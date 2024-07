Nominaciones al Emmy 2024: ‘The Bear’ establece un nuevo récord en comedia

cnn

—



Los nominados a la 76ª edición de los premios Emmy, los honores más prestigiosos de la televisión, se anunciaron el miércoles por la mañana y el Oso lo disfrutó inmensamente.

La querida serie de FX, ambientada en una tienda de sándwiches de Chicago, recibió 23 nominaciones este año, rompiendo el récord de 22 nominaciones establecido por «30 Rock» de NBC en 2009.

En la categoría de drama, «Shōgun» recibió la mayor cantidad de nominaciones Este año con 25.

El récord de 32 nominaciones que ostenta «Juego de tronos» de HBO desde 2016 se mantiene intacto. HBO es propiedad de la empresa matriz de CNN.

Algunos favoritos del pasado, incluidos «Succession» y «Ted Lasso», no estuvieron en la competencia este año, pero «The Crown», «The Morning Show» y «Only Murders on the Block» se convirtieron en los nuevos «programas heredados» que Obtuvo múltiples nominaciones.

Sheryl Lee Ralph y Tony Hale han anunciado los nominados de este año. El presidente de la Academia de Televisión, Chris Abrego, compartió la noticia de que Ralph fue nominada a Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia por su trabajo en “Abbott Elementary”.

Ralph ganó su categoría en 2022.

La 76ª edición de los Emmy se transmitirá el domingo 15 de septiembre a las 8 p.m. ET/5 p.m. PT en ABC y se transmitirá al día siguiente en Hulu.

A continuación se muestra una lista de nominados en varias de las categorías principales.

Gran serie dramática



Películas de ADN/FX Productions/Michael De Luca Productions «Shōgun» recibió 25 nominaciones.

«La corona»

«Él cae»

«edad de oro»

«Programa matutino»

«SR. Y Sra. Smith»

«Shogún»

«Caballos lentos»

«El problema de los tres cuerpos»

Gran serie de comedia



Jake Giles Netter/Max Jean Smart en «Hacks».

«Escuela primaria Abbott»

«El oso»

«Frena tu entusiasmo»

«Avances»

«Asesinatos sólo en el edificio.»

«Palma Real»

«perros de reserva»

«Lo que hacemos en las sombras»

Serie limitada premium



michelle k. Cortos/HBO Jodie Foster y Callie Rice en «True Detective: Night Country»

«fargo»

«Lecciones de química»

«pequeño reno»

«Ripley»

«True Detective: País de la noche»

Mejor actor principal en una serie dramática



David Lee/Primer vídeo Donald Glover y Maya Erskine en «El señor y la señora Smith».

Idris Elba, «Secuestro»

Donald Glover, «El señor y la señora Smith»

Walton Goggins, «Fallout»

Gary Oldman, «Caballos lentos»

Hiroyuki Sanada, «Shogun»

Dominic West, «La corona»

Mejor actriz principal en una serie dramática



Alex Bailey/Netflix Imelda Staunton en «La Corona».

Jennifer Aniston, «El programa de la mañana»

Carrie Coon, «La edad de oro»

Maya Erskine, «El señor y la señora Smith»

Anna Swai, «Shogun»

Imelda Staunton, «La Corona»

Reese Witherspoon, «El programa de la mañana»

Mejor actor de reparto en una serie dramática



AppleTV+ Jon Hamm y Jennifer Aniston en «The Morning Show».

Tadanobu Asano, «Shogun»

Billy Crudup, «El programa de la mañana»

Mark Duplass, «El programa de la mañana»

Jon Hamm, «El programa de la mañana»

Takehiro Hira, «Shogun»

Jack Lowden, «Caballos lentos»

Jonathan Pryce, «La corona»

Mejor actriz de reparto en una serie dramática



Bárbara Nitke/HBO Christine Baranski en «La edad de oro».

Christine Baranski, «La edad de oro»

Nicole Beharie, «El programa de la mañana»

Elizabeth Debicki, La corona en Netflix

Greta Lee, «El programa de la mañana»

Lesley Manville, «La corona»

Karen Pittman, «El programa de la mañana»

Holland Taylor, «El programa de la mañana»

Mejor actriz principal en una serie de comedia



Jill Mingason/ABC Quinta Bronson en la escuela primaria Abbott.

