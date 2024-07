Israel ordena una nueva evacuación de la zona humanitaria en Gaza

Iman Al-Zeer (34 años), madre de cuatro hijos, que fue contactada por teléfono en una sección de Khan Yunis sujeta a la orden de evacuación, dijo que no pudo salir debido a los intensos disparos.

El ejército israelí no respondió a una solicitud de comentarios sobre el incidente. Louise Wattridge, portavoz de la UNRWA, dijo que por casualidad estaba sentada en el asiento delantero del coche que fue atacado. Añadió que las balas aparentemente provinieron del área de operaciones de las FDI hacia el este y dejaron metralla en el asiento trasero.

«Tuvimos mucha suerte porque no había nadie en el asiento trasero. Esta es la primera misión que realizo en la Franja de Gaza donde no había nadie en el asiento trasero. Pero no tiene por qué ser cuestión de suerte». ella dijo.