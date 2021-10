La “hoja de ruta” económica de Argentina dice que los inversores son cautelosos

El ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, posó para una foto el 10 de diciembre de 2020, antes de una entrevista con Reuters en el Ministerio de Economía de Argentina en Buenos Aires. REUTERS / Augustin Marcarian / Foto de archivo

NUEVA YORK, 15 de octubre – Altos funcionarios argentinos se reunieron con inversionistas privados en Nueva York el viernes para reclamar la tan esperada “hoja de ruta” económica para el país atrapado y aprovechar las oportunidades para un acuerdo positivo con el Fondo Monetario Internacional. .

A la reunión, que tocó la política argentina, asistieron el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente de Gabinete, Juan Mansour, y luego de la reunión con el FMI se discutió un nuevo acuerdo para reestructurar pagos por $ 45 mil millones.

Mansour dijo en un comunicado del gobierno argentino tras la reunión que “un acuerdo positivo con el FMI es una prioridad nacional”. Dijo que Mansour había subrayado la voluntad de Argentina de respetar la deuda.

Guzmán presentó lo que el gobierno llama la “hoja de ruta” de las perspectivas económicas de Argentina, y dijo que el estado debería desempeñar un papel clave en la recuperación económica después de la epidemia de COVID-19 e invertir en sectores clave para impulsar el crecimiento.

“Necesitamos fortalecer el estado”, dijo.

“Creo que no cambiaron la opinión de nadie, pero no por falta de esfuerzo”, dijo un participante que prefirió no ser identificado debido a la confidencialidad de la conversación.

La evidencia de que la presentación fue buena y que tanto Guzmán como Mansour siguieron respondiendo dijo que había mucha incertidumbre estructural en Argentina.

“En general, los países son un poco más consistentes en términos de políticas. Hay algunas cosas que no cambias incluso cuando cambian de partido. Argentina ha sido muy basada en principios durante algún tiempo”.

Los inversores, que se han visto afectados por la inflación, la deuda y las crisis cambiarias en el país en los últimos años, se han quejado durante mucho tiempo de que no existe un plan económico claro. El país no pagó la deuda externa privada antes de una importante reestructuración de la deuda el año pasado.

La reunión se produjo unos días después de que Guzmán se reuniera con la presidenta del FMI, Kristalina Georgieva, y los dos acordaron continuar trabajando en el desarrollo de un plan crediticio creíble.

Argentina y el FMI han estado negociando durante meses, reemplazando la quiebra en 2018, dejando a América del Sur como el mayor prestatario financiero con una deuda de 45.000 millones de dólares. Argentina se ha comprometido a redactar un nuevo acuerdo a finales de marzo.

Argentina reestructuró alrededor de 65.000 millones de dólares en deuda con deudores privados internacionales el año pasado, pero los bonos reestructurados se negocian a niveles de crisis, ya que los inversores se preocupan por las perspectivas económicas del exportador de soja.

Los precios de los bonos en dólares argentinos no cambiaron levemente el viernes, cotizando entre 32 y 39 centavos frente al dólar en la curva.

El peso argentino se ha depreciado un 15% este año en medio de estrictas restricciones de capital que mantienen bajo control la tasa oficial, aunque estas restricciones han creado una amplia brecha con los precios en los mercados cambiarios populares.

El país sudamericano está luchando con una inflación de más del 52% anual.

A la reunión asistieron inversionistas, entre ellos Golden Tree Asset Management y Morgan Stanley, según el gobierno argentino. (MSN), Redwood Capital, Goldman Sachs (GSN), Gramática y Blackrock (BLK.N).

Informe de Rodrigo Campos; Editado por Adam Jordan, Steve Orlofsky, Aurora Ellis, Sandra Malor

