Capital One está presentando un plan de intereses de 265 mil millones de dólares para satisfacer a los reguladores sobre su compra planificada de Discover

NUEVA YORK (AP) — Capital One (COF) anunció el miércoles que planea ofrecer 265 mil millones de dólares en préstamos, inversiones y proyectos filantrópicos como parte de su próxima fusión de 35 mil millones de dólares con Discover Financial (DFS). El plan pretende aplacar a los reguladores bancarios federales, que inicialmente se mostraron escépticos sobre la aprobación de la fusión, que crearía la compañía de tarjetas de crédito más grande del mundo si se concreta.

El plan de beneficios comunitarios de cinco años y 265 mil millones de dólares consta de varias iniciativas de Capital One, incluido un plan para prestar 200 mil millones de dólares a consumidores de ingresos bajos y medios, 44 mil millones de dólares en trabajo de desarrollo comunitario y cientos de millones de dólares para organizaciones sin fines de lucro. pequeñas empresas e instituciones financieras propiedad de minorías.

Fue anunciado el pasado mes de febrero, Capital One dijo que planea comprar y fusionarse con la empresa de servicios financieros Discover, lo que crearía el séptimo banco más grande del país, así como la mayor compañía de tarjetas de crédito. Capital One también adquirirá la red de pagos de Discover, un activo poco común.

Pero los reguladores se mostraron tibios con respecto al acuerdo, y muchos grupos comunitarios y de consumidores expresaron preocupación o alarma sobre el tamaño de la empresa combinada, que en su opinión podría reducir la competencia, y la cantidad de exposición que la empresa Capital One-Discover combinada tendría al crédito. mercado de tarjetas.

Vale la pena señalar que Capital One incluye préstamos con tarjetas de crédito como parte de su plan. La compañía con sede en McLean, Virginia, planea ofrecer 125 mil millones de dólares en préstamos de tarjetas de crédito a consumidores de ingresos bajos y moderados, así como 75 mil millones de dólares en préstamos para automóviles.

Grupos de consumidores Se espera que esto ejerza una presión significativa sobre la administración Biden para garantizar que el acuerdo sea bueno tanto para los consumidores como para los accionistas.

«Los reguladores bancarios estadounidenses pueden demostrar que no se dejarán engañar… por un banco que construyó un imperio para atrapar a familias de bajos ingresos con deudas renovables que probablemente nunca pagarán», dijo Jesse Van Tol, director ejecutivo de la coalición National Community Reinvestment, un grupo que a menudo trabaja con bancos para desarrollar programas de préstamos comunitarios. La Coalición Nacional de Reinversión Comunitaria no ha trabajado con Capital One en este plan, pero ha trabajado con Capital One en el pasado en programas similares.

Capital One dijo que el plan fue desarrollado en asociación con la Asociación Nacional de Constructores de Activos Comunitarios Latinos, NeighborWorks America, Opportunity Finance Network y el Instituto Woodstock.

«A lo largo de este proceso, nos ha alentado el hecho de que Capital One sea propietario de áreas que tienen margen de mejora y están abiertas a discutir ideas fuera de su zona de confort», dijo Harold Pettigrew, presidente y director ejecutivo de OFN. «Esperamos seguir trabajando. juntos para cumplir los compromisos del plan y ayudar a llevar capital a las comunidades que «lo necesitan más que nadie».

Capital One también se comprometió a no cerrar ninguna sucursal como parte de la fusión y a continuar abriendo más sucursales en vecindarios de bajos ingresos.