Dos negros argentinos de la década de 1950 provocan golpes de patos y estilo febril

A veces tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos ya veces tenemos que escuchar demasiado. Mientras revisa el último Blu-ray de Flicker Alley A la sombra de hollywood: Aspectos destacados de la línea de pobrezaQueremos que el público norteamericano tenga más acceso a las películas clásicas de Argentina. Presto: Flicker Alley, en asociación con Film Noir Foundation, ha estado fuera de circulación durante mucho tiempo con el combo Blu-ray / DVD de dos pacientes argentinos de la década de 1950 y desconocido para la mayoría de los directores de fotografía.

El animal debe morir

(El animal debe morir)

Rumanía Vinoli Barreto (1952)

Para empezar, la cámara viaja frente a un automóvil grande, que está dirigido al espectador. Este ya es un detalle significativo de la historia. Finalmente, el automóvil se detiene frente a una gran mansión de estilo inglés, no lejos de la playa.

En casa, bilis, repugnante, violento, frenético y perpetuamente enojado, George Rotterdam (Guillermo Pataclia) absorbe su pastilla diaria para la dispepsia, que nunca ayuda, y se somete al almuerzo familiar. – La materia prima del tiempo se da a conocer. Salta y salta con veneno de estricnina. Ocurre la histeria.

Así comienza la brillante reinvención del misterio de 1938 El animal debe morir El apodo utilizado por el poeta Cecil Day-Lewis para sus thrillers de Nicholas Blake. La novela sigue un marco en el que la primera mitad es el diario de un hombre en el que en voz baja anuncia su intención de encontrar e identificar a los responsables del golpe y fuga que mató a su hijo pequeño. La segunda mitad es una investigación del detective Nigel Strangeways, el protagonista de la serie de Blake.

El propósito de la historia del libro, o eso parece, es que la determinación del narrador en primera persona choca con una burguesía fea, viciosa y dominante, convirtiéndose esta última en una metáfora de la codicia y la psicosis fascista violenta. El autor vio cómo se conquistaba el mundo. Aunque no es una «novela política», tiene una connotación política y social, que la película subraya. En resumen, este es un texto maduro para el tipo de paciente que retrata el mundo moderno como un lugar peligroso y traicionero habitado por tramposos y víctimas.

Cuando el asesinato tiene lugar a la mitad de la novela, el guión comienza con este evento y luego presenta brevemente Strangeways (Ernesto Bianco) para que algunos deambulen. Deja de lado el detective y el misterio para el flashback que ocupa la mayor parte de la historia narrativa de Felix Lane (Narciso Ibanes Menda). Como la novela, esta historia de fondo es el corazón de la película.

En una buena broma, el nombre real de Felix Lane se explica como Frank Carter, y solo usa el apodo Lane para sus novelas basura. Como Lena, ahora escribe un diario de asesinatos, ¿qué tan imaginativo es eso? Probablemente nada, aunque la resolución de la historia es muy vaga y aterradora, no sé qué hacer con ella.

Después de ser conmocionado por la trágica muerte de su hijo en una de las impresionantes colecciones atmosféricas de la película, Lane conduce al deslumbrante montaje vanguardista de varias caras y ojos de vidrio para marcar la gripe, a quien decide encontrar y matar a extraños. Conductor. Coincidencia o coincidencia o destino con él sabiendo que su cuñado es un asesino de Rotary, junto con la muy valiente y lujosa actriz Linda Lawson (Laura Hidalco, también esposa de Ibanes Menda).

Sin mencionar el esposo y el matón que abusan física y mentalmente en todas partes, Rotary representa un género venenoso en Argentina, un hombre poderoso que no cree ni le importa que lo llevarán ante la justicia, comenta la película. Sistema inglés. Según el diario, los acontecimientos se desarrollaron en la década de 1950, y bajo el presidente argentino de la posguerra, Juan Perón, hubo una combinación entusiasta de democracia y criptodictadura que dio refugio a muchos nazis alemanes que huían de la justicia europea. La tradición de Perón no se puede simplificar fácilmente, pero los artistas intelectuales tienen mucho que decir, aunque no siempre de forma explícita.

Ibáñez Menta e Hidalgo produjeron la película con su propia compañía, e Ibáñez Menta coescribió el guión con Roman Vinoli Barreto, un sofisticado director de reparto. El famoso y querido Ibáñez Menta tuvo una larga carrera con personajes del crimen y el terror tanto en Argentina como en su España natal, tras lo cual trabajó con su hijo, el destacado experto en terror Narciso Ibáñez Serrador.

Es decir, este es un proyecto personal de Ibáñez Menta, Hidalgo y Vinoly Barreto, y causó revuelo. El enfoque de la historia en Felix Lane contra el héroe es moralmente complejo y difícil. El director de fotografía Alberto Etzebehr hace una enorme contribución, realizando obvios milagros con la claridad de la luz, la niebla, el mar y la luz del día.

Como Fundación Film Noir El honcho Eddie Muller explica en una introducción que el melodrama no es una mala palabra en el cine en español, y que exagerar es a menudo la configuración predeterminada. Es cierto que muchos artistas se han convertido en «11» (disfruto esto tanto como la audiencia original), y equilibra el control central del Menta’s Felix Lane del iPhone. .

El actor utiliza el truco del artista del melodrama de revelar cuán cuidadosamente se ocultan los sentimientos del personaje, para que podamos ver la máscara y lo que hay debajo de ella. La escena más deliciosamente paradójica es cuando Linda Lawson se da cuenta con amargura de que nadie se acerca a ella con honestidad, pero siempre con motivos ocultos, por lo que aprecia la amabilidad de Felix. Esta es la única vez que ella realmente estimula sus emociones, él las reprime, no son las emociones que ella quiere.

La versión más popular de la novela. Claude ChaprolPelicula francesa Este hombre debe morir (Deja morir a la bestia, 1969), una historia de venganza directa y reprimida por abandonar Strangeways por completo. Al menos está al borde de la versión argentina, y los espectadores quedarán hipnotizados por su melodrama oscuro y amargo y su alto estilo. Su restauración debería llevar a Ibáñez Menta y Vinoly Barreto a temas que requieren más exposición en Blu-ray, pero muchos artistas igualmente brillantes como Hugo del Geril y nuestro próximo director de entrada, Fernando Ayala, deberían compartir las mismas prioridades.