Dow Jones cae tras apagón global

Stephen Squirre, director ejecutivo de American Express (AXP), me dijo por teléfono que la compañía tendrá otro trimestre sólido al aumentar su presupuesto de marketing de 800 millones de dólares este año a 6 mil millones de dólares.

También dijo si piensa con más cautela en la segunda mitad del año debido a las elecciones:

“Si hubiera sido más cauteloso, no habría aumentado la orientación, no habría aumentado el marketing, etc. Creo que nos mantendremos consistentes y creo que ese es el punto clave aquí. Lo haré tal vez en septiembre. Ciertamente no subirán las tasas, tal vez las bajen, tal vez las bajen nuevamente antes de fin de año. Creo que eso ayudará a determinar la confianza del consumidor. Creo que veremos qué sucede en las elecciones de noviembre, de las cuales no creo que nadie tenga idea, y el hecho es que esta empresa ha existido durante 174 años con 30 presidentes; seremos capaces de superar todas las elecciones. «Lo que necesitamos».