Argentina vs FMI | Tiempos financieros

Esta es una transcripción de audio Resumen de noticias de FT Episodio de podcast: Argentina vs FMI

Mark Filipino

Buenos días desde el Financial Times. Hoy es jueves 4 de noviembre, este es su resumen de noticias de FT.

[MUSIC PLAYING]

Mark Filipino

La Reserva Federal finalmente dijo cuando comenzó a cambiar el tamaño de su plan para comprar sus bonos epidémicos. El Reino Unido está recurriendo a Qatar por su seguridad energética y las conversaciones nucleares de Irán están nuevamente sobre la mesa. Además, Argentina se encuentra nuevamente en una crisis económica, y en esta ocasión se le advierte que no podrá pagar su próxima tarifa al Fondo Monetario Internacional.

Michael Stott

El incumplimiento del Fondo Monetario Internacional no tiene precedentes. Quiero decir, solo sucedió muy, muy raramente en cualquier país.

Mark Filipino

Soy Mark Filipino, aquí está el mensaje para comenzar el día.

[MUSIC PLAYING]

Mark Filipino

La Reserva Federal ha dicho que comenzará a detener los planes de comprar $ 120 mil millones al mes en bonos en unos pocos meses. Los brotes parecen exacerbarse en junio. Me acompañó Colby Smith, editor de economía estadounidense de FT. Oye, Colby.

Colby Smith

Hola.

Mark Filipino

¿Qué tan grande es este momento, Colby? El banco central ha estado hablando de esto durante meses.

Colby Smith

Como bien ha señalado, creo que este es un momento importante, algo que llevamos esperando con ansias desde hace mucho tiempo. Quiero decir, durante los últimos seis meses he estado diciendo que la Fed realmente está tratando de hacer mella en los mercados esta vez, ya sabes, se estaban acercando a esta decisión después de la reunión. Llegamos ayer. El banco central señaló de alguna manera el ritmo de frenar estas compras. Entonces, para sorpresa de los inversores ayer, no dejó mucho que desear. Creo que esta es la forma en que el banco central quería hacer esto. Pero este es el primer paso significativo hacia la estricta política monetaria del banco central.

Mark Filipino

Bueno, y en muchos sentidos, ayer fue lo opuesto a lo que se llamó Taper Trick. S&P subió un poco. Ya sabes, el movimiento del mercado no es mucho. Entonces, Colby, una gran razón por la que el banco central está haciendo esto es para combatir la inflación. ¿Qué sigue en ese frente?

Colby Smith

Así que este es el primer paso en un tipo más amplio de proceso de ajuste a lo largo del tiempo. Ahora, esta decisión se tomó no solo por las altas cifras de inflación, sino también porque vio algunas mejoras significativas en el frente del mercado laboral. Pero lo que Powell, el presidente del banco central, dijo muy abiertamente durante su conferencia de prensa ayer fue que usted sabe que la recuperación del mercado laboral debe mejorar un poco más, y que el banco central eventualmente se sentirá cómodo subiendo las tasas de interés. Esta es la dirección en la que vamos en este momento. Entonces, creo que la gran pregunta es cuánto tiempo la Fed puede continuar este proceso sin comenzar a hablar y pensar en cuándo subirán las tasas de interés. Esta es la conversación que los mercados financieros y los inversores han iniciado para el banco central. Han comenzado a subir las tasas de interés en el tercer trimestre del próximo año, mientras que el banco central está listo para cerrar estas compras de propiedades.

Mark Filipino

Colby Smith es el editor de economía de EE. UU. De FT.

[MUSIC PLAYING]

Mark Filipino

Mientras el Reino Unido y Europa luchan con la crisis energética, FT informa que el Reino Unido ha propuesto un acuerdo a largo plazo con Qatar para garantizar una fuente sostenible de gas natural licuado. Downing Street se ha negado a exigir o conseguir gas adicional de Qatar. También dice que los suministros de energía del Reino Unido estarán seguros en el invierno. Qatar es el mayor exportador mundial de gas natural. La mayor parte de su gas se destinó a clientes en Asia este año, pero en las últimas dos semanas, al menos cuatro grandes petroleros se han desviado al Reino Unido.

[MUSIC PLAYING]

Mark Filipino

Argentina atraviesa otra crisis económica. La inflación está por encima del 50 por ciento. Los dólares en el mercado negro son más del doble de lo que gasta el banco, y ahora se está gestando un gran conflicto entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Michael Stott de FT se unió a mí. Estaba en Buenos Aires. Hola, Michael.

