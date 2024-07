Las jugadoras de la WNBA posan para la moda antes del Juego de Estrellas del sábado en Phoenix

Pero muchos atletas no pueden darse el lujo de que las grandes casas de moda llamen a sus puertas, por lo que se vuelven creativos. La directora de publicidad de moda, Felisa Vaughn, que tiene una cuenta de Instagram, dijo que los estilistas de la WNBA se están apresurando a conseguir telas italianas y crear looks que se adapten a las jugadoras que no cuentan con el patrocinio de grandes marcas. Me concentré en el aspecto del túnel de la WNBA..