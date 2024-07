Tu horóscopo diario, 22 de julio de 2024

Abra esta imagen en la galería: cáncer.iStockFoto/Getty Images

Horóscopos si hoy es tu cumpleaños

Si este año te encuentras dudando entre ambiciones contradictorias, elige la ambición que beneficie a los demás y a ti mismo también. No importa qué tan alto llegues y cuánto dinero puedas ganar, ayudar a los demás te traerá la mayor cantidad de felicidad.

Aries (21 de marzo – 20 de abril):

El Sol se mueve hoy hacia el área más dinámica de su carta, y si no estaba activo y enérgico antes, ciertamente lo estará ahora. Olvídese de las decepciones recientes y piense y actúe como si no pudiera perder… ¡y no fuera a perder!

Tauro (21 de abril – 21 de mayo):

Lo que suceda a continuación puede parecer un gran revés, pero incluso si lo es, te beneficiará dar un paso atrás y observar lo que está sucediendo en tu vida de manera más amplia. La verdad es que últimamente has estado muy cerca de tus problemas.

Géminis (22 de mayo – 21 de junio):

Cuanto más estrés haya sufrido en las últimas semanas, más se beneficiará ahora a medida que el Sol avanza hacia una de las áreas más positivas de su carta. Salga tanto como sea posible, porque las nuevas amistades traerán nuevas oportunidades.

Cáncer (22 de junio – 23 de julio):

Ahora que el Sol abandona su signo hoy, será útil mirar hacia atrás en las últimas semanas y evaluar qué salió bien y qué salió mal. No hay duda de que has logrado grandes avances y puedes estar orgulloso de ti mismo.

Leo (24 de julio – 23 de agosto):

Hoy comienza un nuevo año solar para ti, así que deshazte de todas las decepciones y mira al futuro con alegría y esperanza. ¿Por qué sentir pena por tus fracasos cuando el universo te promete que lo que viene después será realmente asombroso?

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre):

Hoy puede que te sientas un poco resignado y sin ganas de participar en actividades sociales, pero esto no es malo. Tu principal objetivo durante las próximas semanas debería ser mirar profundamente dentro de ti mismo y confrontar no sólo tus miedos sino también tus motivaciones.

¿Te perdiste alguna de las predicciones del horóscopo? Aquí tenéis la previsión para los últimos días:

Libra (24 de septiembre – 23 de octubre):

A estas alturas ya deberías saber que tratar de imponer tus creencias a los demás no funcionará, así que olvídate de intentar ganarte la confianza de los escépticos y mézclate sólo con aquellos que comparten tu visión de la vida. Necesitas amigos más que seguidores.

Escorpio (24 de octubre – 22 de noviembre):

El Sol ingresa hoy a su zona profesional en su carta, y casi de inmediato sentirá un fuerte deseo de idear un plan que pueda ayudarlo a ascender rápidamente en la escala profesional. Asegúrese de que el plan se base en la realidad, no sólo en sueños.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre):

Mientras viajas hoy, descubrirás algo que te recordará que nunca es buena idea mirar la vida como si todo fuera a seguir igual. Hay algunas perturbaciones importantes en el horizonte y es su responsabilidad estar preparado para ellas.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero):

Durante las próximas semanas, encontrará una serie de posibilidades interesantes y atractivas, pero deberá considerarlas en detalle antes de dedicarles tiempo, energía y dinero. ¿Quién probablemente se beneficiará más, usted o sus socios potenciales?

Acuario (21 de enero – 19 de febrero):

La transición del Sol a tu signo opuesto marca el punto medio del año solar. Tómate un tiempo de tu apretada agenda para mirar atrás a los últimos seis meses y evaluar tanto lo bueno como lo malo, luego vuelve a la batalla y comienza a ganar de nuevo.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo):

No dejes que te moleste si te piden que pases a un segundo plano frente a alguien cuyas habilidades están claramente en un nivel inferior al tuyo. Cuando estropeen las cosas (y lo harán), quienes están en el poder recurrirán a usted para que las arregle.

