No se puede decir lo mismo de Argentina. Ha estado lloviendo con frecuencia en todo el país esta primavera, pero la cobertura y el tamaño no son impresionantes. Grandes áreas del centro y oeste de Argentina tienen más fallas que éxitos, lo cual es evidente en el mapa de humedad del suelo adjunto. Mientras tanto, la mayoría de las áreas primarias de trigo en el sur continúan teniendo suficiente humedad en el suelo para crecer porque esta parte del cultivo se acerca a las etapas de reproducción.

Pero la siembra de maíz y soja es lenta debido a la sequía relativa. Esto se espera de La Niña. Este fenómeno suele reducir las precipitaciones en toda Argentina en primavera, aunque las condiciones son normales a mediados del verano. Hasta ahora la lluvia no ha sido tan mala como una La Niña normal, quizás porque estamos tambaleándonos hasta el borde en lugar de estar firmemente arraigados, pero eso no significa que las condiciones sean favorables. La inconsistencia de las lluvias puede tener algunos efectos adversos.

Durante la larga temporada de cultivo, los agricultores argentinos prefieren sembrar algo de maíz en septiembre y octubre y a fines de noviembre y diciembre contra las malas condiciones climáticas. Hasta ahora, no hay condiciones favorables para la cosecha inicial y puede haber un incentivo para protegerse hacia la cosecha sembrada más tarde. Pero también tiene sus inconvenientes.

Esperar hasta que esto último hará que el cultivo termine prematuramente en la zona húmeda. Si la polinización se acerca al otoño y las lluvias no son agradables, pueden surgir una variedad de problemas, así como cultivos atractivos que detecten sequías repentinas. Este es un evento bien conocido por los agricultores de los Estados Unidos, que tuvo lugar en algunas partes del cinturón de maíz este año.

Por tanto, Argentina necesita lluvia. Para un cultivo plantado temprano, es necesario plantarlo pronto. No parece estar en las cartas en muchas áreas. Algunas lluvias aisladas aparecerán en todo el país este fin de semana, pero la mayoría de las áreas permanecerán secas.

A mediados de la semana que viene, existe la esperanza de que el 13 y 14 de octubre se establezca un sistema. Pero parece que traerá el rápido impacto de la lluvia dispersa. Eventualmente, algunas de estas áreas se perderán.

Si bien no es cero, las posibilidades de adelantarse a la lluvia adicional no son ideales, y los productores están mirando hacia el Pacífico, ya que se pronostica que La Niña se fortalecerá durante este mes. Las posibilidades de que lo haga son que las posibilidades de obtener buena humedad en los campos para el maíz y la soja disminuyan esta primavera, y luego continuará la tendencia a la siembra. Argentina también necesitará humedad entonces. Necesitamos ver si La Niña es generosa o no.

Se puede acceder a John Paranick en [email protected]

(C) Copyright 2021 DTN, LLC. Reservados todos los derechos.