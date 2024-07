Tu futuro horóscopo, 21 de julio de 2024

Abra esta imagen en la galería: cáncer.iStockFoto/Getty Images

Horóscopos si hoy es tu cumpleaños

Una luna llena en tu cumpleaños significa que tienes desafíos por delante y que tienes la fuerza física, mental y emocional para aprovechar esos desafíos. Este año no siempre será fácil, pero sí satisfactorio y rentable.

Aries (21 de marzo – 20 de abril):

Trate de no preocuparse por quién gana y quién pierde durante los próximos días. Habrá oportunidades para que todos obtengan una parte del botín y no tendrás que trabajar duro para mantenerte a la vanguardia. Como ocurre con todos los juegos, se supone que debe ser divertido.

Tauro (21 de abril – 21 de mayo):

Los próximos días serán muy emocionantes ya que nuevos desarrollos en el hogar y en el trabajo abrirán un nuevo conjunto de posibilidades, algunas de las cuales nunca antes había pensado. Sigue pensando, sigue moviéndote y, lo más importante, sigue creyendo en ti mismo.

Géminis (22 de mayo – 21 de junio):

Aunque la luna llena de hoy te advierte que no puedes gastar tu dinero a lo loco, puede que te cueste conservarlo. Hay tantas cosas brillantes y brillantes que debes tener. ¡Asegúrese de que su valor de reventa sea el correcto!

Cáncer (22 de junio – 23 de julio):

Durante los próximos días, los críticos intentarán afirmar que no has logrado el éxito que deberías tener en tus emprendimientos, pero se equivocan. Has logrado mucho en las últimas semanas y aún no has terminado.

Leo (24 de julio – 23 de agosto):

El Sol ingresa mañana a tu signo y comienza un nuevo año solar. Empiece a su manera avanzando con un proyecto creativo que no todo el mundo considera una buena idea. Crees en ello y eso es todo lo que importa.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre):

Si su ser querido le dice que necesita un tiempo a solas durante la primera parte de la semana, no se interponga en su camino. No está tratando de alejarse de ti, solo necesita algo de tiempo y espacio para ordenar sus pensamientos.

¿Te perdiste alguna de las predicciones del horóscopo? Aquí tenéis la previsión para los últimos días:

Libra (24 de septiembre – 23 de octubre):

Aléjese de su vida durante una o dos horas y evalúe honestamente dónde tuvo éxito y en qué fracasó. En general, se encuentra en una posición bastante buena, pero aún puede encontrar formas de mejorarla.

Escorpio (24 de octubre – 22 de noviembre):

No hay duda de que tus expectativas sobre ti mismo son muy altas, pero no caigas en la trampa de creer que todos son tan ambiciosos como tú. Si algunas de las personas con las que trabaja parecen estar frenándole, reemplácelas con colegas de mejor calidad.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre):

Quizás pienses que necesitas hacer recortes financieros para equilibrar las cuentas, pero los planetas cuentan una historia diferente. Con el Sol moviéndose a su favor esta semana, podrá encontrar fácilmente formas de aumentar sus ingresos y agregar más a su riqueza en lugar de disminuirla.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero):

Si la luna llena actual saca a relucir el lado cauteloso de tu naturaleza, probablemente no sea tan malo. El movimiento del Sol hacia la zona de riqueza de su carta esta semana traerá oportunidades de naturaleza comercial, pero necesita ajustar sus inversiones.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero):

Lo que suceda en los próximos días te sorprenderá y te hará preguntarte cómo pudiste ser tan miope como para no ver lo que venía en tu dirección desde más allá del horizonte. Una vez que superes el shock, debes actuar rápidamente.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo):

Es posible que tengas la tentación de contarle a un amigo o familiar lo que quiere escuchar en los próximos días, pero eso sería un gran error. Una dosis de dura realidad es lo único que podría sacarlo del coma y hacer que vuelva a moverse.

Descubra más sobre usted en ventabrompton.com