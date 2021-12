Buenos Aires Times | Caso Aurelius, renovación de garantías muertas del PIB de Argentina

Se está reactivando el debilitamiento del mercado de bonos ligados al crecimiento económico de Argentina.

Los warrants del PIB, emitidos cuando se cumplen ciertos límites de crecimiento, no han pagado a los inversores un solo centavo desde 2012 y no se esperan pronto. Pero se duplicaron a principios de este mes después de que un tribunal federal de EE. UU. Dictara que los fondos de cobertura deberían mostrar cómo el gobierno calculó los datos controvertidos del PIB en el centro de una batalla legal liderada por Aurelius Capital Management.

El fallo obliga a Argentina a revelar la metodología que utilizó para medir la actividad económica en 2013, y el gobierno argumentó un bajo crecimiento para evitar pagar órdenes por Aurelius y otros fondos involucrados en el caso. A pesar de que cualquiera que no sea parte del caso no se beneficiará de una sentencia favorable, las acciones han subido a un máximo de dos años. Por el contrario, se especula que la orden judicial expondrá las nefastas maquinaciones del estado y lo empujará a entregar dinero a los inversionistas.

El resurgimiento de los valores se produce después de una larga y controvertida historia que comenzó cuando las operaciones de última hora de reestructuración crediticia de Argentina en 2005 se otorgaron por primera vez a los prestamistas. En ese momento, los inversores estaban confundidos acerca de cómo evaluar los instrumentos debido a las reglas complejas y vagas sobre cuándo se les pagaría. Aunque estas garantías fueron diseñadas con el sentido de compartir la riqueza mientras Argentina disfrutaba de un crecimiento sostenible, se han convertido en un dolor de cabeza para el gobierno y sus tenedores.

«Los warrants se han utilizado con éxito en otras reestructuraciones, como en Ucrania o Grecia, pero los warrants de Argentina se han redactado muy mal», dijo Alejo Costa, estratega argentino de BTG Paxual en Buenos Aires. «No está claro cómo se deben calcular las cifras del PIB».

Las turbulencias contribuyeron al fuerte aumento de los precios de los bonos, que subieron a 19 dólares en 2011 ya 0,38 dólares a fines del año pasado. Tras el reciente repunte, los billetes con sede en Nueva York se han recuperado hasta alrededor de un dólar estadounidense.

Los cupones se pagan a los inversionistas solo cuando la economía crece por encima del nivel del PIB, lo que significa que Argentina necesita una expansión sostenible para pagar. El enfrentamiento con Aurelius surgió a partir de un cambio realizado durante la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien cambió el año base para los datos en marzo de 2014 de 1993 a 2004, recortando el crecimiento al tres por ciento en 2013, lo que provocó el pago de garantías a la mitad de lo anterior. pronóstico y a continuación. Aurelius dice que en 2013, Argentina debería haber incorporado datos de 1993 en su cálculo básico de la expansión del PIB real.

Los documentos judiciales muestran que Aurelius argumentó que los cambios le habían costado $ 172 millones y que ahora debe más de $ 253 millones en intereses. Los funcionarios de Aurelius se negaron a comentar sobre la historia.

Los abogados de Argentina no respondieron a una solicitud de comentarios y el Ministerio de Economía se negó a comentar. Nation afirmó en documentos judiciales que había realizado todos los pagos necesarios vinculados a las órdenes judiciales, por un total de casi $ 10 mil millones.

En 2001, Aurelius y el fundador Mark Brodsky se defendieron con su exjefe, Elliott Management Corp del multimillonario Paul Singer. El país violó las órdenes judiciales de pagar a los demandantes y estuvo excluido de los mercados de capitales durante años. En 2016 se alcanzó una solución, que fue en gran medida un éxito para los fondos de cobertura.

Según Mitu Gulati, profesor de derecho en la Universidad de Virginia que se especializa en derecho de acuerdos de préstamos soberanos, el lenguaje de las garantías de Argentina puede haberse dejado deliberadamente a la discreción del gobierno sobre cómo calcular el PIB.

«Independientemente de lo que diga realmente el acuerdo, la pregunta es si la conducta de Argentina viola los términos implícitos del acuerdo, lo que significa que todos deben actuar de buena fe», dijo Gulati.

Cálculos de crecimiento

Argentina está registrando bajas cifras de crecimiento que no han provocado que sus warrants se paguen en una década. La economía no ha crecido más del tres por ciento en un año desde 2011 o durante dos años consecutivos en una década. Aunque se proyecta que el PIB crezca alrededor de un 10 por ciento este año y un 2,2 por ciento para 2022, los analistas dicen que no cumplirá con los límites para los pagos de garantías en el futuro cercano.

Si se utiliza un método de cálculo, Argentina tendrá que crecer al cuatro por ciento durante cuatro años consecutivos, luego de lo cual las garantías pagadas por más de US $ 6 en 2011 se pagarán solo 20 centavos. A Javier Casaball, estratega de renta fija de AdCap Asset Management en Buenos Aires. Utilizando otro cálculo, Argentina necesitará un crecimiento anual del 7,75 por ciento durante cuatro años para comenzar a pagar, dijo.

La subida de precios parece haber estado vinculada a la especulación de que Argentina podría verse obligada a volver a la mesa de negociaciones para reescribir las reglas en beneficio de los inversores. Simplemente porque hay garantías, quienes no se sumen al caso no podrán pagar automáticamente, y según Costa de BTG, el tribunal no encontrará el precio de los billetes sin saber más sobre lo que decidirá.

«Estamos hablando de casos que ayudarán a los que ya están procesados, pero a nadie más», dijo. «Es muy difícil decir el valor de estas cosas».

Por Scott Squires, Bloomberg

