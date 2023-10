El Mejor 10 escape room the game de 2024: El Veredicto de Los Expertos

Cuando se trata de comprar el mejor dispositivo con escape room the game, el proceso a menudo implica algo más que simplemente elegir y pagar por escape room the game. Tomar una decisión de compra inteligente requiere investigación, comparación y un poco de sentido común. Esta guía detallada está diseñada para ayudarle a navegar el proceso de compra, garantizando que obtenga el mejor valor por su dinero, sin comprometer sus necesidades o preferencias. Profundicemos en los pasos críticos a considerar al comprar la mejor escape room the game.

Diset Escape Room The Game Family - La Jungla 29,99 € disponible 15 new from 29,95€

Envío gratuito Consulta ahora en Amazon Amazon.es Características Juego que simula un Escape Room de verdad; el objetivo es conseguir resolver las 3 aventuras en menos de 1 hora cada una resolviendo enigmas, jeroglíficos, adivinanzas, sudokus, crucigramas…

El juego consta de 3 aventuras con distintos niveles de dificultad: Mono mágico, Picadura de serpiente y Portal lunar

Número de jugadores: juego grupal; Pueden jugar de 3 a 5 personas

El producto necesita pilas, no vienen incluidas; El tipo de pilas que necesita son: 3xAA

Contenido: 3 aventuras de 60 minutos cada una 16 llaves, decodificador de pistas y cronodecodificador

Escape Room: The Game - Vol. 1, 3 Thrilling Escape Rooms in Your Own Home!, Board Games for Adults, For 3-5 Players, Ages 16+ 45,23 € disponible 3 new from 45,23€

8 used from 18,87€

Envío gratuito Consulta ahora en Amazon Amazon.es Características La versión de paquete de 3 de Escape Room - ahora agotado - tiene 31 reseñas con un promedio de 4 estrellas 5 tipo B07CD21DBM en la barra de búsqueda de detalles

AN ESCAPE ROOM IN YOUR HOME Tienes 60 minutos para ingresar las teclas correctas en el decodificador Chrono y encontrar una salida a cada escenario aparentemente imposible ve puzzles find clues ¡Trabajan juntos!

3 Escenarios Hay 3 escenarios emocionantes para jugar con diferentes niveles de dificultad Virus de rotura de prisión y cuenta atrás nuclear. Una vez que completes uno prueba el siguiente.

Para 3 a 5 jugadores de 16 años y up

02320 23¿Puedes mantener la calma bajo presión. ¿Lograste resolver los 3 juegos Prueba nuestros paquetes de expansión para más emoción

Escape Room: The Game - Edición para 2 Jugadores | 2 emocionantes Salas de Escape en tu Propia casa | Juegos de Mesa para Adultos | para 2 Jugadores | A Partir de 16 años 24,82 € disponible 2 new from 24,82€

Envío gratuito Consulta ahora en Amazon Amazon.es Características Bienvenido a Escape Room The Game. ¡Siente la emoción y disfruta de un juego de escape en tu propia casa!

Explora esta versión de 2 jugadores para una experiencia de Escape Room más rápida

El juego se puede jugar con el decodificador Chrono del juego base o con la aplicación gratuita Escape Room The Game que tiene un decodificador digital Chrono

Con dos nuevos emocionantes Escape Aventuras en la habitación: Prensa ison Island y Asylum

Incluye un juego introductorio de 15 minutos - secuestrado. Para 1-2 jugadores. A partir de 16 años. No requiere pilas

Diset - Escape Room Family Viaje en el tiempo, Juego de mesa familiar recomendado a partir de 10 años. 29,95 €

26,16 € disponible 3 new from 26,16€

Envío gratuito Consulta ahora en Amazon Amazon.es Características Juego de mesa familiar que simula una experiencia Escape Room de verdad.

3 aventuras tematizadas en los viajes en el tiempo: EL PASADO, EL PRESENTE y EL FUTURO.

El objetivo es conseguir resolver cada una de las aventuras en menos de 1 hora a través de la resolución de enigmas, jeroglíficos, adivinanzas, sudokus, crucigramas en familia.

¡Suerte en la aventura! ¡Adelante, el tiempo vuela…!

3-5 jugadores | +10 años | Juego familiar

Think Fun 76368, Escape The Room: Misterio en la Mansión del Observatorio, Juego de mesa, Versión en Español, 3-8 Jugadores, Edad Recomendada 10+ 24,35 € disponible 12 new from 24,35€

Envío gratuito Consulta ahora en Amazon Amazon.es Características En este juego de mesa Escape The Room de ThinkFun, los jugadores se aventurarán por las habitaciones del Observatorio Astronómico y trabajarán juntos para resolver el misterio detrás de la desaparición del astrónomo, resolviendo acertijos y rompecabezas

El número de jugadores puede variar de 3 a 8 y la Edad Recomendada es 10+ años; el juego Escape The Room: Misterio en la Mansión del Observatorio de ThinkFun es un pasatiempo divertido para las noches junto con amigos y familiares y es un regalo adecuado para todos los fanáticos del misterio

