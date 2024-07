SpaceX quiere reanudar los lanzamientos de cohetes Falcon 9 mientras la Administración Federal de Aviación completa su investigación

SpaceX busca un rápido regreso a los lanzamientos de Falcon 9 después de una rara falla de su cohete operativo durante el lanzamiento de un satélite la semana pasada.

La Administración Federal de Aviación (FAA) recibió una solicitud de EspacioX el lunes (15 de julio) para continuar con el lanzamiento Halcón 9 Vuelos durante la investigación obligatoria del accidente después La fallida misión Starlink 9-3 La etapa superior del misil sufrió una fuga de oxígeno líquido. SpaceX ha pedido a la FAA que tome una determinación de seguridad pública, lo que permitiría a la compañía reanudar los lanzamientos si la agencia determina que la anomalía «no involucró sistemas críticos para la seguridad ni puso en peligro la seguridad pública». SpaceflightNow informó La Administración Federal de Aviación de EE. UU. dijo en un comunicado el martes (16 de julio) que la declaración también se proporcionó a Space.com después de una solicitud enviada.

«La FAA es responsable y está comprometida con la protección del público durante los lanzamientos de naves espaciales comerciales y las reentradas en la atmósfera», escribió la agencia en su declaración enviada por correo electrónico. “La Administración Federal de Aviación está revisando la solicitud. [by SpaceX] Los datos y la seguridad guiarán cada paso del proceso.

Si se aprueba, SpaceX probablemente podrá cumplir con su calendario de lanzamiento de dos vuelos espaciales tripulados en las próximas semanas. Falcon 9 utiliza diferentes versiones del cohete para lanzamientos tripulados y no tripulados. El primer lanzamiento de astronautas, previsto para el 31 de julio, es un programa financiado con financiación privada. amanecer polaris La misión (financiada por el multimillonario estadounidense Jared Isaacman) que incluirá el primer vuelo comercial Paseo espacial En órbita terrestre alta. La segunda misión, prevista para mediados de agosto, consiste en lanzar el vehículo Crew-9 a la Estación Espacial Internacional. Estación Espacial Internacional En nombre de la NASA.

La NASA dijo en un comunicado emitido el 12 de julio que está dando seguimiento a las investigaciones sobre el fracaso del lanzamiento del cohete Falcon 9 de SpaceX y su posible impacto en futuras misiones de astronautas.

«La seguridad de la tripulación y la garantía de la misión son las principales prioridades de la NASA», escribieron funcionarios de la NASA en el comunicado. «SpaceX ha proporcionado información y está incluyendo a la NASA en la investigación en curso de la compañía sobre la anomalía para comprender el problema y el camino a seguir. actualizaciones sobre las misiones de la agencia, incluidos los impactos «Cronograma potencial, si corresponde, a medida que haya más información disponible».

El cohete Falcon 9 de SpaceX, que ha lanzado 364 misiones al espacio y sólo sufrió dos fallas en 14 años, sufrió una fuga de combustible de oxígeno líquido en su segunda etapa durante su lanzamiento el 11 de julio.

¡Últimas noticias espaciales, las últimas actualizaciones sobre lanzamientos de cohetes, eventos de observación del cielo y más!

«Después de que el motor de la etapa superior fuera reencendido de manera planificada para elevar el punto del perigeo – o el punto más bajo de la órbita – [single] Motor de aspiración Merlín [on the second stage] «Experimentó un mal funcionamiento y no pudo completar la segunda combustión», escribió SpaceX en una publicación de blog. Actualizado el 12 de julio .

“Aunque el teatro sobrevivió y siguen publicando Satélites SpaceX añadió: «No logró rotar su órbita, pero se desactivó como suele ocurrir al final de cada misión. Esto dejó a los satélites en una órbita excéntrica con un perigeo muy bajo de 135 kilómetros». [84 miles]»Que es menos de la mitad de la altura de la depresión esperada».

Un cohete SpaceX Falcon 9 descansa sobre la cubierta de un barco en el mar poco después de que 20 satélites Starlink fueran puestos en órbita desde California el 11 de julio de 2024. (Crédito de la imagen: SpaceX)

En su declaración del 16 de julio, la FAA dijo que la solicitud de determinación de seguridad pública se evaluaría en función de cuestiones que incluyen “sistemas críticos para la seguridad, la naturaleza y consecuencias de la anomalía, la idoneidad del análisis de seguridad de la aviación existente, el desempeño de la organización de seguridad, y factores ambientales”.

«Si la FAA está de acuerdo en que no hay problemas de seguridad pública, el operador puede volver a volar mientras la investigación permanece abierta, siempre que se cumplan todos los demás requisitos de licencia», añade el comunicado.

La FAA no ha fijado un cronograma para evaluar la solicitud, lo cual es común en las investigaciones de seguridad de la aviación debido a la naturaleza compleja de los vuelos espaciales. Las misiones que transportan humanos, como Polaris Dawn y Crew 9 de la NASA, probablemente estarán sujetas a un nivel adicional de escrutinio.

La gran mayoría de los cohetes Falcon 9 de SpaceX están destinados a satélites starlink El cohete producido por SpaceX pretende potenciar su negocio en el ámbito de Internet por satélite. Pero el misil también se utiliza para misiones críticas de seguridad nacional, así como para una selección de lanzamientos de satélites gubernamentales de alto perfil utilizados para la observación de la Tierra, por ejemplo.