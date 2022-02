La reina Isabel vuelve al trabajo tras los rumores de su muerte

Foto: Victoria Jones/Paul/AFP vía Getty Images

La Reina quiere que sepas que lo es. Definitivamente no está muerto, muchas gracias. A pesar de lo que haya escuchado, el monarca británico todavía está vivo y coleando, y trabajando.

Apenas unos días después de la prueba positivo para COVID-19 (y 24 horas después de que Internet declarara un error «muerto»), Reina Elizabeth II Volvió a su horario de trabajo desde casa. Según los informes, asistió a su reunión semanal con el primer ministro británico, Boris Johnson, el miércoles 23 de febrero a través de un enlace de video. corresponsal real Omid Skopje Confirmó la noticia en su cuenta de Twitter, escribiendo que el Palacio de Buckingham había verificado la asistencia de la Reina a la reunión. Scooby también mencionó que el gobernador realizó dos reuniones virtuales el jueves, pero han sido desde entonces. Demorado La reina sigue teniendo síntomas de resfriado por el COVID-19.

Si diera positivo por COVID-19 y luego me declararan muerto a través de Internet, simplemente no iría a trabajar. Pero dada la transformación del Reino Unido enviviendo con covidTiene sentido que la Reina sienta presión para volver a la normalidad lo más rápido posible. El lunes 21 de febrero, un día después de que el Palacio de Buckingham confirmara el resultado de la prueba de la Reina, Johnson presentó un conjunto completo de pautas y requisitos para el nuevo coronavirus. Como parte del plan, el requisito legal de autoaislarse después de dar positivo por COVID finaliza el jueves, aunque parece que la Reina planea permanecer aislada durante su recuperación. Probablemente no sea una mala idea considerando que tiene 95 años.

Que esto sea una lección para todos nosotros: el hecho de que no veamos a alguien realizando funciones públicas después de ser diagnosticado con un virus altamente contagioso, no significa que todavía esté vivo.