El juego contiene: una tarjeta de escena, 5 sobres sellados que contienen pistas secretas, una rueda con símbolos y un manual de instrucciones; la página web dedicada contiene instrucciones para volver a empaquetar los componentes del juego, sugerencias de música y disfraces para crear una experiencia inmersiva

El juego ofrece una experiencia de aprendizaje práctica, donde los jugadores aprenden habilidades de razonamiento secuencial y deducción lógica a medida que avanzan en la historia y resuelven acertijos, desbloqueando varias pistas para desentrañar el misterio final

Los juegos ThinkFun ofrecen momentos de pura diversión, son innovadores, creativos y capaces de encender las mentes de niños, niñas y adultos

Escape Room Magia de Harry | 5 a 12 años | 5 Salas de Enigmas Emocionantes | Juego de Mesa Familiar Niños | 1-5 Jugadores 29,93 € disponible Consulta ahora en Amazon Amazon.es Características EL ESCAPE ROOM EN CASA MÁS EMOCIONANTE - Sumérgete en una experiencia que replica un Escape Room en tu casa. Este kit casero es más que un juego de mesa infantil, es un juego familiar que convertirá tu hogar en un castillo lleno de enigmas

IDEAL PARA FAMILIAS - Ya seas niño, adolescente o padre, disfrutarás por igual formando equipo como Harry Potter y sus amigos. Tendréis que resolver acertijos que desafiarán la lógica de los más jóvenes y mayores mientras trabajáis en grupo para vencer al tiempo en este juego de mesa familiar

5 SALAS CON ENIGMAS INGENIOSOS - Cada habitación de tu casa, piso o jardín será una clase de magia y hechicería. 7 personajes del Escape Room para niños te acompañarán en el juego de aventuras para darte pistas y resolver contigo los enigmas

FÁCIL DE MONTAR, 2 HORA DE DIVERSIÓN - Montar el kit de Escape Room con tus hijos forma parte de la actividad familiar y a los niños les encanta

REJUGABLE CON 3 DIFICULTADES - Fácil para principiantes de 5 6 7 y 8 años, más difícil para 9 10 11 12 y +13 años y nivel mixto. Diversión garantizada con la adaptabilidad de nivel del decodificador de pistas web. Podrás jugar tantas veces como quieras o pasarle el juego a otra familia

Cranio Creations - Escape Room Escape Room The Game: El Dentista (ESP), edición en Italiano 11,89 € disponible 2 new from 11,89€

Envío gratuito Consulta ahora en Amazon Amazon.es Características Descubre las nuevas expansiones de Escape Room El juego. Necesita el juego base para ser jugado.

Nivel de dificultad 4/5.

Lo último que escuchas es la voz del Dr. Sienski, tu dentista, quien dice que te sentará con el gas hilarante para que no sientas ningún dolor cuando extraiga el molar.

Entonces todo se vuelve negro.

Número de jugadores: 1-6 | Edad recomendada: 12+ | Duración media: 60 min | Edición en italiano

noris 606101945 Escape Room Duo 3-Juego Familiar y de Sociedad para Adultos, Incluye 2 Casos y Funda Promocional con Mecanismo Plegable, a Partir de 16 años (Simba Toys 26,15 € disponible 10 new from 22,75€

Envío gratuito Consulta ahora en Amazon Amazon.es Características emocionantes misterios: sumérgete en el mundo Escape Room, el objetivo es resolver tareas juntas dentro del tiempo para tener una oportunidad de salir de las habitaciones a tiempo

Dos aventuras: espera lo inesperado en el juego para adultos; al resolver los misterios, hay diferentes grados de dificultad, cada segundo cuenta

Mecanismo de plegado: afloja los misterios utilizando la novedosa técnica de plegado y dobla para una solución correcta

Llave de código: para poder introducir el código, se necesita la aplicación o el decodificador Chrono del juego principal

Juegos versátiles: la marca Noris desarrolla juegos con diversión para toda la familia, adaptados a la edad y fomentan las habilidades

Escape Room: The Game - Edición Familiar | 3 emocionantes Salas de Escape de la Selva en tu Propia casa | Juegos Familiares | para 3-5 Jugadores | A Partir de 10 años 42,54 € disponible 3 new from 42,54€

Envío gratuito Consulta ahora en Amazon Amazon.es Características Bienvenido a Escape Room The Game para toda la familia

Tienes 60 minutos para ingresar las teclas correctas en el decodificador Chrono y encontrar una manera de salir de cada escenario aparentemente imposible. Resuelve rompecabezas encontrar pistas y trabajar juntos

Explora tres juegos temáticos diferentes de la selva, encuentra las pistas y resuelve el misterio para escapar

Para 3-5 jugadores. A partir de 10 años. Funciona con 3 pilas AA (no incluidas)

Nota importante: esta versión tiene 2 de los mismos juegos que Escape Room Jumanji

Identity Games Escape Room The Game: Jumanji Family Edition - Juego de tablero 37,55 € disponible 3 new from 37,55€

Consulta ahora en Amazon Amazon.es Características Part Number 10178 Model 10178 Is Adult Product Release Date 2022-09-20T00:00:01Z Language Holandés

