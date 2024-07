SpaceX pide a la Administración Federal de Aviación que permita que su cohete Falcon 9 vuelva a volar en medio de una investigación sobre el accidente

La Administración Federal de Aviación detiene el lanzamiento del cohete Falcon 9 de SpaceX tras un problema en la etapa superior La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ha puesto en tierra la flota de cohetes Falcon 9 de SpaceX en espera de una investigación sobre un problema con la etapa superior.

SpaceX quiere que la Administración Federal de Aviación permita que su flota de cohetes Falcon 9 estacionada vuelva a volar en medio de una investigación de seguridad pública en curso, lo que permitirá a la compañía reanudar su gama de vuelos comerciales sin tripulación mientras los ingenieros estudian lo que sucedió durante el mal funcionamiento de la etapa superior del jueves.

Pero ¿qué pasa con los vuelos del Falcon 9 que llevan astronautas a bordo?

La misión Polaris Dawn, con el comandante multimillonario Jared Isaacman y otros tres astronautas comerciales en una cápsula Dragon de SpaceX, estaba programada para despegar a principios del 31 de julio desde la Estación Espacial de Cabo Cañaveral. En la misma línea, estaba previsto que la nave espacial Crew-9 de la NASA se lanzara en agosto a la Estación Espacial Internacional.

más: La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ha puesto en tierra los cohetes Falcon 9 de SpaceX, suspendiendo indefinidamente las misiones de la Costa Espacial.

“Lo que imagino que será el requisito es que comprendan lo que sucedió”, dijo Jonathan McDowell, astrofísico del Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica, “y que al menos envíen un plan para solucionarlo. Cohete Falcon 9 no tripulado para verificar las reparaciones antes de que se autorice a Polaris”.

«Eso no sería realmente un problema, porque tienen muchos Falcon 9 de repuesto, listos para funcionar», dijo McDowell.

Suponiendo que SpaceX agregará instrumentación al cohete al regresar al vuelo para recopilar diagnósticos adicionales para los investigadores, “la pregunta es si pasarán semanas o meses” antes de que la FAA dé permiso para que se reanuden las misiones tripuladas, dijo McDowell.

El lunes, SpaceX pidió a la Administración Federal de Aviación que aceptara que la anomalía ocurrida la semana pasada no ponía en peligro la seguridad pública, dando luz verde a los cohetes Falcon 9 para volver a volar mientras la investigación sigue abierta. El desafortunado cohete, que transportaba una carga útil de 20 satélites Starlink desde la Estación Espacial Vandenberg en California, derramó oxígeno líquido en su segunda etapa superior, lo que obligó inesperadamente a que los satélites se desplegaran en una órbita muy poco profunda.

«La FAA está revisando la solicitud y se guiará por los datos y la seguridad en cada paso del proceso», dijo la FAA en un comunicado sobre la solicitud de SpaceX presentada el lunes. Aún se desconocen otros detalles.

«Afectará más a los lanzamientos tripulados que a los lanzamientos (regulares) porque se asegurarán de haber planificado bien y de que todo está seguro antes de subir a otra tripulación a bordo», dijo Laura Forczyk, fundadora y directora ejecutiva de la firma de consultoría espacial Australtical en Atlanta.

Los cohetes Falcon 9 lanzaron 46 de las 50 misiones a Florida

Mientras tanto, el calendario de lanzamientos del programa Space Coast, que ha avanzado a una velocidad récord este año, permanece en gran medida suspendido de forma indefinida. Los cohetes Falcon 9 fueron responsables de 46 de las 50 misiones lanzadas hasta 2024 desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral y el adyacente Centro Espacial Kennedy de la NASA.

En un comunicado, SpaceX se comprometió a «realizar una investigación completa en coordinación con la FAA, determinar la causa raíz y tomar acciones correctivas para garantizar el éxito de futuras misiones». Según la agencia federal, “el regreso al vuelo depende de que la FAA determine que cualquier sistema, proceso o procedimiento relacionado con el incidente no afecta la seguridad pública”.

Florida Today se puso en contacto con la NASA, que envió por correo electrónico la siguiente declaración:

«Aunque el lanzamiento de SpaceX Starlink fue una misión enteramente comercial, la NASA recibe información de SpaceX sobre todos los elementos de interés sobre el cohete Falcon 9, como parte de las actividades estándar de seguimiento de la flota. La seguridad de la tripulación y la garantía de la misión son las principales prioridades de la NASA», según a la declaración.

«SpaceX ha proporcionado información e incluye a la NASA en la investigación en curso de la compañía sobre la anomalía para comprender el problema y el camino a seguir», se lee en el comunicado. La NASA proporcionará actualizaciones sobre las misiones de la agencia, incluidos los posibles impactos en el calendario, si los hubiera. más información esté disponible.

John Holst, consultor espacial con sede en Florida y autor del blog Ill-Defined Space, dijo que SpaceX tiene un historial de ser abierto sobre los problemas.

