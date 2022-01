‘Horno’: Argentina se asa en ola de calor récord

BUENOS AIRES, 11 ene (Reuters) – Argentina enfrenta una ola de calor histórica con temperaturas que superan los 40 grados centígrados (104 °F), lo que convierte al país por un tiempo en el lugar más cálido del planeta, sobrecargando las redes eléctricas y obligando a los residentes a buscar santuario a la sombra.

Con temperaturas de alrededor de 45 C (113 F) en partes de la nación sudamericana, cientos de miles de personas se quedaron sin electricidad cuando las redes eléctricas fallaron en y alrededor de la popular capital Buenos Aires.

«Llegué a casa y no teníamos electricidad y la casa era un horno», dijo José Casabal, de 42 años, quien se llevó a sus hijos a buscar un lugar para refrescarse. «Así que los llevé a la casa de su abuela para nadar en la piscina».

Las temperaturas en Argentina, donde el clima cálido y seco impulsado por el patrón climático de La Niña ya está afectando a los cultivos, significaron que durante varias horas fue el lugar más cálido del mundo, reemplazando a partes de Australia que se enfriaron durante la noche.

“Incluso temprano en la mañana hacía mucho calor, alrededor de 31 grados”, dijo Gustavo Barrios, de 34 años, de Tigre, sentado a la sombra de unos árboles. “Yo no tengo aire acondicionado en casa y estábamos solo con el ventilador tirando aire caliente. Es insoportable”.

Los líderes locales advirtieron a los residentes que se mantengan alejados del sol en la parte más calurosa del día, usen ropa ligera y se mantengan hidratados.

Un vendedor espera a los clientes en su tienda durante un apagón, en medio de una ola de calor, en Buenos Aires, Argentina, 11 de enero de 2022. REUTERS/Augustin Marcarian

«Tenemos que tener mucho cuidado en estos días», dijo el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

El meteorólogo Lucas Berengua dijo que la ola de calor estaba fuera de serie y podría establecer récords en el país.

“Esta es una ola de calor de características extraordinarias, con valores extremos de temperatura que incluso serán analizados después de su culminación, y puede generar algunos récords históricos de temperatura y persistencia de calor en Argentina”, dijo.

Para algunos, planteó preguntas sobre el cambio climático y el clima más extremo. En los últimos años, Argentina ha visto una cantidad inusual de incendios forestales alrededor del delta del río principal y la caída del río Paraná a un nivel bajo de casi 80 años.

“Siempre nací aquí en un clima templado y vi cómo la temperatura cambiaba con los años, y no es a lo que estamos acostumbrados”, dijo Marta Lorusso, de 59 años, arquitecta.

“Esto con la presión baja me mata mucho, no aguanto. Tomo litros de agua y hago lo que puedo. Y encima sin luz. No sé qué hacer”.

Información de Juan Bustamante; Editado por Adam Jourdan y Sandra Maler

