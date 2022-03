Cierre de la MLB: actualizaciones en vivo, ya que se dice que la liga está tomando un «tono amenazante» antes de su propia fecha límite

El cierre impuesto por el dueño de Major League Baseball está a punto de poner en riesgo la temporada regular. El lunes marca la fecha límite autodeterminada de la liga cuando se debe llegar a un nuevo acuerdo de negociación colectiva antes de que se suspendan los partidos de la temporada regular. Esta será la primera vez en 27 años que las competencias de la temporada regular se ven afectadas por un cierre. (La temporada 2020 ha cambiado debido a la pandemia).

Durante la reunión del lunes, la MLB informó a la MLBPA que estaba dispuesta a perderse los partidos durante un mes y adoptó un tono más amenazador. Evan Drelish informa desde The Athletic. A principios de este mes, el comisionado Rob Manfred dijo que perder partidos sería un «resultado desastroso» para el deporte, palabras que han permanecido huecas en las semanas posteriores. Las dos partes comenzaron sus reuniones a las 10 a. m. ET del lunes en Júpiter, Florida, y continúan hasta la noche. Manfred le dijo a un grupo de reporteros en el sitio que estaban «trabajar en eso» Poco después, los jugadores se encontraron a las 6 p. m. ET.

CBS Sports ha proporcionado un horario de cierre aquí, pero la versión corta es que los propietarios activaron los bloqueos cuando expiró el CBA anterior. No estaban obligados a hacerlo, pero se describió como una maniobra defensiva. Luego, la liga esperó más de seis semanas para hacer su primera propuesta. Desde entonces, las dos partes han llevado a cabo una serie de negociaciones personales, con algunos puntos importantes que incluyen un impuesto al crédito competitivo; Desglose de los ingresos compartidos de los jugadores elegibles para el modo Super Two en la evaluación; El salario mínimo periódico.

CBS Sports ofrece actualizaciones en vivo de las negociaciones del lunes. Puede encontrarlos a continuación.