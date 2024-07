Cómo el bateo de Paul Skines ayudó a impulsarlo a un dominio instantáneo en las Grandes Ligas de Béisbol

ARLINGTON, Texas – Lo primero que Paul Skines les dijo a los Buccaneers después de firmar con ellos fue que no era lo suficientemente bueno.

Al menos no todavía.

Era a finales de julio de 2023, y el recién elegido número uno, que venía de una de las mejores temporadas de lanzadores en la historia del béisbol universitario, estaba en Bradenton, Florida, para una reunión con su nuevo empleador. Skines, el director de desarrollo de jugadores John Baker y el coordinador de lanzadores Josh Hooper se instalaron en la oficina de Hooper en el complejo de entrenamiento de primavera de los Piratas.

Ni siquiera las predicciones más optimistas sobre Skinnes habrían podido predecir este futuro. Menos de un año después, el lanzador de 6 pies 6 pulgadas está programado para ser titular en el Juego de Estrellas de la Liga Nacional el martes. Es el primer jugador en formar parte del equipo All-Star ese año después de ser seleccionado en primer lugar en la general.

Y estos honores son bien merecidos: Skines arrasó en las Grandes Ligas, controlando a los bateadores con una efectividad de 1.90 en sus primeros 11 juegos, acaparando la atención, la imaginación y la atención a lo largo del camino.

Pero el camino hacia el estrellato profesional fue primero en la costa del Golfo de Florida, donde los tres hombres se reunieron para trazar un rumbo de desarrollo. El objetivo de su reunión era claro: descubrir cómo guiar a los jugadores más carismáticos del béisbol de la última década hacia el dominio de las Grandes Ligas. Baker y Hopper vinieron preparados con una serie de sugerencias, pero le pidieron a Skinnes que se evaluara a sí mismo antes de compartirlas.

«Sin mirar nuestra lista, la incluyó». [our recommendations] «Hablamos sobre cosas que él estaba pensando sobre sí mismo», dijo a Yahoo Sports Baker, quien mantiene una reunión similar con cada jugador que se une al sistema de ligas menores de Pittsburgh. «Es la única vez que he estado en un ambiente como este con un novato. «.

«Su lista era más completa que la nuestra y también más autocrítica».

Uno de los puntos más importantes en la agenda de Skinnes fue agregar un tercer lanzamiento consistente, que podría ayudarlo a neutralizar mejor a los bateadores zurdos. Destruyó a todos los bateadores en su tercer año en LSU, registrando un promedio de rendimiento limpio de 1.69 en 122 2/3 entradas con 209 ponches y un OPS permitido de .449, pero lo hizo confiando casi exclusivamente en una combinación de dos lanzamientos, un bola rápida y un slider. El lanzallamas bigotudo ocasionalmente mostraba una bola de cambio de calidad, pero les dijo a Baker y Hopper que quería algo diferente, algo mejor, algo que pudiera engañar a los mejores bateadores del planeta.

Y así, Skeens se puso a trabajar, creando y modificando lo que eventualmente se convertiría en el «Splunker», un rinoceronte ancho-ancho-con-el-buzo y profundidad-vertical como un divisor. Es un código de trucos impresionante que envía al jugador al suelo, lo que ayudó a Skins a alcanzar rápidamente el estrellato.

Desarrollar un discurso tan eficaz en tan poco tiempo dice mucho de lo que hace que Skines sea único. Sólo alguien con una rara combinación de aptitud atlética, intensidad competitiva, ética de trabajo y humildad intelectual podría haber aprendido y difundido tal exhibición.

Skinnis creó al lanzador y, a su vez, el lanzador creó a Skinnis.

Si bien Skinnes jugó en el campo durante su breve debut profesional de cinco juegos el verano pasado, los oficiales de los Piratas no pudieron ver el campo en persona hasta finales del invierno pasado.

Las fuentes le dijeron a Yahoo Sports que Skinnes pasó parte de la ventana de transferencias del verano pasado en la Universidad de Georgia, donde trabajó junto al entrenador de los Bulldogs, Wes Johnson. Johnson, una de las mentes más respetadas en el mundo del pitcheo, fue el entrenador de Skines en la Universidad Estatal de Luisiana y jugó un papel crucial en el desarrollo de su paso a la Fuerza Aérea hasta convertirlo en uno de los talentos más prometedores en la historia de las Grandes Ligas de Béisbol.

A finales de la temporada pasada, Hopper y el entrenador de lanzadores de los Piratas, Oscar Marin, viajaron a Atenas, Georgia, para ver el campo en persona. Su informe fue absolutamente asombroso.

“Recuerdo haber oído hablar de eso… que estaba lanzando algo 95-96 que tuvo un impacto negativo [vertical movement]»Nadie había visto eso antes», dijo Baker a Yahoo Sports.

