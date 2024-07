Hemos encontrado las 8 mejores ofertas de portátiles en Prime Day (2024)

Los eventos de grandes ofertas como Amazon Prime Day son la mejor época del año para obtener descuentos en dispositivos tecnológicos, especialmente en dispositivos esenciales como computadoras portátiles. Bueno, hay buenas noticias. Muchas de nuestras computadoras portátiles favoritas (y computadoras portátiles para juegos) están en oferta. Hemos seleccionado nuestra selección de las ocho mejores ofertas de computadoras portátiles Prime Day para que no tenga que perder el tiempo buscando páginas y páginas de descuentos. Tenemos una selección diversa, desde MacBooks hasta PC con Windows y Chromebooks; aquí hay algo para todos. Asegúrese de consultar nuestro próximo blog Prime Day Live, donde destacaremos algunos de los mejores descuentos en nuestros productos favoritos.

Actualizado a las 11 a. m. EST: agregamos más detalles sobre el descuento de MacBook Air (2024) y confirmamos que todas estas ofertas aún son válidas.

Probamos productos durante todo el año y luego seleccionamos cuidadosamente estas ofertas. Actualizaremos esta guía periódicamente durante la venta.

Las mejores ofertas de portátiles

Obtenga un mejor descuento de $1,049 ($200 de descuento). La MacBook Air de 15 pulgadas (8/10, recomienda WIRED) es la primera opción de pantalla grande en la línea Air. Es una excelente opción si deseas una pantalla más grande, pero no quieres derrochar en una MacBook Pro. Tiene las mismas características que la MacBook Air de 13 pulgadas, incluido un diseño moderno y una cámara web de 1080p, sin mencionar el último chip M3. El modelo base viene con una CPU de 8 núcleos y una GPU de 10 núcleos y, en mis pruebas, manejó 41 pestañas de Chrome, múltiples aplicaciones y tres ventanas separadas con facilidad. Sin embargo, recomiendo actualizar a al menos 16 GB de memoria unificada para garantizar que pueda manejar docenas de aplicaciones y pestañas ejecutándose simultáneamente. —Brenda Stolyar

Para usuarios avanzados, la MacBook Pro con procesador M3 Max es la solución perfecta. Esta computadora portátil viene con una vibrante pantalla Mini LED que puede alcanzar un brillo máximo de 1000 nits, tres puertos Thunderbolt 4, un puerto HDMI de tamaño completo y un conector de carga MagSafe. El chip M3 Max puede realizar edición de video 4K, diseño gráfico pesado o trabajos de efectos especiales. Hemos visto este modelo entrar y agotarse hoy; al momento de escribir este artículo, por ejemplo, el modelo con el procesador M3 Max. 48 GB de memoria disponiblesPero el modelo de 36 GB no lo es, aunque hace apenas una hora sucedía lo contrario; pero sea cual sea el modelo que elijas, asegúrate de hacer clic en el cupón para obtener un descuento adicional de $200. —Eric Ravenscraft

El Acer Chromebook Plus 514 (8/10, se recomienda WIRED) es uno de nuestros favoritos entre la nueva y más potente línea de Chromebooks. Le brinda todo lo que necesita para las tareas cotidianas, como navegar por la web, editar documentos y chatear con amigos. El teclado y el trackpad también son excelentes, lo cual es inusual para un Chromebook, y la pantalla táctil se siente genial. No ganará ningún premio de diseño y no tiene teclado retroiluminado, pero es una excelente computadora portátil por su precio. Estuvo a la venta por $320 durante unos meses, pero ahora con Prime Day, el precio ha bajado aún más y es el más bajo que hemos visto. Si desea una pantalla más grande, el Acer Chromebook Plus 515 es la mejor opción. También a la venta por $319 ($80 de descuento).

Los nombres de las computadoras portátiles Acer son confusos. El número de modelo aquí es A315-24PT-R0UX, que no es menos confuso pero al menos puede usarse para comparar con otros modelos. Esta es una actualización de nuestra computadora portátil favorita de 15 pulgadas. Ofrece el mejor valor de cualquier computadora portátil de 15 pulgadas que hayamos probado, con un procesador AMD Ryzen 5 7520U, 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento SSD NVMe. Es grande y la pantalla no es la más nítida, pero no fatigará la vista. Curiosamente, el título aquí dice 16 GB de RAM, como en una de las listas de especificaciones, pero otro dice 8 GB de RAM, que es Amazon, así que quién sabe qué obtendrá. Si terminas con 8 GB, devuélvelos.

Este es el precio más bajo que hemos visto en nuestra computadora portátil para juegos favorita. El Razer Blade 18 (8/10, se recomienda WIRED) tiene la tarjeta gráfica RTX 4070 de Nvidia, aunque puedes optar por una tarjeta más potente por más dinero. Obtienes mucha potencia bruta en un gran diseño con una enorme pantalla Mini LED de 18 pulgadas con una frecuencia de actualización de pantalla de 300 Hz y compatibilidad con G-Sync. También es una de las primeras computadoras portátiles con un puerto Thunderbolt 5 para velocidades de transferencia de datos más rápidas. ¿Quieres un dispositivo más compacto? Hoja 14 en En oferta por $1600 ($300 de descuento). —Julián Chocatto

Esta máquina de 16 pulgadas no grita portátil para juegos Si prefiere una PC más discreta que pueda usarse como computadora portátil de trabajo, la m16 R2 IPS (8/10, se recomienda WIRED) tiene una pantalla LCD con una frecuencia de actualización de 240 Hz, lo que hace que el contenido rápido se vea extremadamente fluido. También está equipado con la tarjeta gráfica RTX 4070 de Nvidia, por lo que puede manejar casi cualquier juego con configuraciones de gráficos medias o altas, y aunque la duración de la batería no es excelente mientras se juega, dura sorprendentemente cuando estás en el reloj.

La Asus ROG Strix Scar 18 (8/10, revisión WIRED) es una computadora portátil muy potente que puede rivalizar con la potencia de muchas computadoras de escritorio para juegos. Tambien es Consumir Es casi tan potente como las computadoras de escritorio para juegos, por lo que probablemente querrás jugar la mayoría de tus juegos pesados ​​cerca de un tomacorriente de pared. El modelo actualizado que viene con la Nvidia RTX 4080 está actualmente a la venta por unos cientos de dólares menos que su precio habitual, por lo que si ha estado esperando durante varios años para comprar la última computadora portátil para juegos que necesitará, ahora es un buen tiempo.Eric Ravenscroft

Si está buscando una MacBook con un presupuesto limitado, la MacBook Air 2024 de 13 pulgadas (7/10, recomienda WIRED) también está a la venta. Es el modelo de MacBook que recomendamos para la mayoría de las personas con una pantalla LCD de 13,6 pulgadas, frecuencia de actualización de 60 Hz y una cámara web integrada de 1080p. Le resultará familiar a otros diseños de MacBook Air y viene en cuatro colores clásicos de Apple: Starlight, Midnight, Space Grey y Silver (todos a la venta). Son hasta $850 si haces clic en el cupón para obtener $50 adicionales de descuento sobre el precio ya descontado.Nina Farrell

