Andy Murray lleno de simpatía por el argentino

El excampeón del US Open Juan Martín del Potro anunció su probable retiro del tenis el sábado durante una emotiva conferencia de prensa para marcar su regreso al juego tres años después de haber jugado su último partido.

El argentino ha sido propenso a las lesiones desde 2019 y ha se sometió a dos cirugías de rodilla ya que estuvo en la cancha por última vez de manera competitiva, y sugirió que el Abierto de Argentina y el Abierto de Río pueden ser sus últimos torneos en la gira.

Andy Murray ha estado en esta misma posición una vez antes y sabe exactamente por lo que pasará Del Porto, ya que estuvo a solo unos centímetros de terminar su carrera de tenis en una conferencia de prensa antes del comienzo del Abierto de Australia 2019 después de sufrir con un lesión en la cadera a largo plazo que tiene dos cirugías mientras jugaba profesionalmente.

«No lo he visto, lo escuché y obviamente es muy triste porque ha tenido muchos problemas a lo largo de su carrera. Esperas que las cosas mejoren», explicó el tres veces campeón de Grand Slam cuando se le preguntó sobre el anuncio de Del Potro.

Que lindo va a ser volver a verlos!!! ⁇ pic.twitter.com/tDJoPTlYUU – Juan M. del Potro (delpotrojuan) 2 de febrero de 2022

«Muchos momentos difíciles y todo por lo que pasas y no está en cámara, debe haber sido increíblemente difícil para él, realmente no sé qué decir, solo sé que yo mismo estuve en esa posición, te sientes como tú». Estás sufriendo mucho tiempo solo o tal vez las personas que te rodean saben exactamente lo que está pasando.

“Esa es quizás la primera vez que habla públicamente en bastante tiempo, estoy seguro de que probablemente se sienta mejor ahora porque bueno, estoy seguro de que la cantidad de mensajes o el tipo de amor y apoyo que habría recibido de su fanáticos de todo el mundo”.

En su conferencia de prensa el sábado, el jugador de 33 años fue honesto en su evaluación y dijo que su lesión probablemente no le permitiría tener un gran regreso como le permitió a Murray, pero quiere terminar su carrera en la cancha y no en un comunicado de prensa.

El actual número 745 del mundo dijo: «Desafortunadamente tuve que lidiar con muchas lesiones, pero logré la mayoría de las cosas que quería lograr, tal vez no tenga un regreso milagroso al tenis como siempre lo tuve, es muy difícil para mí jugar, sobre todo en el día a día, más allá del deporte.

“Con esta lesión siempre dije que no me rendiría, la despedida tenía que ser en una cancha y no en una conferencia.

“Hoy si soy sincero tengo que dar este mensaje, no puedo decir que voy por un milagro porque no es cierto, sé la capacidad que tengo con el tenis pero también sé las limitaciones con mi físico, nosotros lo veré más tarde.”

Del Porto se enfrentará a su compatriota argentino Federico Delbonis en la primera ronda del Abierto de Argentina en Buenos Aires el 8 de febrero.