Los asistentes al Minnesota Yacht Club Festival disfrutaron del primer día en Harriet Island

Los fanáticos escuchan al cantante de country Morgan Wade durante el St. Paul Yacht Festival en Harriet Island en St. Paul el viernes 19 de julio de 2024. (John Otey/Pioneer Press)

El cantante de country Morgan Wade actúa durante el Festival St. Paul Yacht Club en Harriet Island en St. Paul el viernes 19 de julio de 2024. (John Otey/Pioneer Press)

Los fanáticos de Gwen Stefani bailan y cantan mientras usan camisetas de «Holla Back» mientras escuchan al cantante de country Morgan Wade durante el concierto de St. Paul Yacht Club en Harriet Island en St. Paul el viernes 19 de julio de 2024. (John Otey/Pioneer Press)

El cantante de country Morgan Wade actúa durante el Festival St. Paul Yacht Club en Harriet Island en St. Paul el viernes 19 de julio de 2024. (John Otey/Pioneer Press)

Melissa Nelson de St. Cloud baila con un hula-hoop mientras escucha a la banda Harbor & Home, con sede en Minnesota, durante el St. Paul Yachting Festival en Harriet Island en St. Paul el viernes 19 de julio de 2024. (John Otey/Pioneer Press)

Los fanáticos escuchan al cantante de country Morgan Wade durante el St. Paul Yacht Festival en Harriet Island en St. Paul el viernes 19 de julio de 2024. (John Otey/Pioneer Press)

Excepto por una big band que abandonó el barco en el último minuto, el viernes todo transcurrió sin problemas en el primer día del nuevo Festival del Minnesota Yacht Club en el Parque Regional Harriet Island en St. Paul.

El festival Yacht Club, que continúa el sábado, es el primer gran festival de rock y pop en Harriet Island desde el River’s Edge Music Festival de Live Nation en 2012. Aunque el promotor del concierto de St. Paul prometió comprometerse con un cinco años después, la compañía perdió lo suficiente. dinero para convencerlo de que se retire después de un año.

Live Nation posee el 51% del organizador del club náutico C3 Presents, una empresa con sede en Austin, Texas, que también opera el festival de música Austin City Limits, el festival Voodoo Music + Arts Experience y el festival contemporáneo Lollapalooza. Pero Live Nation parece estar dejando que C3 siga su propio camino.

Algunos asistentes al concierto se quejaron de los precios de la comida y bebida y de las largas colas, pero en términos de acceso al sitio, infraestructura y ambiente general, la experiencia de C3 en la organización de festivales quedó muy clara el viernes por la tarde, cuando Joan Jett and the Blackhearts actuaron durante una hora. espectáculo frente a una gran multitud de gente sonriente y bailando. (Los organizadores no han anunciado las cifras de asistencia, pero dijeron que esperan más de 30.000 personas en cada uno de los dos días).

El jueves, las redes sociales del Yacht Club anunciaron que la banda de rock sureña reunida, Black Crowes, se había retirado de su concierto programado para las 8 p.m. el viernes debido a una «enfermedad de la banda». (Los Crews, sin embargo, no han abordado su ausencia en línea). En lugar de redactar un reemplazo de último momento, el festival modificó el calendario y dio a varias bandas más tiempo en el escenario. La banda local Durry se retrasó casi dos horas para un concierto que comenzó a las 5:40, mientras que la banda de folk indie de Seattle Head and the Heart se trasladó a su horario previsto para las 8 p.m.

Los favoritos locales Gully Boys abrieron el festival a la 1:00 p.m. en el escenario principal, seguidos por la banda local Harbour and Home actuando en el escenario más pequeño. A partir de ese momento las actuaciones se alternaron entre los dos escenarios, con apenas minutos entre los grupos.

Los sets del estridente artista country Morgan Weed y los rockeros independientes Michiganders allanaron el camino para Joan Jett and the Blackhearts, quienes ganaron aplausos por sus éxitos «Do You Wanna Touch Me (Oh Yeah)», «I Love Rock ‘n’ Roll» y «Crimson and Clover» y «Everyday People», además de las canciones originales de la banda «I Hate Myself for Loving You» y «Bad Reputation». También hicieron un cover de la canción «Androgynous» de Reemplazos, con Jett rindiendo homenaje a la fallecida banda de Minneapolis y su líder Paul Westerberg.

El alcalde de St. Paul, Melvin Carter, subió al escenario antes de la actuación de Gwen Stefani y pidió al público que aplaudiera a la policía y otros trabajadores de la ciudad que ayudaron a organizar el festival. También sugirió que el festival regresará por segundo año en 2025.

Stefani, quien fue promocionada como estrella principal junto con el acto de cierre del viernes, Alanis Morissette y los Red Hot Chili Peppers, que fueron la atracción principal del sábado, actuó con bailarines y video con un sonido que parecía más fuerte que el de los grupos anteriores. Ella le dijo a la audiencia que su cuñado es de Minnesota, por lo que eso la convierte en una especie de local. Luego llamó a su esposo, el ex entrenador de «The Voice», Blake Shelton, para que cantara su canción actual, «Purple Irises».

Han pasado unos 18 años desde su último sencillo exitoso, pero Stefani se ha mantenido en el centro de atención gracias a su marido de alto perfil y los sencillos a dúo semi-regulares que han lanzado durante los últimos ocho años. Stefani y su banda No Doubt se reunieron en abril para encabezar Coachella con excelentes críticas, pero aún no han anunciado ningún plan futuro juntos. Pase lo que pase, la multitud del viernes, que estaba repleta de millennials y generaciones mayores

El Festival del Minnesota Yacht Club concluye el sábado con un concierto en el que participarán Soul Asylum, Hippo Campus, Trombone Shorty, Orleans Avenue, Hold Steady y Gary Clark Jr. Descendiente y Red Hot Chili Peppers.