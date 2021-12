Argentina Open 2021-22 PGA Tour regresa a la temporada latinoamericana

BUENOS AIRES, Argentina-COVID-19 El tan esperado regreso al Nordelta Golf Club el jueves será el 115º Visa Open de Argentina emitido por la macro luego de una pausa de 745 días debido a una epidemia global. Con el PGA TOUR Latinoamérica celebrando su décimo aniversario a partir de la temporada 2021-22, este evento marcará el inicio de la carrera tanto para la Totalplay Cup como para el Zurich Argentina Swing. Para hacer el título aún más grande, el ganador del Abierto Nacional de Argentina participará en The Open Championship, que celebrará su 150 edición el próximo mes de julio en el Old Course de St Andrews, Escocia.

Definitivamente es una de las semanas de golf más importantes de América Latina.

Al discutir la trascendencia de este evento, que se estableció en 1905, dijo Andrés Schnbaum, presidente de la Asociación Argentina de Golf. Campeón calificado para levantar el trofeo de un torneo que es importante y respetado a nivel mundial.

«El Aberdeo», como lo llaman respetuosamente los lugareños, es un campeonato lleno de historia. Jugar en el hemisferio sur es una de sus mayores tradiciones, jugar a principios de diciembre con el inicio del verano.

Dano Goya, miembro del Corn Ferry Tour 2022, dijo: «Amo a Aberdeen», quien será uno de los 44 jugadores argentinos en el campo esta semana. «La atmósfera de este evento es única aquí en América del Sur. Todos soñamos con ganar este evento y la oportunidad de hacerlo se convierte en un fuego en mí.

El PGA Tour es el primer evento en otorgar puntos a la Copa Argentina Open Total Play, marcando el evento inaugural de la temporada latinoamericana. A principios de esta temporada, los jugadores latinoamericanos del PGA TOUR lucharán por puntos, como la FedExCup de la PGA TOR y la Copa Charles Schwab de los campeones del PGA Tour. Al final de la temporada de 12 eventos, el jugador con más puntos será coronado Campeón de la Copa Total Play y también buscará el estatus de exención para la temporada 2023 del Corn Ferry Tour. Este es el primero de los tres partidos que se jugarán en Argentina. Zurich, el jugador con mayor puntuación en tres torneos argentinos, ganará un swing argentino y un bono de US $ 10,000.

A veinticuatro millas del centro de Tigre, el Nordelta Golf Club, diseñado por Jacques Nicholas, es un conocido destino turístico. En sus dos primeras temporadas, en 2012 y 2013, PGA TOUR Latinoamérica fue sede del VISA Open de Argentina en el mismo lugar que su evento de fin de temporada. Un Bar-72 que se podía jugar a 7,233 yardas, Nordelta jugó duro entonces, promediando 74 en 2012 y 75.1 en 2013. El viento fue un factor y es un gran problema en un sistema típico de Nicklaus. Mucho problema de agua.