Caputo confirma que Argentina trasladó parte de su oro al exterior

El Banco Central de Argentina ha trasladado al menos parte de su oro al exterior, confirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, luego de que el líder del sindicato de trabajadores bancarios hiciera un pedido público de información al respecto. El ministro también dijo que los argentinos deberían vender dólares para pagar impuestos.

«Esta es una medida muy positiva del banco central», dijo Caputo en una entrevista con el canal de televisión La Nación + el viernes. «Tener oro en un banco central es como poseer bienes raíces: no puedes usarlo para nada. Si está en el extranjero, puedes retirarlo. [on it]».

Caputo no precisó cuánto oro se envió, a qué banco ni qué tipo de operación.

El lunes, Sergio Palazzo, presidente del sindicato de empleados bancarios, presentó una solicitud de información pública en X. Palazzo en respuesta a los rumores «sobre la salida de oro de las reservas del banco central enviado al exterior». Un diputado peronista exigió al presidente del Banco Central, Santiago Pausilli, información «general, clara, precisa, completa y exhaustiva».

Fuentes del banco central no proporcionaron más información HeraldoResponderán directamente a la solicitud de Palazzo.

El banco central posee 61 toneladas de oro por un valor aproximado de 4.500 millones de dólares.

Argentina enfrenta un juicio internacional en Europa por miles de millones de dólares. Debido a que las demandas son contra la República Argentina y no contra el banco central, los demandantes en esos casos no pueden confiscar legalmente el oro en el extranjero, dijeron expertos legales. Heraldo. Sin embargo, los fondos de cobertura que han demandado a Argentina pueden presentar una demanda legal incluso si el oro no se entrega, dijo una fuente.

No es la primera vez que se envía oro al extranjero. Durante la presidencia de Mauricio Macri en 2017, el banco central, encabezado por el entonces actual ministro de desregulación, Federico Sternsnecker, envió oro por valor de 462 millones de dólares a Londres. Parte de él fue recuperado en 2021 bajo la dirección de Alberto Fernández.

Más temprano ese mismo día, Caputo hizo otra declaración controvertida. Dijo que el gobierno planea hacer del peso una «moneda más fuerte» cesando su emisión. «Pronto la gente tendrá que vender dólares para pagar impuestos y la realidad demostrará que el peso será la moneda más fuerte». El ministro X escribió en una publicación.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó a Caputo. «¿Qué dijo, señor ministro?» ella preguntó. «Los impuestos son robo del Estado, el peso es desperdicio y el dólar no es la moneda que le van a dar a la Argentina…?» Enumeró las opiniones del gobierno sobre el peso y las promesas de dolarización.

Caputo publicó otra publicación en X, respondiendo al economista Pablo Portes, quien cuestionó si el ministro estaba «celebrando» que la gente debería usar sus ahorros para pagar impuestos en dólares estadounidenses. «Debido a que los impuestos se pagan en pesos, si hoy tienes ahorros en pesos y los conviertes a dólares, entonces tienes que volver a venderlos para pagar los impuestos», dijo Caputo. «Es muy simple. No es necesario ser economista para entenderlo, es necesario tener un doctorado. Con amor.»