Taylor Swift se une a Adele y Lana Del Rey en un logro histórico

Taylor Swift actúa durante … [+] «Taylor Swift | The Eras Tour» en el Estadio Nacional el 2 de marzo de 2024 en Singapur. 1989 de Taylor Swift es el tercer álbum de una mujer que pasa 500 semanas en el Billboard 200. Se une al 21 de Adele y a Born to Die de Lana Del Rey.

Taylor Swift se mantiene en el número 1 del Billboard 200 esta semana con Sección de poetas torturadosLa canción encabezó la lista de álbumes más vendidos en Estados Unidos hace 12 años y no ha mirado hacia atrás desde entonces.

Mientras Swift se centra en su último álbum, sus fans en Estados Unidos no sólo están escuchando este proyecto. Continuaron transmitiendo y comprando la mayoría de sus lanzamientos y, al hacerlo, ayudaron a que uno de sus álbumes más exitosos hiciera historia.

A partir de este marco, SWIFT 1989 El álbum estuvo en el Billboard 200 durante 500 semanas. Se trata de una hazaña poco común, y sólo unos pocos títulos en la historia de Estados Unidos han podido mantener su lugar entre los álbumes más consumidos del país durante tanto tiempo. Este álbum es el primero de Swift en lograr esta hazaña y la ayuda a unirse a dos de las mujeres más exitosas de la industria musical.

1989 Es apenas el tercer álbum de una mujer que alcanza las 500 estancias en el Billboard 200, según cuadro. Sólo Adele y Lana Del Rey lograron hacerse con la misma oferta.

Adela 21 «The Best of the Songs» sigue siendo la canción de una artista femenina que más tiempo ha permanecido en las listas. Su canción más vendida internacional permaneció 605 semanas en el Billboard 200, aunque esta vez no apareció en la lista.

Del Rayo nacido para morir Ocupa el siguiente lugar en el ranking de victorias más largas en el Billboard 200 entre proyectos producidos por estrellas femeninas. Ese grupo pudo encontrar espacio en la lista para 544 fotogramas. A diferencia de 21, nacido para morir Esta vez todavía continúa.

1989 La canción actualmente se encuentra en el puesto 153 en la lista de esta semana. Subió sólo un lugar con respecto a la posición que ocupaba en el período anterior. Según Luminate, el grupo Swift, ganador del premio Grammy, ha movido otras 9.000 unidades equivalentes según el seguimiento anterior.

Considerando a todos los artistas, la lista de nombres con al menos una lista de 500 semanas se expande dramáticamente. El récord de mayor tiempo pasado en el Billboard 200 todavía lo ostenta Pink Floyd El lado oscuro de la lunaA este esfuerzo de rock pionero le faltan 10 semanas para alcanzar los 1.000 fotogramas en la lista.

