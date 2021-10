Argentina se ha convertido en un campo de pruebas del yuan chino para el comercio y la inversión – MercoPress

Argentina se ha convertido en un campo de pruebas del yuan chino en comercio e inversión

Las exportaciones de Argentina a China alcanzaron los $ 3.350 millones en los primeros siete meses de 2021, principalmente granos y carne, mientras que las importaciones superaron los $ 3.350 millones de Beijing.

Después de varios cambios de moneda que ayudaron a China a respaldar las reducidas reservas internacionales del banco central de Argentina, la administración del presidente Alberto Fernández intensificó las relaciones con Beijing y permitió transacciones entre los dos países en yuanes hace un año.

El Banco Central de Argentina no entregó información sobre dichas transacciones, pero analistas creen que la mayor parte del comercio bilateral, que alcanzó los US $ 10,2 mil millones en los primeros siete meses de este año, se realizó con la moneda china.

Si bien China está presionando por una gran parte de su moneda en las finanzas y el comercio mundiales, de hecho Argentina ya se ha convertido en un campo de pruebas para tales aspiraciones. Sin embargo, como miembro del Mercosur, la iniciativa se limita a Argentina.

A medida que un país y su gente se acostumbran a trabajar para convertir sus ahorros en pesos en dólares estadounidenses debido a la crisis financiera local de Argentina, es difícil ver que Argentina cambie al yuan por otras razones debido a un flujo de caja insuficiente y al rey del dólar en los Estados Unidos. Estados. Sin embargo, esto no debería ser un obstáculo para la prueba internacional del yuan en el comercio y las finanzas, al menos en países con graves problemas.

Según Michael Alabi, asesor de relaciones internacionales, Argentina necesita un mecanismo de cambio de moneda para estabilizar sus reservas, especialmente con el significativo déficit comercial con China, y es un campo de pruebas prometedor para Beijing.

Según Alabi & Associates, la balanza de pagos debe pagarse en dólares estadounidenses, lo que significa que China finalmente recibió 3.350 millones de dólares estadounidenses de Argentina.

Las ventas de Argentina a China en 2020 serán de US $ 10 mil millones de un total de US $ 54 mil millones y las importaciones equivalen al 20% de los US $ 42 mil millones en compras de todos los bienes extranjeros.

Brasil, socio del Mercosur, sigue siendo el principal socio comercial de Argentina, pero es más desafiante ya que China ha aumentado el comercio en general cinco veces desde 2003. Al mismo tiempo, China y su moneda se han convertido en la principal fuente de financiamiento de un ambicioso proyecto de capital argentino. Inversión desde represas hidroeléctricas hasta trenes y centrales nucleares.