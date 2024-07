¿Tienes miedo de perderte el Prime Day? Ahorre cientos de dólares durante el Black Friday en Best Buy en julio

$ 80 en Best Buy Apple AirPods (segunda generación) con estuche de carga: $80 Ahorre $50 $ 550 en Best Buy Máquina de café y espresso DeLonghi Magnifica Evo: $550 Ahorre $250 Mostrar más (4 artículos)



Amazon no es la única empresa cuando se trata de ahorrar dinero después del Prime Day. Zoe Liao/CNET

Puede que Amazon Prime Day haya terminado, pero eso no significa que se hayan acabado todas las ofertas. De hecho, algunos de los mayores competidores de Amazon terminaron la semana con fuerza con ventas impresionantes que aún puedes aprovechar ahora mismo. Todavía hay tiempo para ahorrar en muchas ofertas en Target y Walmart mientras aprovecha eventos como el Black Friday de Best Buy en julio, que se lleva a cabo ahora mismo.

Esta historia es parte de Día Prime de AmazonLa guía de CNET con todo lo que necesita saber y cómo encontrar las mejores ofertas.

El evento del Black Friday de julio se llevó a cabo del 15 al 17 de julio, pero todavía hay muchos descuentos excelentes disponibles para los compradores. Estas ofertas no durarán para siempre, pero si actúa rápidamente, podría ahorrar cientos o incluso miles de dólares en excelentes artículos como televisores, computadoras portátiles, auriculares, videojuegos, electrodomésticos y relojes inteligentes. Sin embargo, estas ofertas no durarán para siempre, así que actúa rápido si te gusta algo.

Los miembros de My Best Buy Plus y Total pueden obtener un descuento adicional en algunos artículos en oferta, lo que reduce aún más los precios. Hemos buscado por todas partes para ofrecerle las mejores ofertas que aún podemos encontrar en las ofertas Prime Day de Best Buy. Vuelva a consultar aquí, ya que continuaremos actualizando esta lista periódicamente para ofrecerle las mejores ofertas.

Ofertas tecnológicas de Best Buy frente a Prime Day



Cuando quieres todo lo que necesitas, esta es la computadora portátil que buscas. Tiene una enorme pantalla de 16 pulgadas, un procesador M3 súper rápido y 18 GB de memoria. También tiene un descuento de $500.

¿Un televisor de 75 pulgadas de una marca líder por menos de 500 dólares? Este es un buen valor. El Toshiba C350 Fire TV presenta resolución 4K, Regza Engine que impulsa su alto rendimiento, Dolby Vision HDR, Dolby Vision Atmos, un diseño sin marco y, lo más importante, se aplica un gran descuento.

No debe perderse el descuento de $50 en un par de Apple AirPods. Eso está a $ 10 del precio más bajo que jamás hayamos visto, por lo que si eres usuario del ecosistema de Apple y necesitas un par nuevo, ahora es un buen momento para comprarlo. Lea nuestra reseña de los Apple AirPods 2019.

Ofertas de juegos contra Prime Day de Best Buy



En la última aventura 2D de Sonic, Hedgehog se enfrenta al Doctor Eggman y Fang the Hunter con la ayuda de sus amigos: Tails, Knuckles y Amy Rose. Hay un gran descuento de $40 o más disponible en PlayStation 5, PlayStation 4 y Xbox Series.

Ofertas de cocinas de Best Buy frente a Prime Day

Gran tostadora a un precio mayor. Esta oferta limitada hace que Bella Pro solo $30. No solo es un modelo extra ancho, también obtendrás una función anti-atascos para que la comida no se atasque, seis configuraciones de tostado para tostar pan, además de un apagado automático para apagar el fuego.

Prepare su café matutino más rápido (y a menor costo) con De'Longhi Magnifica Evo. La máquina incluye varias recetas de un solo toque y una forma de guardar su pedido de café. Ahora, con su precio reducido en 250 dólares, esta máquina es mucho más barata que un modelo premium.

LG es una de las principales marcas y este refrigerador inteligente de acero inoxidable tiene un precio de 700 dólares. Con una capacidad de 26.5 pies cúbicos, viene con un diseño elegante y simple, tecnología ThinQ Care para mantener el dispositivo en las mejores condiciones, una máquina de hielo incorporada, paneles LED, así como LG Linear Cooling y Door Cooling Plus para Mantenga los productos más frescos por más tiempo.

Ofertas de Best Buy frente a Prime Day para hogar y exteriores

Esta alfombra de color marfil y tostado presenta un patrón geométrico interesante, pero los colores neutros la ayudan a combinar con cualquier decoración. Está a la venta por un precio con grandes descuentos de poco más de $120.

Consigue un cabello suave y liso en menos tiempo y con menos daños con esta plancha de pelo de alta gama de Dyson.

Cómo elegimos las contraofertas para Prime Day

Muchos de nosotros aquí en CNET hemos estado cubriendo eventos de compras durante más de cinco años, incluidos Black Friday, Prime Day, Memorial Day y muchos otros eventos de compras. Durante ese tiempo, hemos aprendido a detectar las mejores ofertas entre un mar de miles de ofertas superficiales y estafas, y solo destacamos las mejores ofertas de minoristas confiables.

Buscamos descuentos reales, revisiones de calidad y tiempo de venta restante al seleccionar ofertas de portátiles para mostrárselas. Contamos con un equipo de expertos dedicados que han probado cientos de dispositivos domésticos inteligentes para garantizar que le ofrecemos solo lo mejor.