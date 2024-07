Las 5 mejores ofertas de Kindle en Prime Day, y más en dispositivos Amazon (2024)

Es ese momento otra vez. Vuelve el Amazon Prime Day. Entre los miles de artículos con descuento, desde artículos básicos hasta curiosidades, hay grandes descuentos en una amplia gama de dispositivos de Amazon, incluidas ofertas Prime Day en Kindle que no verá como el resto del año. Los compradores expertos saben que Amazon Prime Day suele ser el mejor momento para conseguir una oferta en una nueva tableta Fire o dispositivo de transmisión. Hemos reunido las mejores ofertas en nuestros dispositivos Kindle, dispositivos de transmisión y tabletas favoritos. ¿No ves nada que te guste? No olvide consultar nuestra cobertura continua de Prime Day en nuestro blog en vivo, así como nuestro resumen de las mejores ofertas de Amazon Prime Day.

Probamos productos durante todo el año y luego seleccionamos cuidadosamente estas ofertas. Actualizaremos esta guía periódicamente durante la venta.

Ofertas especiales de WIRED

Las 5 mejores ofertas en electrodomésticos de Amazon

Yo era el Equipo de Libros en rústica hasta que probé mi primer Kindle y ahora no puedes quitármelo de los dedos. El Paperwhite es el mejor Kindle y nuestro lector electrónico favorito en general. Tienes que pagar $20 extra para deshacerte de los anuncios en la pantalla de bloqueo, pero no interfieren con la lectura si no quieres gastar más. Hay dos versiones principales: la Paperwhite básica y la Edición de firma (8/10, recomienda WIRED), que viene con 32 GB sobre 16 GB de almacenamiento, carga inalámbrica y luz de fondo ajustable automáticamente. También hay versión infantil Con estatus, suscripción de un año. Niños Amazon+Garantía de reemplazo de 2 años sin preguntas. El Paperwhite no se ha actualizado desde 2021 y no estamos seguros de cuándo se lanzará uno nuevo, pero mi dispositivo sigue funcionando como el primer día. Creemos que todavía es seguro comprar uno.

El Paperwhite es el mejor para leer. El Scribe (8/10, recomienda WIRED), con su pantalla de 10,2 pulgadas, también está diseñado para escribir y dibujar. Es similar a un Kindle en esencia, por lo que la lectura es fluida y no hay demoras al escribir. Los artistas profesionales querrían algo mejor, pero usarlo era natural. Sin embargo, el Scribe es muy caro y la pantalla es muy grande. Versión de bolígrafo distintivaEl Kindle cuesta 30 dólares y tiene un borrador en un extremo. No puedes escribir directamente en las páginas del libro, ya que el Kindle utiliza notas adhesivas y no es resistente al agua.

En general, preferimos los dispositivos de transmisión de Roku, pero si tiendes a ver mucho contenido de Amazon Prime, obtén el Fire TV Stick 4K Max. Cualquiera puede usarlo, por supuesto, pero obviamente promueve en gran medida el contenido Prime. Tiene 16 GB de almacenamiento, que debería ser suficiente para todas tus aplicaciones de streaming y juegos. Puedes activar la transmisión de tu cámara de seguridad y pedirle a Alexa que haga cosas, como pedir pizza.

Amazon también tiene su propia línea de tabletas y en nuestra guía le recomendamos específicamente que no compre una a menos que sea en Prime Day. Las tabletas Fire en su mayoría apestan, pero si todo lo que planeas hacer es ver contenido de Amazon y realizar tareas laborales básicas como el correo electrónico, son razonablemente capaces y terriblemente asequibles. El Fire HD 10 es nuestro favorito del grupo, con una pantalla de 1080p y 3 GB de RAM para que pueda ver videos y navegar por una variedad de pestañas. Al igual que con Kindles, tienes que pagar $15 adicionales para deshacerte de los anuncios en la pantalla de bloqueo. Están disponibles modelos de 32 y 64 GB.

Amazon Echo Show 8 ha sido nuestra pantalla inteligente favorita para Alexa durante varias generaciones, y la versión 2023 es otro ganador. Se ubica perfectamente entre el pequeño Show 5 de cinco pulgadas y el Show 10 de tamaño completo, proporcionando una pantalla atractiva lo suficientemente grande para una fácil interacción sin ocupar demasiado espacio en el escritorio. Puede consultar el clima, chatear por video, agregar hasta tres widgets multimedia y más, todo con Alexa lista para ayudar. Es un poco caro a su costo total, pero esta oferta hace que el Show 8 sea muy tentador para cualquiera que busque un asistente inteligente que haga un poco de todo.Ryan Wanyata

Más ofertas en dispositivos Amazon