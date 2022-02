Formato, accesorios, fechas, equipos y cómo verlo en EE. UU.

La espera terminó. El liga argentina vuelve con una nueva edición de su Copa de la Liga. Después de un emocionante Liga Profesional 2021 ganado por río de la Platael 2022 Copa de la Liga Profesional reanuda la acción interna. La Copa Argentina de la Liga 2022 será transmitido en los Estados Unidos por Paramount + (prueba gratuita).

Será el primero de los dos torneos que tendrá lugar en la primera división argentina este año, en el que se ve obligada a encuadrar sus dos competiciones (Copa de la Liga y Liga Profesional) en un apretado calendario debido a la Copa del Mundo de Catar.

Esta Copa de la Liga dará la bienvenida a dos nuevos equipos a la máxima categoría. El número de participantes ha aumentado a 28, por lo que la batalla por el trofeo será aún más dura. Aquí, echa un vistazo a la Copa de la Liga Profesional 2022 formato, calendario, equipos y fechas clave.

Formato Copa Argentina de la Liga Profesional 2022

Por segundo año consecutivo, no hubo lanzamientos de la máxima categoría argentina en 2021. Tigre y Centro de Barracas fueron promovido desde el Primera Nacional (Segunda división de Argentina) por lo que 28 clubes competirán en la Copa de la Liga Profesional 2022 como resultado.

El torneo no se jugará en sistema de todos contra todos como la última Liga Profesional sino que adoptará a formato similar a la última Copa de la Liga (ganado por Colón). Los descensos se reanudarán a finales de este año después de que concluya la Liga Profesional 2022 en octubre y serán determinados por el promesas (los dos equipos con peor promedio de las últimas tres temporadas descenderán a la segunda división).

Sin embargo, la Copa de la Liga 2022 incluirá una fase de gruposdonde Los 28 clubes se dividirán en dos zonas de 14 equipos cada una. Además de las 13 rondas, habrá un accesorio interzonal lleno de derbis.

Los cuatro primeros de cada grupo se clasificarán para la fase eliminatoriadonde se jugarán los cuartos de final, semifinales y final en una sola pierna. El trofeo contará como Copa de la Liga y el ganador perforará un billete para la Conmebol Copa Libertadores 2023.

El equipo con el mejor registro tendrá ventaja de local en cuartos de final, mientras que las siguientes dos rondas se jugarán en campo neutral. Así se jugarán los cuartos de final de la Copa de la Liga 2022:

QF1: Ganador zona A vs. Equipo 4° clasificado Zona B

QF2: Ganador Zona B vs. Zona A 4º clasificado

QF3: Zona A 2do clasificado vs. Tercer clasificado zona B

QF4: Zona B 2do clasificado vs. Tercer clasificado zona A

Copa Argentina de la Liga Profesional 2022: Equipos y Grupos

Zona A

Río de la Plata, San Lorenzo, Club de carreras, talleres, Defensa y Justicia, Sarmiento, Banfield, Argentinos Juniors, gimnasia, Unión, Newell´s Old Boys, Atlético Tucumán, patrocinioy Platense.

Zona B

boca Juniors, independiente, rosario central, Colón, Huracán, vélez, Arsenal de Sarandí, Centro de Barracas, Lanus, Estudiantes, Córdoba centro, Aldosivi, Godoy Cruzy Tigre.

Copa Argentina de la Liga Profesional 2022: Fechas clave

Fase de grupos: Del 10 de febrero al 8 de mayo

Cuartos de final: miércoles, 11 de mayo

Semifinales: domingo, 15 de mayo

Final: domingo, 22 de mayo

Cómo ver la Copa Argentina de la Liga Profesional 2022 en los EE. UU.

Para ver el torneo en los EE.UU., Paramount + (prueba gratuita) tendrá cobertura total de la Copa Argentina de la Liga Profesional 2022. También se transmitirán algunos partidos por fuboTV (transmisión de prueba gratuita de 7 días).

Copa Argentina de la Liga Profesional 2022: Calendario

La fase de grupos de la Copa de la Liga Profesional 2022 Arranca el jueves 10 de febrero. La jornada 7 será una visita obligada como será la ronda interzonal -o como le dicen en Argentina, «La Fecha de los Clásicos«(la fecha de la derbis).