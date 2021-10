Caso Argentina Trap Star imparable

Describiste Genero 101: Trap Argentino de Amazon Music, que ilustra bellamente esta evolución al tiempo que muestra la rica historia musical de Argentina. Considerado el primer estilo libre de la vibrante escena del hip-hop, el público puede vislumbrar a Gauchos. ¿Cómo te afectaron esas historias?

Vengo del norte de argentina [called Ledesma]Los cuentos populares son muy importantes en nuestras vidas y están presentes. Esta es el área que aún está viva. Crecí en un entorno muy rural y conozco bien las raíces de mi país. Esto es parte de mi personalidad artística. Soy parte de la Cumbia Argentina desde hace mucho tiempo, lo que me permitió conocerte mejor.

Pero lo hice [other] Entre las opciones, estaba el hip-hop. Cuando comencé, ese tipo todavía era clandestino. Vine a Buenos Aires solo y no conozco a nadie. Después de leer e ir a mis clases, me tomé un tiempo para buscar eventos en Google y seguí a todos los raperos, ya fuera de estilo libre o alguna canción de rapero.

Fui a muchos lugares e intenté conocer el escenario y verlos en vivo después de verlos en los videos. Con el tiempo, cuando comencé a componer música y empezaron a suceder cosas, los raperos de la escena hip-hop argentina fueron los primeros en aceptar mi plan. Fue el primer lugar en el que me sentí parte de ella; Aunque no hice hip-hop al 100%, hice un pequeño disco y solté. Me llevaron adentro.

Como su fondo musical elegido y figura clave en el movimiento trap argentino, ¿cómo describiría este capítulo?

Cuando me eligieron para representar a G menero 101 [episode 2]Decía: “Ajá, qué honor”. Pero al mismo tiempo, mi historia es muy diferente a la de mis otros compañeros porque vengo de un lugar muy lejano. [than Buenos Aires]. Mi historia, puedo contar, es que soy mayor que muchos de ellos y tengo una carrera que abarca diferentes géneros.

Muchos de nosotros representamos la trampa [purely], Mis raíces están en un lugar muy diferente a los demás. Tenemos que contar su historia un poco cuando le contamos la mía. Decir todo a la vez fue un gran desafío, no para hacerlo 100% personal, pero creo que fue increíble.