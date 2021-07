IATA habla de “máxima incertidumbre” en Argentina y 1.400 personas al día en todo el mundo

Las estrictas restricciones del gobierno argentino al ingreso de ciudadanos y residentes del exterior a fines de junio y la falta de una respuesta oficial de alto nivel han provocado una nueva reacción en la IATA, lo que significa que las principales salas alrededor de los aeropuertos, IATA Mundial, tienen una reducción del 70% en la capacidad diaria anterior de 2.000 pasajeros cada día cuando salen – Eso es aproximadamente 1.400 personas varadas en diferentes partes del mundo.

“La máxima incertidumbre es que 10 días después del anuncio de la medida, el gobierno argentino aún no ha autorizado ningún vuelo después del 12 de julio. Y no sabemos si esto extenderá el rango actual de vuelos hasta el 9 de julio. No se autorizan vuelos. suficiente para traer de regreso a miles de pasajeros varados. Está claro para nosotros hasta ahora que la programación de aeronaves en el mundo ha estado funcionando durante meses, pero las aprobaciones llegaron un día antes en Argentina, lo que dificulta mucho la operación, por lo que Se espera que más aerolíneas suspendan sus operaciones de manera temporal o permanente en este mercado.

Dijeron que eran nuevamente parte de una solución de la IATA, que aisló unilateralmente al país cada vez más, de 155 vuelos internacionales diarios antes de la epidemia, frente a tres o cuatro ahora.

Pasajeros Necesitamos resultados claros y predecibles para actuar y cumplir con los pasajeros, que es lo que pedimos. Cambiar las restricciones de un día para otro pone a los vuelos en una situación más sutil, pero especialmente a miles de pasajeros que han viajado por trabajo, motivos de salud, reencuentros con familiares, vacaciones, cursos y la necesidad de regresar. Con cada día que pasa aumenta el número de víctimas y, si la operación continúa, pueden pasar semanas o incluso meses para subir a un avión para la reconstrucción ”, dijo.

La empresa destacó que la probabilidad de contagio es baja a lo largo de toda la cadena de un viaje como resultado de los protocolos de seguridad, y que la aparición de diferentes tipos en el presente y futuro puntúa «hay que aprender a convivir con el COVID-19.

Medidas Se deben tomar medidas efectivas de prevención y control dando más vacunaciones a los ciudadanos respectivamente y monitoreando efectivamente a las personas que ingresan al país. No pueden tener continuidad por la inestabilidad y el daño que causan, no por las medidas de control y cierre ”, concluyó el gerente.

Lenta recuperación internacional

En los principales mercados latinoamericanos, Argentina ha tenido la menor recuperación en vuelos internacionales.

En julio, según la información recibida por Aviazioneline a través de Siria, el horario de vuelo representa solo una oferta de asiento del 15% en comparación con el mismo mes de 2019, antes de la epidemia. Si se considera que las restricciones actuales son efectivamente reconocidas por el gobierno argentino, la recuperación será aún menor.