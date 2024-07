Joe Lacob revela conmovedor mensaje a Klay Thompson después de la salida de los Warriors – NBC Sports Bay Area & California

El propietario de los Warriors, Joe Lacob, fue uno de los primeros en enterarse de la decisión de Klay Thompson de abandonar Golden State.

Al principio, esta noticia lo decepcionó. Pero poco después expresó su admiración por el mítico goleador del equipo.

Lacob apareció en el último episodio de The Athletic Podcast «Hoops adyacentes»donde habló sobre la partida de Thompson y lo que le envió al guardia veterano el día después de su primera conversación telefónica antes del inicio del período de agencia libre de la NBA.

«Después de que me llamó y me dijo que había tomado la decisión de seguir adelante, y esto fue antes del período de agencia libre, me llamó y fue muy amable y me explicó que no le gustaba tomar la decisión, pero dijo: ‘Me siento bien’. «Así que al día siguiente, unos días antes del inicio de la agencia libre, le envié un video de mí inclinándome ante él y fue simplemente mi manera de decir que él significa mucho para nosotros y mucho para esta organización y todo lo que hemos logrado como grupo y que todavía siento lo mismo por él».

El video al que se refería Lacob fue un momento que se volvió viral luego de que Thompson anotó 41 puntos y acertó 11 triples en la victoria de los Warriors sobre el Oklahoma City Thunder en el Juego 6 de las Finales de la Conferencia Oeste de 2016 en el que el dueño de Golden State se inclinó ante Thompson. en el túnel después del partido.

Lacob siempre considerará a Thompson como un amigo cercano, pero cuando los Warriors se enfrenten a los Dallas Mavericks por primera vez durante la temporada 2024-25 de la NBA, Lacob sabe que su equipo no se lo tomará con calma.

«Siempre seré así y nunca cambiará», añadió Lacob. «No me importa lo que la gente piense sobre lo que pasó o no pasó. Él siempre será bienvenido en mi vida y espero que sienta lo mismo. mismo camino.» «Honestamente, estoy un poco lloroso por eso. Y espero que podamos ser amigos para siempre. Estará en Dallas por unos años y tendremos que echarlo. Pero esto es sólo un trabajo y yo Estoy seguro de que él siente lo mismo, esta es toda la competencia, pero siempre será bienvenido en nuestra casa.» «.

Con la partida de Thompson, Lacob y los Warriors aún recuerdan los momentos especiales que Thompson, cinco veces MVP, pasó con el equipo. Sin embargo, pronto tendrán que competir contra su nuevo rival de la Conferencia Oeste.

Descarga y sigue el podcast Dubs Talk