“Fue una de esas situaciones en las que si escuchaba algo así sobre otro jugador, decía: ‘Sí, es verdad’. Pero escuchas algo así sobre otro jugador. [Skenes]»Y dices: ‘Sí, eso podría ser cierto’. Y lo vimos cuando apareció en los entrenamientos de primavera».

Este contenido incrustado no está disponible en su región.

El jardinero de los Piratas, Henry Davis, también vio una introducción temprana al campo durante la intertemporada.

«El balón era más vertical que el balón cambiante a veces y era más profundo. Pero esta vez fue más como 92-94. No estaba 100% físico, solo veía cómo el balón complementaría su arsenal», dijo Davis a Yahoo Sports. .

«Lo más importante es que tuvo una visión de cómo iba a ser. Nuestro personal ayudó a dirigirlo tal vez en las últimas cinco yardas», dijo el subgerente del estadio Jeremy Blech.

El producto final es el estadio. Sin par: Un lanzamiento con tanto movimiento vertical que Statcast lo clasifica como dividido. Sin embargo, su velocidad promedio es de 94,1 mph y ha alcanzado las 97 mph en múltiples ocasiones. En promedio, el lanzamiento, al que Skins se refiere como el sinker, ya se ha convertido en el lanzamiento más efectivo en las Grandes Ligas de Béisbol esta temporada. Según la métrica de valor de ejecución de Statcast.

«Es una locura… algunas de las mejores cosas que he visto en mi vida, obviamente», dijo Davis. “¿Y fue jugador a tiempo completo durante unos dos años?”

De hecho, fue hace apenas dos años cuando Skines jugó su último partido en la Academia de la Fuerza Aérea antes de transferirse a la Universidad Estatal de Luisiana. Ese juego, un juego de playoffs regional contra la Universidad de Texas, fue un juego en el que Skines atrapó y pateó el balón para los Falcons.

Una vez que Skines llegó a Baton Rouge, rápidamente quedó claro que su futuro estaba en el montículo. En el momento en que el lanzador comenzó a competir en partidos de práctica de otoño, sus nuevos compañeros de equipo comenzaron a comprender el tipo de persona y jugador que se había unido a su programa.

Dos de los ex compañeros de equipo de Skins en LSU, el jardinero de los Nacionales Dylan Crews y el primera base de los Rays Tre’ Morgan, estuvieron en Arlington, Texas, durante el fin de semana para participar en el Futures Game de este año con los jugadores Small más prometedores de la liga. En entrevistas con Yahoo Sports, Ninguno de los dos expresó sorpresa Sobre el rápido camino de Skinnis hacia el estrellato en las grandes ligas.

«Cuando estaba con él en la universidad, pensé que era un jugador de Grandes Ligas titular en un equipo de Grandes Ligas en ese momento. Es un talento especial», dijo Cruz, quien fue seleccionado segundo en el draft del año pasado.

Sin embargo, Morgan expresó su asombro por el éxito de Skinnis al transferir su superioridad a los niveles más altos. «Es fantástico verlo hacer lo que hizo en la universidad, literalmente lo mismo, contra los mejores bateadores del mundo», dijo.

Pero Skinnes ya no es el mismo lanzador que era hace un año. Esto ayudó al lanzador a desarrollar sus habilidades y convertirlo en una fuerza formidable no sólo contra jugadores zurdos, para quienes buscaba otra respuesta, sino también contra jugadores diestros. Ese no fue el caso la temporada pasada, cuando aplastaba a los jugadores universitarios. Pero esto ha cambiado ahora.

Por otro lado, la esencia de Skinnis (la determinación, la bola rápida, el slider, la energía en el montículo que se asemeja a un Rottweiler contento divirtiéndose mientras devora a sus oponentes) es inquebrantable.

Además, la introspección investigativa y la autocrítica constructiva son gran parte de lo que hace de Skinnes una persona de su generación. Habría sido fácil, incluso comprensible, dormirse en los laureles y apegarse obstinadamente a la combinación de lanzamientos que lo impulsó a alturas vertiginosas en la universidad. Muchos lanzadores, jugadores de béisbol y personas en general necesitan primero experimentar el fracaso para reconocer que el cambio es necesario.

No flacos.

«Él quiere ser – y no [just] «Es genial, quiere ser el mejor», dijo Bleich.

El presente y el futuro de los Piratas de Pittsburgh se adaptaron antes de que lo necesitara, antes de que sus jefes tuvieran la oportunidad de decírselo. Su deseo de mejorar (y las prodigiosas habilidades físicas que adquirió al diseñar un nuevo y magnífico estadio) le permitieron ascender rápidamente y hacer su primera aparición en las Grandes Ligas en 11 partidos.

“Podía noquear a los bateadores de las Grandes Ligas simplemente con su bola rápida deslizante”, dijo Baker mirando hacia atrás.

«Pero no sé si es un All-Star».