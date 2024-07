Kunitsu-Gami de Capcom combina la estrategia de defensa de torres con el corazón de la organización comunitaria

cuando Kunitsu-gami: El camino de la diosa No me importó mucho el juego, que debutó durante la exhibición digital de verano de Capcom el año pasado. Parecía un juego de rol de alta gama basado en la mitología japonesa que tomó algunas de sus claves artísticas de otro juego de Capcom muy diseñado. OkamiY aunque solo me encantan los juegos de rol y el folklore japonés, nada en ese tráiler inicial, ni en los siguientes, me mostró lo suficiente sobre lo que haría que un juego fuera interesante.

No fue hasta que hice una demostración del juego en el Summer Game Fest de este año, y después de tener una copia en mis manos, finalmente decidí Lo tengo. Maldita sea, vale la pena entrar en este juego.

en Kunitsu-gami: El camino de la diosaJuegas como Suoh, el guardián de la sacerdotisa Yoshiro a quien debes proteger y guiar por la tierra y ayudar a limpiarla de demonios malvados. En un correo electrónico a el borde, El director de arte y juego, Shoichi Kawata, escribió que el marketing ambiental no fue intencional. Kunitsu-gami No deja claro qué tipo de juego es.

«Este título es una mezcla de varios géneros», escribió Kawata. «Imaginamos la posibilidad de que la gente pudiera tener una variedad de impresiones».

Te reto a que adivines en qué tipo de juego se basa este tráiler de lanzamiento.

Kawata describió Kunitsu-gami Juego defensivo «virgen». El juego se divide en tres partes: día, noche y un ciclo de construcción de bases. Durante el día, Soh deambula por pueblos de montaña destrozados por la corrupción demoníaca. Limpia la corrupción y rescata a los aldeanos que lo ayudarán en el próximo Ciclo Nocturno. Por la noche, los demonios atacan con la esperanza de llegar hasta Yoshiro para matarla. Para detenerlos, Sooh asigna a los aldeanos diferentes trabajos, cada uno con sus propias habilidades, fortalezas y debilidades, y los coloca por toda la aldea para evitar que los demonios lleguen a Yoshiro. Una vez que Yoshiro llega al final de la aldea, ésta se limpia permanentemente, lo que la convierte en una nueva base que Sooh y los aldeanos deben reparar antes de pasar a la siguiente ubicación.

me encanta como Kunitsu-gami Esto se repite inteligentemente en los juegos de defensa de torres. Asignas roles a los aldeanos usando cristales, un recurso que se obtiene al derrotar a los demonios por la noche y limpiar la aldea durante el día. No todos los aldeanos pueden desempeñar todos los roles y algunos roles no son combatibles, aunque tienen otros beneficios. Durante el transcurso del día, puedo asignar a dos de mi gente el papel de ladrón, enviándolos a desenterrar más cristales o estacas que sirven como pociones de salud para Soh y los aldeanos. Pero los ladrones son inútiles por la noche y me obligan a quemar tiempo y cristales preciosos para restablecerlos y redesplegarlos. A veces, puede que no tenga suficientes cristales, ya que los usé todos para comprar el papel de un costoso luchador de sumo, que atrae la atención de los demonios hacia sí mismo y los mantiene alejados de Yoshiro, o un acético que usa su poder para congelar a los demonios en su lugar. , haciéndolos presa fácil para el arco del arquero o el hacha del leñador.

Kunitsu-gami Has presentado el tipo de desafío que hace que mi cerebro, obsesionado con los acertijos y las estrategias, brille de emoción.

Además de completar una etapa, cada batalla en la aldea también viene con un conjunto de criterios especiales que, si se cumplen, te otorgarán regalos adicionales. Un estándar requería que no utilizara más de 1.900 cristales. Si bien esto parecía trivial al principio, lograr este objetivo se volvió mucho más difícil a medida que avanzaba esa etapa. también Me pidieron que le diera a Yoshiro 1.500 cristales para completarlo. Entonces solo me quedaban 400 cristales para mis aldeanos, lo cual es un presupuesto muy ajustado ya que los roles básicos como arquero y leñador cuestan 50 cristales por turno, mientras que los roles más poderosos cuestan entre 150 y 300.

1 / 3 El leñador es uno de los roles básicos de los aldeanos y se especializa en ataques directos. Imagen: Capcom 1 / 3 El leñador es uno de los roles básicos de los aldeanos y se especializa en ataques directos. Imagen: Capcom

Realmente disfruté esta tensión entre la ubicación estratégica y el despliegue. ¿Gasto cristales para conseguir roles poderosos, dejándome con menos defensores? ¿O me arriesgo a que ataquen a mi ejército más grande y más débil? Kunitsu-gami Este juego también es especial porque no cae en la trampa de ser demasiado trivial. En otros juegos de defensa de torres, es posible configurar tus defensas tan bien que puedas sentarte y mirar el juego en sí. Pero esto nunca me pasó a mí. Independientemente de si tenía abundantes recursos y aldeanos bien ubicados, siempre tenía que permanecer en alerta máxima, y ​​a menudo salvaba a Yoshiro con uno de los ataques definitivos de Su. En todos los niveles, Kunitsu-gami Proporcionó el tipo de desafío que mantiene mi cerebro obsesionado con los acertijos y las estrategias zumbando de emoción.

Aunque no es una característica destacada, también hay una parte interesante de la narrativa del juego. Cada aldeano que salvas tiene un nombre y una biografía, y disfruté leyendo sus historias y cómo están todas entrelazadas. Estas personas se convirtieron en algo más que unidades sin nombre para lanzar contra una horda demoníaca, sino en miembros de una vibrante comunidad viva formada por parejas casadas, familiares y amigos. Fue un hermoso mensaje que me recordó el viejo dicho: «Es todo lo que tenemos».

en Kunitsu-gamiSu es la única persona con entrenamiento militar, mientras que todos los demás son agricultores, pescadores y amas de casa. En lugar de esperar ayuda externa o rendirse ante demonios implacables, esta gente corriente tomó todas las armas que tenía para defender sus hogares y familias. En un clima político que parece decidido a hacer retroceder las protecciones para las mujeres, los homosexuales y las personas de color, es bueno ver este mensaje. La ayuda no vendrá, nosotros ayudamos. Es un sentimiento respaldado por lo que Kawata compartía como persona común y corriente. Kunitsu-gami Tema principal.

«El desafío es el principal motor de este juego. Nos tomamos en serio las diferentes circunstancias y avanzamos sin miedo», escribió.