Rick Springfield y Jackson White rinden homenaje

Jack White era el exmarido de Katey Sagal y fue baterista y actor en «Sons of Anarchy» y la serie de televisión «Nashville» de ABC y CMT.

«Este hombre me enseñó todo. Tuvimos altibajos, como los tiene un hombre con su padre. Pero al final fue solo amor», escribió Jackson White en su pie de foto. Publicado en Instagram Martes. «Era un libro abierto, un luchador, verdaderamente la persona más divertida que mi hermana y yo conocimos, y él solo inventó el backbeat más fuerte y poderoso que jamás había visto».

«Ya no siente dolor», agregó White. «Lo recordaremos, con su altura de 6 pies y 4 pulgadas, vestido con una camisa de mezclilla y una galleta de Starbucks, guiándonos en una gira, enseñándonos cada canción importante jamás escrita. Yo uso la suya. zapatos todos los días. No me refiero a que tuviera zapatos». Realmente genial. Big Jack White 1954-2024 Te amaré, papá, para siempre.

La publicación incluía videos de archivo y fotografías de su padre, quien tocó con docenas de músicos, en particular Rick Springfield en 1976, principios de los 80 y 90 hasta principios de los 2000, según el sitio web de Jack White. Él y Sagal se casaron en la década de 1990 y tienen dos hijos, Sarah y Jackson.

Sagal comentó la publicación de su hijo y escribió: «Dulce Jackson y hermosa Sarah, ¡siempre estaré agradecida con tu padre por ti! Gracias Jack ❤️🙏 Finalmente libre».

No se mencionó la causa de la muerte. USA TODAY se ha puesto en contacto con representantes de Jackson White y Sagal para solicitar comentarios.

Rick Springfield elogia a Jack White: ‘Se lo pasaron muy bien juntos’

En un comunicado compartido con USA TODAY el miércoles, Springfield dijo que los dos pasaron un tiempo de «curación» juntos antes de la muerte de White.

“Me ganaba la vida tocando la batería”, así describe Jack su vida como baterista. Nos conocimos en 1976 y tuvimos un gran éxito juntos en 1980. Éramos jóvenes, estábamos ansiosos por un desafío y viajamos por el mundo durante años”, dijo Springfield.

“Lo vi dos días antes de morir. Era cariñoso, hacía bromas y estaba muy borracho de morfina. Después de casi cincuenta años juntos, había algunas cosas que debían abordarse, y cuando tomó mi mano y la besó, todo estaba solucionado. perdonado por los dos como debe ser». «Gracias por tenerme en tu vida salvaje, hermano».

White indicó problemas de salud en mayo de 2023 Publicado en Facebook Publicó una foto de él mismo con sus hijos y en su comentario sobre la foto dijo: “¡Fue un día hermoso con dos de las personas más maravillosas e importantes de mi vida, Sarah y Jackson, asistieron a cada sesión de terapia! y dura para siempre”.

En su ya desaparecido sitio web, White se describió a sí mismo como un desertor de la escuela secundaria que «se arriesgó» y viajó de Detroit a California para perseguir su sueño de convertirse en baterista. Al cabo de seis meses, escribió, estaba tocando la batería con «la mejor banda de R&B del país, Ike y Tina Turner».