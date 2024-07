«El camino a seguir es a través de la educación y la comprensión» – Canoville.

[Getty Images]

Paul Canoville, el primer jugador negro del Chelsea, se ha ofrecido a ayudar en cualquier «proceso correccional» de Enzo Fernandes.

El club ha iniciado un expediente disciplinario contra Fernandes después de que publicara un vídeo en las redes sociales que, según la Federación Francesa de Fútbol, ​​incluía un cántico «racista y discriminatorio».

En un comunicado emitido el El sitio web de su organización.«No hay lugar para discriminación de ningún tipo en nuestra sociedad, especialmente en el deporte que todos amamos», dijo Canoville.

“Mis experiencias personales de racismo y odio son bien conocidas, pero siempre he dicho que el camino a seguir es a través de la educación y la comprensión.

“Dado mi continuo amor y apoyo al Chelsea Football Club y la participación de uno de nuestros jugadores en el incidente, me he ofrecido a ayudar en cualquier proceso de reparación que pueda llevarse a cabo ahora.

«A través de mi fundación, mi objetivo es ayudar a las personas a aprender a través de mis experiencias antes, durante y después del abuso que recibí mientras jugaba al fútbol, ​​incluida la capacidad de ofrecer perdón cuando se merece».

Fernandes, que firmó por una tarifa récord británica de £ 107 millones en febrero de 2023, dijo que estaba «realmente arrepentido» por el video que publicó mientras Argentina celebraba su victoria en la Copa América.

Su compañero de equipo en el Chelsea, Wesley Fofana, publicó una foto del vídeo en Instagram, describiéndolo como «racismo desenfrenado», pero el delantero de los Blues, Nicholas Jackson, publicó… video Ah, y sus cuentas de redes sociales parecen apoyar a su compañero Fernandes.

Troy Townsend, ex jefe de la campaña Kick It Out, dijo que la disculpa del jugador de 23 años y el hecho de que algunos jugadores parecieron apoyarlo indicaban un «problema creciente» en el juego.

Respecto a lo que debería suceder ahora, Townsend dijo: «El jugador debe darse cuenta de la responsabilidad que recae en él. No defenderé la prohibición de partidos ni multas elevadas porque no creo que el fútbol sea capaz de hacer eso».

«El Chelsea debería llevar a cabo sus propias investigaciones como lo está haciendo ahora, y ahora estoy preocupado por las relaciones entre estos jugadores. ¿Cómo pueden reparar estas relaciones rotas?»