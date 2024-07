Will Ferrell comparte las críticas que recibió de su coprotagonista de Elf, James Caan

18. Ferrell rechazó un cheque de 29 millones de dólares para retomar su papel de Buddy en una secuela y le dijo a The Guardian en 2006 que «no fue nada difícil» dejar pasar la oportunidad. “Recuerdo haberme preguntado: ¿Puedo aceptar las críticas cuando son malas y dicen: ‘¿Hizo una secuela por dinero?’”, explicó. «Decidí que no iba a poder hacerlo. No quería adentrarme en un territorio que pudiera borrar todo el buen trabajo que había hecho, pero mira, voy a hacer algunas secuelas en el futuro y eso es todo. basura.»

19. Pero se afirmó que la tensión entre Ferrell y Favreau pudo haber sido la razón por la que se frustró cualquier plan para una secuela.

«Íbamos a hacerlo y pensé: ‘Dios mío, finalmente tengo una película de esta franquicia. Puedo ganar algo de dinero y dejar que mis hijos hagan lo que quieran'», dijo en The Fan en la radio 92.3. en Cleveland. «El director y Will no se llevaban del todo bien. Will quería hacer la película y el director no la quería. Estaba en su contrato. Era una de esas cosas».

20. Y si bien una secuela de la película no estará en las medias de nadie, los fanáticos obtuvieron un musical basado en la película en Broadway en 2010. El espectáculo estuvo en cartelera hasta 2013 y se mudó al extranjero, al West End en 2015. Está previsto que sea Revivió Showing en Londres durante la temporada navideña de 2023.