“Estos son casos raros para SpaceX, así que estoy seguro de que SpaceX intentará superar esto rápidamente, pero al mismo tiempo, la FAA y la NASA tienen un proceso para garantizar la misión que desean realizar y comprender exactamente lo que sucedió. ”, dijo Holst.

«Porque no quieren que la segunda etapa salga mal, el desmontaje rápido y no programado, cuando los astronautas intentan entrar en órbita», dijo.

Lo que la FAA y SpaceX pueden encontrar durante la investigación

McDowell dijo que SpaceX opera según la filosofía de que «lo suficientemente bueno nunca es lo suficientemente bueno».

«Siguen retocando el diseño, mejorándolo y cambiándolo, ¿verdad? Están en el modo Silicon Valley, no en el antiguo modo de la NASA, que dice: ‘Sí, una vez que lo tengas en funcionamiento, no cambies nada, ‘» él dijo.

«¿Fue esto (anomalía) el resultado de un cambio de diseño? No sería una falla fundamental en el diseño actual, porque han realizado muchos lanzamientos. Entonces, la otra posibilidad es que podría ser un error de fabricación o ensamblaje. Eso es lo que tienen que analizar los investigadores», afirmó.

McDowell dijo que SpaceX y la FAA deben garantizar que cualquier problema potencial no afecte la misión Polaris Down. Añadió que si ocurriera la misma fuga de oxígeno en la etapa superior durante Polaris Down, SpaceX perdería la misión, no la tripulación, que podría maniobrar Dragon para un regreso de emergencia a la Tierra.

Dijo que se sorprendería si a los ingenieros de SpaceX les tomara más de un mes llegar a la causa raíz y resolverla para las misiones no tripuladas de Starlink, pero «la pregunta es, ¿cuánto tiempo pasará hasta que la FAA esté satisfecha?»

¿Qué pasó con la etapa superior del cohete Falcon 9?

Durante un lanzamiento en California el jueves, SpaceX anunció que la primera etapa de su cohete Falcon 9 realizó su trabajo con normalidad, poniendo en órbita la segunda etapa y los satélites Starlink antes de regresar a la Tierra para un aterrizaje exitoso de la nave no tripulada.

“La segunda etapa se lanza a una órbita terrestre muy baja, luego se lanza durante unos 40 minutos hasta el punto más alto de esa órbita y luego reinicia (su motor) para llegar a la órbita donde desplegarán todos los satélites Starlink”, McDowell. “Y lo que pasó esta vez es que el reinicio “no sucedió”.

SpaceX dijo que los satélites quedaron en una órbita excéntrica a sólo 135 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, o menos de la mitad de la altura esperada del perigeo.

“La densidad de la atmósfera es muy alta y la resistencia que experimentan los satélites a medida que avanzan a través de la atmósfera superior hará que caigan muy rápidamente. Peor aún, los pequeños motores de cohetes eléctricos propulsados ​​por argón que llevan los satélites no son potentes. suficiente para superar esa resistencia”, dijo McDowell.

«Aunque SpaceX intentó lanzar esos motores de cohetes para rescatar los satélites y elevarlos a una órbita más alta, no tenían suficiente potencia para superar la resistencia a una altitud tan baja», dijo.

«Entonces, en unas pocas horas o probablemente en un día, todas esas paletas habrían caído, quemados en la atmósfera», dijo.

Empresas a la espera de volver a volar

Más allá de los satélites, el cohete Falcon 9 puso en órbita una diversa y colorida gama de misiones este año desde la Costa Espacial, que incluyen:

El día después del lanzamiento de Crew-8 en marzo, Sidus Space, con sede en Cabo Cañaveral, logró un importante hito corporativo al lanzar su primer satélite, LizzieSat-1, a bordo de un cohete Falcon 9 en la misión SpaceX Transporter-10 desde Vandenberg.

«Me quedé estupefacto. Fueron un gran éxito», comentó sobre el incidente del jueves Mark Lee, inspector jefe de calidad de Sedus Space. Agregó que su compañía está planeando otro lanzamiento más adelante este año y espera que la decisión de la FAA no afecte significativamente ese momento.

Ahora que se han convertido en algo común en la Costa Espacial, los lanzamientos de Starlink no reciben la misma atención (ni multitudes de espectadores) que los cohetes de alto perfil como el Falcon Heavy de SpaceX.

«No esperamos ningún impacto inmediato ya que la mayoría de los vacacionistas de verano han hecho sus planes», dijo el director ejecutivo de la Oficina de Turismo de Space Coast, Peter Kranis, en un correo electrónico sobre la decisión de la FAA.

«Siempre hay una pequeña desaceleración desde septiembre hasta el otoño, por lo que no esperamos que sea diferente este año», dijo Kranis.

Brooke Edwards es reportera espacial de Florida Today. Llámala [email protected] O en X: @Brooke de las Estrellas.