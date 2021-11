Desarrollador de litio en Argentina comienza a trabajar en un nuevo proyecto no perforado

El vicepresidente de Argentina Lithium & Energy’s Exploration Miles Writeout tiene planes para satisfacer la demanda global de la industria de las baterías.



Argentina Lithium and Energy Corp. (LIT: TSX; PNXLF: OTC; OAY3: FSE) Se enfoca en mejorar proyectos de litio de alta calidad en Argentina, avanzando hacia la producción para satisfacer la demanda global del mercado de baterías. Creciendo 15% por año.

Según investigación y mercado Mercado de minería de litio: informe de tendencias de crecimiento y pronóstico del mercado (2021-2025)El mercado mundial del litio se expandirá a un 26% de tasa compuesta anual de 2021 a 2025 y alcanzará los mil millones de dólares.

Informes de Streetwise Entrevista de empresa recientemente Vicepresidente de Exploración, Miles Rightout, Desde su casa en Mendoza, Argentina, donde vivió durante dos décadas.

Señor. Wrightout se desempeñó durante cinco años como CEO de Latin American Minerals (LAT: TSX.V), promoviendo proyectos de oro y diamantes en Paraguay, y durante 23 años trabajando con Quantech Geoscience, donde inició operaciones en Sudamérica.

Le preguntamos a Wrightout cómo atraía a América del Sur.

«Después de graduarme de la Universidad de Western Ontario, trabajé como geofísico contratado en el bosque canadiense durante dos años», recordó Wright. “No es un ambiente fácil. Cuando tuve la oportunidad de trabajar en el norte de Chile, la acepté.

Rideout trabajó en Chile durante ocho años, luego en Argentina durante 24 años, adquiriendo amplios conocimientos geográficos, funcionales y culturales.

Le preguntamos a Wrightout sobre las diferencias en el trabajo en Chile y Argentina.

«Chile es un país minero», dijo Wright. “Desde la época del gobierno de Pinochet hasta la actualidad, los mineros han sido su pan de cada día. Chile es el mayor productor de cobre del mundo. En gran medida, el gobierno está alineado con la industria de extracción de recursos.

Writeout dice que Chile es un lugar caro para operar: Argentina tiene una economía diversificada, que incluye turismo y agricultura, en comparación con «más caro que Canadá». «La minería es una industria de tercer nivel en Argentina», confirmó Rideout. «Pero la inversión en investigación sigue siendo alta. El país no ha sido explorado seriamente. Todavía hay muchas tierras sin reclamar, lo que no es cierto para Chile».

Argentina es miembro del Lithium and Energy Cross Group, habiendo sido pionero en recursos en Argentina desde 1993 con numerosos éxitos.

Grosso Group cuenta con una vasta red de contactos locales y regionales en Argentina. Joe Grosso está en el Salón de la Fama de la Minería Argentina.

«Joe Grosso puede reunirse con cualquier persona en Argentina en cualquier momento», dijo Nico Cagos, presidente y director ejecutivo de Argentina Lithium.

«El Grupo Grosso ha logrado cuatro avances importantes en Argentina», confirmó Rideout, y agregó que «no es un accidente.

Argentina actualmente tiene «un buen momento».

«El gobierno de centro izquierda de Argentina está haciendo un movimiento consciente y estratégico hacia Lithia» Reuters informó el 9 de septiembre de 2014.

«El año pasado redujo los aranceles sobre todas las exportaciones mineras del 12% al 8% y relajó las restricciones de capital a las empresas que sacan divisas del país para proyectos con una inversión de $ 100 millones en abril», continuó Reuters.

Le preguntamos a Wrightout sobre la geografía del famoso «triángulo de litio» argentino.

«El litio proviene de los sedimentos del lecho marino debajo de la Cordillera de los Andes», explicó Wrightout.

Rideout explica que el litio se introduce en la superficie cercana a través de eventos volcánicos.

«El litio es un metal interesante porque no encaja en la red mineral de la mayoría de los minerales volcánicos», dijo Wright. Cuando los magmas volcánicos se enfrían cerca de la superficie, los minerales se solidifican, pero la estructura cristalina de litio se excluye y está disponible para fugas.

«El triángulo de litio es especial debido a la gran cantidad de derretimiento del océano causado por eventos volcánicos», dijo Wright.

