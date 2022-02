Héctor García cae, sorprende a Chris Colbert para ganar por decisión en WBA Eliminator

Héctor García aprovechó la oportunidad de su vida el sábado por la noche.

El perdedor poco conocido eclipsó en gran medida a su rival de las 130 libras Chris Colbert en su camino para derrotar al estridente nativo de Brooklyn y ganar una decisión unánime de 12 asaltos en el evento principal de Showtime de Chelsea dentro de The Cosmopolitan of Las Vegas. Colbert (16-1, 6 KOs) no lidió bien con la presión o los golpes al cuerpo de la dominicana Southpau.

Los jueces Dave Moretti (118-109), Patricia Morse Jarman (119-108) y Steve Weisfeld (118-109) le dieron un claro crédito a García por su trabajo, que incluyó un nocaut en el séptimo asalto.

La confianza de García nunca se vio afectada, ya que Colbert se golpeó la cabeza y el cuerpo en una pelea completamente unilateral. Caesars Sportsbook colocó a Colbert como el candidato 22-1 antes de que García, el último sustituto del campeón de la AMB, Roger Gutiérrez, se burlara de él.

García, de 30 años (15-0, 10 KO, 3 NC), atleta olímpico de 2016 para la República Dominicana, ha peleado más de 300 peleas amateur. Su experiencia fue tan clara como su fuerza durante su segunda pelea televisada solo en Estados Unidos.

“Cuando me dijeron hace tres semanas que iba a tomar esta pelea, vi en mis ojos que mi vida cambiaría”, dijo García a Jim Gray de Showtime a través de un intérprete. «Entonces, necesitaba estar en mi mejor momento».

García tuvo la mejor actuación de su carrera sin su entrenador en jefe, Ismael Salas, en su esquina. El entrenador asistente Bob Santos se desempeñó como el segundo jefe de García cuando Salas viajó a Glasgow, Escocia, por la dos veces medallista de oro olímpica Ruby Ramirez en la tercera ronda para detener a Eric Donovan en la tarjeta Jack Caterall de Josh Taylor en OVO Hydro.

García agregó: «Quiero darle mucho crédito al profesor Ismael Salas, quien me dio la confianza para decir: ‘Puedes ganar esta pelea'».

García asumió esta pelea con menos de tres semanas de anticipación. Se suponía que Colbert Gutiérrez pelearía por el título mundial de peso súper pluma para Gutiérrez, pero Gutiérrez contrajo COVID-19 durante el entrenamiento y se retiró de lo que se suponía que sería una defensa obligatoria del título.

Colbert García fue un combate eliminatorio y, por lo tanto, García espera desafiar al argentino Gutiérrez (26-3-1, 20 KOs) en su próxima pelea.

Colbert le dio crédito a García por sus logros.

“Quiero agradecer a todos los que vinieron aquí para apoyarme”, dijo Colbert. «Lamento haberlos defraudado a todos, pero esta noche él era simplemente un mejor hombre. Tomaré mis derrotas mientras tomo [wins], como un hombre. Voy a mantener la cabeza en alto y quiero recuperarla. Hagámoslo de nuevo.»

Colbert no usaría una sustitución tardía en sus oponentes, del luchador derecho al sur, como justificación de su primera derrota.

«No, no, no, no. No es una decepción, nada de eso”, dijo Colbert. «No hay excusas. Tomaré mis pérdidas de la misma manera que tomo mis ganancias. Fue el mejor chico esta noche. Traigámoslo de nuevo».

Necesitando un nocaut, Colbert intentó golpearla con García una vez que comenzó el duodécimo asalto. La fuerza de García pronto lo hizo reflexionar sobre esa estrategia y obligó a Colbert a alejarse de él.

Claramente muy por delante de los puntos, García aplastó a Colbert durante la Ronda 11 por uno. Colbert se alejó de él en ocasiones, cuando claramente necesitaba atacar a un oponente que estaba claramente por delante en los puntos.

El árbitro Kenny Bayliss culpó a Colbert por empujar a García 35 segundos después del décimo asalto. Directo a la izquierda de García disparó a Colbert a la esquina con 1:35 para el final del décimo asalto.

Colbert empató a García solo un minuto antes del décimo asalto. Más tarde, García lanzó una alineación sobre Colbert cuando lo colocaron en la esquina.

Colbert golpeó a García con la mano derecha durante el octavo asalto, pero García lo tomó bien. Esto proporcionó al menos evidencia de que Colbert lucharía duro para permanecer invicto.

Después de enviar a Colbert al tablero durante la séptima ronda, García lo venció nuevamente durante la octava ronda. García lanzó fuertes golpes en la cabeza y el cuerpo en el octavo asalto, cuando apoyó un combate pero superó a Colbert en las cuerdas y lo golpeó.

García golpeó a Colbert con dos regates conectados cuando quedaba poco más de 1:40 en el séptimo asalto. La mano izquierda inversa de García Colbert golpeó la espalda con 1:15 en el reloj en la séptima ronda.

Colbert se había levantado del primer nocaut de su carrera cuando Bayliss tenía cinco años. Se quedó una vez que se reanudó la acción y se dirigió hacia la campana para terminar la ronda, pero no antes de que García dejara caer un par más difícil.

La mano derecha invertida de Colbert aterrizó a principios del sexto asalto. Colbert lanzó un tiro de esquina más tarde en el sexto asalto y García hizo un gesto hacia adelante.

García forzó potentes tiros a la cabeza y el cuerpo de Colbert. Detuvo a Colbert en su camino con una mano izquierda que aterrizó con 30 segundos para el final de la sexta ronda.

García tatuó el recto superior izquierdo de Colbert contra las cuerdas con 25 segundos en el reloj en el quinto asalto. El desvalido se salió con la suya con Colbert en ese asalto cuando Colbert volvió a las cuerdas, aunque Colbert logró salir temprano en el quinto cuando mantuvo la acción en el medio del ring.

García agresivo presionó a Colbert durante el cuarto asalto, mientras continuaba lanzando golpes al cuerpo y constantemente movía a Colbert hacia atrás. Colbert hizo un gesto con la mano, pero aparentemente tuvo dificultades para lidiar con el trabajo y el dinamismo de García.

Colbert se paró en casa y lo golpeó con García en el tercer asalto. García falló muchos de sus intentos de cabecear a Colbert, pero continuó persiguiendo a Colbert con su cuerpo.

Colbert García se clavó directamente en su cuerpo a unos 35 segundos del tercer asalto. García aterrizó directo a la izquierda en los últimos 10 segundos del tercer round, disparando nuevamente a Colbert con su mano derecha.

Colbert se puso de pie e intercambió con García durante la segunda ronda, pero García logró superar nuevamente en esos tres minutos. García continuó persiguiendo el cuerpo de Colbert y Colbert agarró un gancho que rebotó justo al final de la segunda ronda.

García aterrizó de izquierda sobre el cuerpo de Colbert y luego lo agarró con un fuerte golpe en el primer minuto del primer asalto. García continuó golpeando a Colbert con la izquierda en el cuerpo durante el primer asalto.

Keith Edick es escritor/columnista sénior en BoxingScene.com. Se le puede contactar en Twitter @Idecboxing.