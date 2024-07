James Wood lleva a los Nacionales a una victoria de tres juegos sobre los Rojos

Antes de que aumentara la tensión en medio de la paciencia habitual de un novato al lidiar con los Nacionales de Washington, Wood conectó un jonrón de tres carreras que no tuvo otra posibilidad que pasar por encima del muro del jardín izquierdo del Nationals Park, hecho plasmado en el Mire cómo Wood lo dirigió desde fuera de la caja de bateo mientras admiraba el golpe, con el bate todavía en la mano cuando la pelota aterrizó. Ese duro golpe al campo opuesto, que definió el meteórico ascenso de Wood en las ligas menores, y siete fuertes entradas de Jake Irvin le dieron a los Nacionales una victoria de 5-2 y su primera victoria desde mediados de junio.

«Me sentí cómodo al salir; vi al tipo ayer», dijo Wood sobre el jardinero izquierdo de los Rojos, Justin Wilson. «a veces [the first pitch] «Es lo mejor que verás en todo el día. Sólo tienes que estar preparado para ello».

«Este es un momento en el que las cosas pueden ir en ambos sentidos», dijo el entrenador en jefe Dave Martínez. «O comienzas el juego fuerte y tratas de llegar a algo especial, o logras que el juego tenga un buen comienzo. Me alegro de que los muchachos hayan tenido un buen comienzo».

Para llamar el momento con El jugador más prometedor del béisbol americano. Pero esto no refleja el salto que dio Wood de la tercera división a la cuarta división. En sus primeras tres semanas en las ligas mayores, Wood estuvo expuesto a varias situaciones que podrían haber descarrilado su temporada.

No importó que Wood conectara dos golpes fuertes el domingo temprano; lo ha hecho con tanta frecuencia en su joven carrera que tiene una respuesta automática de «eso es béisbol». En la segunda entrada, la primera bola que puso en juego salió de su bate a 107,2 mph y por poco alcanzó un sencillo dentro del cuadro después de que rebotó en el abridor de los Rojos, Andrew Abbott. En la cuarta entrada, golpeó la pelota con más fuerza, 109 mph hacia el jardín izquierdo, que, a la velocidad de Wood, habría llegado a tres bases si la pelota no hubiera sido atrapada por Will Benson. En la sexta entrada, Wood fue víctima de otro incidente cuando el jardinero central Stuart Fairchild saltó la pared para robarle la pelota nuevamente.