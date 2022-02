Horizon Forbidden West está siendo bombardeado en PS5 y PS4 sin motivo

No sería un gran lanzamiento de videojuegos sin un comportamiento vergonzoso para los jugadores. Horizonte prohibido oeste Se han recogido comentarios desproporcionadamente negativos sobre Metacrítico De la noche a la mañana, y aunque aún mantenía una puntuación de usuario general constante, estaba claro que la serie 0/10 comenzaba a parecer engañosa. Muchos de ustedes pueden recordar Nuestro último: Parte 2medio Llamativo escándalo en las redes socialescayendo en el mismo destino.

Por supuesto, no hay una campaña dirigida contra la salida de segundo año de Aloy, es solo una tontería de la gente. «Probablemente la mayor decepción en mucho tiempo», escribió un usuario sobre el juego Eighty Hours, menos de 24 horas después de su lanzamiento. «Tenía expectativas muy altas. La historia es tierna y poco imaginativa, la jugabilidad es muy aburrida. Incluso los gráficos que fueron elogiados son decepcionantes. Realmente dejo caer la pelota aquí».

Después de la mencionada saga The Last of Us: Parte 2, Metacritic se ha comprometido a realizar cambios en su sistema de puntos de usuario, para evitar que esto vuelva a suceder. Desafortunadamente, parece que dos años después nada ha cambiado realmente. Por supuesto, seguro. nosotros Todo el mundo sabe que una puntuación de usuario en el sitio web es una completa pérdida de tiempo, pero aún puede afectar a los jugadores menos comprometidos, y parece que la calificación de Horizon Forbidden West tendrá un gran éxito.

Por supuesto, el título no está exento de críticas: la plataforma es dura y hay un problema en su mundo abierto habitual, pero Me gustó el título en general en nuestra revisión.: «Cualquier pequeña peculiaridad que derretimos cuando lanzamos el juego a toda máquina. Es un juego de rol genial y súper divertido, no hay nada igual». Si recién está comenzando este fin de semana, asegúrese de visitar nuestro sitio Guía de Horizon Forbidden West Para cualquier ayuda.