Michael Stott

Hola Mark.

Mark Filipino

Michael, ¿cómo ve la crisis económica que está afectando a Argentina? ¿Sabes cómo es realmente esta crisis económica?

Michael Stott

Sí, Mark. Una de las cosas más notables que noté fue la cantidad de personas, especialmente jóvenes, que ahora están saliendo del país en busca de trabajo en el exterior, dejando a Argentina con pocas oportunidades en el corto plazo. En Buenos Aires ves muchas tiendas cerradas. Las inversiones empresariales se pueden ver paralizadas. De hecho, la gente está tratando de sacar la mayor cantidad de dinero posible del país. La otra cosa que se ve es la forma en que los gobiernos están actuando sobre estas subidas de precios que intentan controlarlas con el estancamiento de los precios. Se ordenó congelar los precios de 1.400 artículos para el hogar hasta enero para controlar la inflación. Pero claro, se ha probado muchas veces no solo en Argentina sino también en otros países del mundo y nunca funciona. Una vez que lleguen las restricciones, por supuesto, los precios volverán a subir. Pero esta es una medida de frustración.

Mark Filipino

Ahora ha hablado con el ministro de Economía del país, Martín Guzmán. ¿Qué le dijo sobre sus negociaciones actuales con el FMI?

Michael Stott

Si. Entonces, lo que sucede es que Mark debe $ 45 mil millones al Fondo Monetario Internacional de Argentina. Este es el proyecto más grande que el FMI ha realizado para cualquier país del mundo, y es dinero financiado por el ex presidente Mauricio Macri. El gobierno actual, que ahora es un gobierno peronista nacionalista de izquierda, dice que esta deuda es ilegal y nunca debería haberse hecho. En su opinión, fue creado para financiar la campaña de reelección de Macri, por lo que quieren términos especiales para devolverlo.

Mark Filipino

¿Qué le dijo sobre la perspectiva de un acuerdo con el FMI?

Michael Stott

Bueno, no está listo para poner un uno por ciento de posibilidades. Lo que me dijo fue que si el FMI accede a lo que pide Argentina, Argentina conseguirá un trato. Entiendo por aquellos que están cerca del proceso que se les dice a ambas partes que hablen de manera creativa cuando estén en público. De hecho, personalmente, lo que están diciendo es que no hay avances reales en términos de negociaciones técnicas sobre temas importantes.

Mark Filipino

Por tanto, el FMI ha mantenido su posición. ¿Qué pensamiento está en su papel?

Michael Stott

Bueno, el FMI no acepta que la deuda sea ilegal. Dice que el préstamo cumplió con todos sus criterios normales. Se amplió con procedimientos de rutina. Pero, por supuesto, piensan en paradigmas porque es un sistema global. Sus socios son todos los países del mundo. Por supuesto, no se les puede ver haciendo un trato especial por un país, por lo que quieren seguir las reglas de Argentina.

Mark Filipino

Michael, ¿qué pasa si no hay un acuerdo para marzo? ¿Vemos otro incumplimiento?

Michael Stott

Bueno, sí Mark. Será aún más grave. Así que no pagaron brevemente su deuda con deudores privados antes de llegar a un acuerdo con ellos el año pasado, que creo que es su noveno incumplimiento con deudores privados. Pero un default del FMI no tendría precedentes. Quiero decir, esto ha sucedido muy, muy raramente en cualquier país, y por lo general, durante unos días, uno se desconecta no solo del FMI, sino de todas las fuentes de las instituciones financieras internacionales. Por lo tanto, instituciones como el Banco Mundial y el Banco Interestatal de Desarrollo de EE. UU. No otorgarán préstamos a un país en riesgo con el FMI. Por eso sería un gran paso para Argentina.

Mark Filipino

Michael Stott es el editor de FT para América Latina. Gracias, Michael.

Michael Stott

Gracias, Mark.

[MUSIC PLAYING]

Mark Filipino

Irán ha reanudado las conversaciones para renovar su acuerdo nuclear. A finales de este mes, el 29 de noviembre, Irán se unirá a China, Francia, Alemania, Rusia y el Reino Unido en Viena. La reunión estará presidida por la Unión Europea. El objetivo es preservar las negociaciones diplomáticas sobre el acuerdo nuclear y encontrar una manera de que Estados Unidos se reincorpore al acuerdo. Esto se debe a la creciente preocupación por la escala de las actividades nucleares de Teherán.

[MUSIC PLAYING]

Mark Filipino

[MUSIC PLAYING]

Mark Filipino