LIT controla aproximadamente 58.000 hectáreas de tierra en las cuatro provincias argentinas de Salta y Cadamarca (Rinkan, Poseidos, Antofala e Incahua) a favor de la minería. El litio es más susceptible a todas las propiedades LID.

Con Rideout y su equipo probadas reservas de litio, Rincon Ltd. Y priorice el proyecto Rincon West de 2,370 hectáreas cerca de Argosy Minerals.

«Rincón Oeste se encuentra a pocos kilómetros al este de la frontera con Chile y tiene un excelente acceso». Rideout explicó. “Hay dos empresas de litio más trabajando en Ringen Salar, que ya han sido perforadas. Es un salar maduro que está bien apilado con sales y depósitos de sedimentos. En agosto de 2021 adquirimos la parte occidental de Salar, donde aún no se ha perforado.

«Estamos planeando una técnica geofísica de búsqueda de 40 km de profundidad llamada sonidos electromagnéticos transitorios», continuó Rideout. “Tenemos fotografías a una profundidad de unos 500 metros. Espero asentarme en el fondo de la cuenca. Podemos ver la estructura del sedimento en la cuenca y sabemos dónde colocar nuestros pozos de perforación para obtener el mejor efecto «.

El 1 de noviembre de 2021, LIT anunció una financiación de colocación privada sin corretaje. A 11,000,000 de unidades a un precio de $ 0.45 por unidad, el ingreso total fue de $ 4,950,000.

Cada unidad tiene una acción común y una garantía de compra de acciones comunes convertibles de $ 0.70 por acción durante tres años a partir de la fecha de emisión.

Argentina tiene una alta probabilidad de nuevos descubrimientos. Rideout dice que todavía se pueden encontrar lugares donde los humanos modernos nunca se han detenido en Argentina. «Para un investigador, es emocionante tomar rocas entre flechas y pensar: ‘Soy la primera persona en hacer esto'», dijo Wright.

«La demanda de litio era pequeña hace una docena de años y ahora es un sector muy grande». Writeout concluyó: «Esta es una oportunidad maravillosa para que los inversores ingresen a un lugar que está creciendo exponencialmente».

LIT se cotiza actualmente a .50 con una capitalización de mercado de 24,7 millones de dólares. Se han emitido 52,6 millones de acciones y hay 69 millones de acciones pendientes.

[NLINSERT]

Divulgación:

1) Lucas Kane compila este artículo para Streetwise Reports LLC y actúa como contratista / empleado independiente para Streetwise Reports. Él o sus familiares valores de las siguientes empresas mencionadas en el artículo: Ninguna. Él o sus familiares son remunerados por las siguientes empresas mencionadas en este artículo: Ninguna. Su empresa tiene una relación financiera con las siguientes empresas mencionadas en este artículo: Ninguna.

2) Las siguientes empresas mencionadas en este artículo son patrocinadores de carteleras de Streetwise Reports: Argentina Lithium and Energy Corp. Hacer clic Aquí Para divulgaciones clave sobre las tarifas de los patrocinadores. La información proporcionada anteriormente es solo para fines informativos y no se recomienda para comprar o vender ningún valor.

3) El artículo no contiene consejos de inversión. Se anima a cada lector a consultar con su experto financiero personal, y cualquier acción que realice el lector como resultado de la información proporcionada aquí es su propia responsabilidad. Al abrir esta página, todos los lectores aceptan aceptar los Términos de uso y la totalidad de los informes de Act of Streetwise. Negación. Este artículo no es una solicitud de inversión. Streetwise Reports no proporciona consejos de inversión generales o específicos y la información contenida en Streetwise Reports no debe interpretarse como una recomendación para comprar o vender ningún valor. Streetwise Reports no respalda ni recomienda el negocio, los productos, los servicios o los valores de ninguna de las empresas mencionadas en el Streetwise Report.

4) De vez en cuando, Streetwise Reports LLC y sus directores, funcionarios, empleados o sus familiares, así como las personas entrevistadas para artículos y entrevistas en el sitio, pueden tener una posición más larga o más corta en los documentos especificados. Los directores, funcionarios, empleados o sus familiares cercanos tienen prohibido comprar y / o vender esos valores en el mercado abierto o hasta tres días hábiles a partir de la fecha de publicación del artículo. La restricción anterior no se aplica a los artículos que hacen referencia a publicaciones corporativas publicadas anteriormente. A partir de este artículo, este artículo o sección necesita fuentes o referencias que aparezcan en publicaciones creíbles de terceros.