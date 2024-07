La primera cueva lunar confirmada puede proporcionar refugio a futuros astronautas

Nota del editor: Una versión de esta historia apareció en el boletín científico de CNN Wonder Theory. Para recibirlo en tu correo electrónico, Regístrate gratis aquí.





Mientras la luna llena brilla en el cielo nocturno este fin de semana, tómate un momento para admirar su belleza y contemplar una llanura grande y oscura.

El elemento de la superficie es Mare Tranquillitatis, o Mar de la Tranquilidad, donde aterrizó la misión Apolo 11 la tarde del 20 de julio de 1969.

La luna no alcanzará su punto máximo hasta las 6:17 a.m. ET del domingo, pero la bola plateada permanecerá Aparece en su mejor momento el sábado, su 55 aniversario. Los astronautas de la NASA Neil Armstrong y Buzz Aldrin lideran la primera misión humana a la Luna.

Ahora, mientras la NASA y otras agencias espaciales planean una presencia humana más estable en la Luna a través del programa Artemisa, resulta que el Mar de la Tranquilidad puede contener un tesoro inexplorado que vale la pena volver a visitar.

NASA/Goddard/Universidad Estatal de Arizona Los científicos han descubierto una gran cueva lunar conectada a un cráter ubicado dentro del Mar de la Tranquilidad en la Luna.

Los científicos han encontrado Un hueco bajo el mar de la calmaPuede proporcionar refugio a futuros astronautas lunares en forma de cueva.

Las cavernas lunares, o pasajes subterráneos formados como resultado de procesos volcánicos durante la historia temprana de la Luna, están asociadas con cráteres que cubren la superficie de la Luna.

La larga y ancha cueva, que fue descubierta mediante una revisión de datos de archivo de la NASA, podría usarse para proteger a los astronautas de la fuerte radiación y las fluctuaciones extremas de temperatura, además de proporcionar una nueva forma de estudiar las rocas lunares.

Los astrónomos han descubierto Un exoplaneta con una órbita en forma de pepino Lo que puede convertirse en otro tipo de mundo.

La órbita inusual, que cambia las temperaturas en el planeta TIC 241249530 b de un cálido día de verano a uno lo suficientemente caliente como para derretir el titanio, puede ser una señal de que el planeta se está acercando a su estrella.

Los astrónomos estiman que en cientos de millones de años, el planeta tardará sólo unos días, en lugar de seis meses, en orbitar su estrella y convertirse en una versión caliente de Júpiter.

Por otra parte, la Agencia Espacial Europea planea enviar una nave espacial llamada Ramsés para acompañar al asteroide Apophis durante su aproximación segura a la Tierra – 10 veces más cerca que la Luna – en abril de 2029. La nave espacial podría Captura terremotos y deslizamientos de tierra en roca espacial También se ve afectado por la gravedad de la Tierra.

Lori Hilton Antes del procedimiento de empujar y tirar (izquierda), Hamilton odiaba abrir los ojos. Después de que le repararon los párpados (a la derecha), sus ojos ahora estaban bien abiertos.

Si las mascotas con caras planas, como los bulldogs francés y persa, o mejillas hinchadas como los Maine Coons, entrecierran los ojos y muestran problemas de conducta, es posible que tengan una afección dolorosa: la enfermedad de los párpados.

Algunos perros y gatos Las razas hereditarias tienen más probabilidades de tener párpados desfigurados, lo que hace que las pestañas rocen la córnea.

Pero lo que los humanos llamaríamos cirugía estética ayuda a mascotas como Hamilton, un bulldog inglés de cuatro años, Superar el dolor de los párpados deformes.

«Estos cambios no son cosméticos, son esenciales para la salud del animal», dijo el Dr. Dana Varble, veterinario jefe de la Asociación Médica Veterinaria de América del Norte.

El rover Curiosity estaba a punto de establecerse en un nuevo sitio de exploración en Marte cuando chocó contra una roca y realizó un descubrimiento «completamente inesperado» durante sus 12 años de misión hasta el momento, según los científicos de la misión.

Las ruedas del Curiosity revelaron que dentro de la roca había algo nunca antes visto en el Planeta Rojo: cristales de azufre de color amarillo verdoso. Resulta que hay Todo el campo está dentro de un antiguo canal. Tallado en la ladera del Monte Sharp en Marte.

Pero los científicos no saben cómo, cuándo ni por qué se formó azufre en Marte, lo que crea un nuevo misterio que el equipo del rover debe resolver.

Mientras tanto, se inauguró recientemente la Agencia Espacial Africana. Lanzamiento de satélites para mejorar la calidad de vida en la TierraComo monitorear la calidad del agua y prevenir la minería y la pesca ilegales.

Cortesía del Dr. Jurgen Krewitt Un fósil encontrado en México revela la vista lateral completa del antiguo tiburón Ptychodus, con casi todos los elementos esqueléticos.

Mientras los dinosaurios vagaban por la Tierra durante el período Cretácico, tiburones con dientes inusuales nadaban en los mares.

Los tiburones del género Ptychodus tenían hileras de grandes incisivos circulares que aplastaban a sus presas con sus caparazones. Pero los científicos no pudieron predecir la apariencia de estos depredadores hasta que encontraron los dientes.

Paleontólogos descubrieron recientemente un esqueleto casi completo de un antiguo tiburón en el estado mexicano de Nuevo León, revelando… El misterio de la aparición de los peces prehistóricos..

Por separado, corte las marcas en Los restos fosilizados de una criatura gigante parecida a un armadillo Las excavaciones arqueológicas en Argentina revelan que los humanos sacrificaron animales hace más de 20.000 años y que los pueblos más antiguos de América se establecieron allí antes de lo esperado.

Sumérgete en estas historias inesperadas:

— Expertos en Nueva Zelanda están determinando si la criatura que llegó a la costa es una ballena con dientes de espada, una especie considerada Casi legendario porque los científicos nunca han registrado un avistamiento en vivo..

—La NASA transmitió el mensaje de Missy Elliott. “Rain (Supa Dupa Fly)” está a unos 158 millones de millas de Venusla primera vez que se envía una canción de hip-hop al espacio.

– En Camboya, Acaban de eclosionar un número récord de huevos de cocodrilo siamés En la naturaleza, brindando esperanza a las especies en peligro de extinción que estaban al borde de la extinción. Hacia la extinción.

– Un meteorito en llamas voló sobre la ciudad de Nueva York esta semana y se desintegró sobre Nueva Jersey. Los observadores del cielo capturaron videos del raro evento.

