de 1973 de Lois Duncan.

Hewitt y Prinze regresaron para la secuela de 1998. Todavía no sé qué hiciste el verano pasado.Mientras que el año 2006 Siempre sabré lo que hiciste el verano pasado. La serie fue producida por un nuevo personal y destinada únicamente al entretenimiento en el hogar. Amazon lanzará una serie basada en la propiedad en 2021.

El nuevo modelo es 2022. gritos Un remake, en el que los miembros del elenco original se asociaron con un equipo de jóvenes promesas, que en este caso incluía a Jenna Ortega y Melissa Barrera. También sigue la estrategia del estudio de intentar construir una nueva generación de estrellas, como se ve en las comedias románticas Sidney Sweeney y Glen Powell. Nadie mas que tu.

Mendes irrumpió como Verónica en la serie. ríodale, que finalizó su carrera el año pasado. Sus trabajos recientes incluyen las películas de 2024. Promovido Y músicaAdemás de una colaboración previa con Robinson en la comedia negra para adolescentes de Netflix de 2022. Venganza.

Cline es mejor conocida por interpretar a Sarah Cameron en la serie. Bancos externosAdemás, formó parte de la atrevida lista de sospechosos del caso Rian Johnson. Cebollas de cristal: un misterio de los cuchillos.

Pigeon protagoniza actualmente la obra de Broadway In antropomórfico, retomando el papel de «Diana» que comenzó en el Off-Broadway en Playwrights Horizons. “Playing with Music”, sobre una banda similar a Fleetwood Mac en la cúspide del estrellato, estableció a principios de este año el récord de mayor cantidad de nominaciones a los premios Tony, obteniendo 13, incluida una para Pidgeon. Su trabajo también le ha valido nominaciones para el Premio Drama League por “Actuación Sobresaliente” y el Premio Outer Critics Circle por “Actuación Sobresaliente”. En la pantalla, apareció como la joven Kathryn Hahn en Tiny Beautiful Things de Hulu y fue la protagonista de The Wilds de Amazon.

Withers, quizás mejor conocido por su papel en la serie FX. Atlantaestá listo para causar un gran revuelo en la pantalla grande después de terminar recientemente para élanteriormente conocido como cabraProducida por Universal Pictures y Monkey Paw Productions. Withers desempeña el papel principal en la película, que es un thriller psicológico centrado en un prometedor mariscal de campo de la NFL que es invitado a entrenar con la envejecida estrella de su equipo, interpretada por Marlon Wayans. La película se estrenará en cines en septiembre de 2025.

Hower King es un actor británico que ha aparecido en adaptaciones televisivas de Pequeña mujer Y Fin de Howard. Recientemente protagonizó tatuaje de auschwitzun drama histórico que se estrenó en Peacock la primavera pasada.

Klein está representado por CAA, Bold Talent Agency, Entertainment 360 y Hirsch Wallerstein, mientras que Mendes está representado por CAA y Luber Roklin Entertainment.

Pidgeon está representado por Gersh, Anonymous Content y Jackoway Austen, y Withers está representado por CAA y Jackoway Austen. Hauer-King está representada por CAA, United Agents del Reino Unido y Jackoway Austen.