Quinta Bronson, Escuela Primaria Abbott

Ayo Edebiri, «El Oso»

Selena Gomez, «Sólo asesinatos en el edificio»

Maya Rudolph, «El botín»

Jean Smart, «Trucos»

Kristen Wiig por «Palm Royale»

Mejor actor principal en una serie de comedia



Patrick Harbron/Hulu Steve Martin y Martin Short en «Asesinatos justo en la cuadra».

Matt Berry, «Lo que hacemos en las sombras»

Larry David, «Frena tu entusiasmo»

Steve Martin, «Asesinatos en el edificio»

Martin Short, «Los asesinatos en el edificio»

Jeremy Allen White, «El oso»

De Faro Won-a-tae, “Perros de reserva”

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia



Chuck Hodes/FX Edwin Lee Gibson, Lionel Boyce, Lisa Colon Zayas, Ebon Moss Bachrach, Mattie Matheson en «El oso».

Carol Burnett, «Palm Royale»

Lisa Colón-Zayas por «El Oso»

Hannah Einbinder, «Trucos»

Janelle James, Escuela Primaria Abbott

Cheryl Lee Ralph, escuela primaria Abbott

Meryl Streep, «Sólo asesinatos en el bloque»

Mejor actor de reparto en una serie de comedia



Will Heath/NBC Bowen Young, la invitada sorpresa Kirsten Wiig, la presentadora Kate McKinnon y la invitada sorpresa Maya Rudolph en «Saturday Night Live» en 2023.

Lionel Boyce, «El Oso»

Paul W. Downs, «Trucos»

Ebon Moss-Bachrach, «El oso»

Paul Rudd, «Asesinatos en el edificio»

Tyler James Williams, escuela primaria Abbott

Bowen Young, «Sábado noche en directo»

Mejor actor principal en una miniserie o película para televisión



netflix Andrew Scott como Tom Ripley en «Ripley».

Matt Bomer, «Compañeros de viaje»

Richard Judd, «Pequeño reno»

Jon Hamm, «Fargo»

Tom Hollander, «La pelea: Capote contra Pelican»

Andrew Scott, «Ripley»

Mejor actriz principal en una miniserie o película para televisión



Elizabeth Morris/Netflix Sofía Vergara en la película «Griselda».

Jodie Foster, «True Detective: País nocturno»

Brie Larson, «Lecciones de química»

Templo de Juno, «Fargo»

Sofía Vergara para la película «Griselda»

Naomi Watts, «La pelea: Capote contra Pelican»

Mejor actor de reparto en una miniserie o película para televisión



Piedra de tolva/HBO Robert Downey Jr. en «El simpatizante»

Jonathan Bailey, «Compañeros de viaje»

Robert Downey Jr., «El simpatizante»

Tom Goodman Hill, «El reno del bebé»

John Hawkes, «True Detective: País nocturno»

Lamorne Morris, «Fargo»

Lewis Pullman, «Lecciones de química»

Trate a Williams, «La disputa: Capote vs. Pelicans»

Mejor actriz de reparto en una miniserie o película para televisión



Ed Miller/Netflix Richard Judd y Jessica Gunning en «Reindeer Baby».

Dakota Fanning, «Ripley»

Lily Gladstone, «Bajo el puente»

Jessica Gunning, «Bebé reno»

Aja Naomi King, «Lecciones de química»

Diane Lane, «La disputa: Capote contra Pelican»

Nava Mau, «Pequeño Reno»

Callie Rice, «True Detective: País nocturno»

Excelente serie de telerrealidad/competición



David Muir/Bravo Buda Low, Tom Colicchio y Kristin Kish en «Top Chef».

«La sorprendente carrera»

«La carrera de resistencia de RuPaul»

«Los mejores chefs»

«Traidores»

«El sonido»

Ciclo de conferencias distinguidas



Randy Holmes/Disney Nick Offerman en «Jimmy Kimmel Live!»

«programa diario»

«Jimmy Kimmel en vivo»

«Tarde en la noche con Seth Meyers»

«El último show con Stephen Colbert»