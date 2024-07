Israel intercepta un misil procedente de Yemen tras ataques al puerto hutí

Las FDI dijeron que el misil no entró en territorio israelí, pero se emitieron «advertencias contra el lanzamiento de cohetes y misiles» debido a la preocupación por la posibilidad de que cayera metralla sobre los residentes. Añadió que el misil se acercó a Israel desde el Mar Rojo.

Aunque no quedó claro de inmediato quién disparó el misil, el portavoz militar hutí prometió responder a los ataques aéreos israelíes del sábado contra Hodeidah, una ciudad costera de Yemen controlada por el grupo rebelde. El portavoz Yahya Saree dijo que los ataques israelíes alcanzaron el puerto, una central eléctrica y un tanque de combustible.

Sari dijo el domingo que su grupo disparó «varios misiles» contra objetivos en la ciudad costera de Eilat, en el sur de Israel. No quedó inmediatamente claro si los dos presuntos ataques eran similares. Más temprano el domingo, las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron el lanzamiento de un misil balístico contra objetivos en la ciudad costera de Eilat, en el sur de Israel. Él dijo Las sirenas de la defensa aérea sonaron en la zona de Eilat.

El 20 de julio, Israel llevó a cabo ataques aéreos contra la ciudad de Hodeidah en Yemen, controlada por los hutíes, después de que los hutíes se atribuyeran la responsabilidad de un ataque con aviones no tripulados contra Tel Aviv. (Vídeo: Prensa Asociada)

Netanyahu dijo que la respuesta israelí al ataque con aviones no tripulados “dejó claro a nuestros enemigos que no hay lugar al que no llegue la larga mano del Estado de Israel”.