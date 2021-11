El cantante original de AC / DC, Dave Evans, es miembro honorario vitalicio del club argentino Atlético Temberley.

Original AC / DC Cantante Dave Evans Miembro honorario vitalicio recibido de Temperley Athletic Club, Club de Fútbol Argentino de Temperley en el Gran Buenos Aires. Evans Su propia camiseta de jugador personal y genuina también fue presentada con los logotipos de los patrocinadores y el número 10 famoso por las leyendas del fútbol argentino. Diego Maradona.

Dave Grabado AC / DCLos dos primeros sencillos, «¿Puedo sentarme a tu lado, niña?» Y «Cariño por favor no vayas». Pero en octubre de 1974, un año después AC / DCPrimera patada Evans Estaba fuera de la banda. Fue trasladado Bon Scott, Cantado en AC / DCLos primeros seis álbumes de estudio y se convirtió en leyenda tras su muerte en 1980.

A principios de este año, Dave Preguntado en una entrevista con Neumáticos Rocker Si hubiera pensado «eso sería todo» AC / DC Luego BienMurió en 1980. Él respondió: «No, no. Quiero decir, todos seguimos adelante. Y más AC / DC Ha recibido muchos jugadores a través de [the history of] Banda. No sé cuántos. 20? Tres cantantes más, un cantante más.

“Siempre fuimos ambiciosos cuando empezamos”, continuó. «Siempre queremos ser los mejores del mundo, todos lo somos. Después de mí, Bon Scott Tuvo su oportunidad. Lo hizo mejor con la banda. Cuando murió, pensé: ‘¿A quién van a atrapar?’ nunca pensé [I would be approached about it] Yo mismo, porque hay agua debajo del puente. En ese momento estaba ocupado con bandas y haciendo mi propia música y grabaciones. Me preguntaba quién sería. yo he escuchado [Brian Johnson‘s pre-AC/DC band] Giordi – solo el nombre Giordi. Nunca escuché sobre eso Brian. Luego Brian Emergente y, por supuesto, el ‘De nuevo en la oscuridad’ El álbum salió, era un gran álbum en todo el mundo y no se estaban ejecutando. Brian. Pero si Brian Si se van, obtendrán otro cantante y otro cantante. [They’ve gone through] Diferentes bajistas [and] Diferentes bateristas.

“La motivación siempre ha estado ahí Malcolm Young, » Dave Adicional. «Recuerdo Malcolm Cuando lo conocí por primera vez. Fue una fuerza impulsora. Un niño pequeño, un pequeño toque por encima de cinco pies de altura, pero, muchacho, tenía un gran corazón y una gran personalidad. Él también era duro Malcolm Fue muy difícil. Y pase lo que pase, estaba AC / DC Por y por. Y, por supuesto, una vez que falleció, es muy triste, AC / DCPor supuesto, nunca volverá a ser el mismo sin Malcolm. ¿Como puede ser? «

El pasado mayo, Evans Ha lanzado un nuevo álbum titulado «Padas Best Successes». El esfuerzo tiene «20 grandes éxitos en un álbum» DaveVersión de «Mecedora en el salón», La canción que apareció por primera vez en la página B «¿Puedo sentarme a tu lado, niña?» Soltero.