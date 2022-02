La nueva carrera espacial a la Luna es realmente el ir a Marte y más allá

meEn 1961, el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy dijo que su nación sería la primera en aterrizar en la luna. Este ambicioso objetivo se lograría más tarde cuando dos astronautas de la NASA atravesaron la superficie lunar el 20 de julio de 1969, para disgusto de los líderes del programa espacial de Rusia.

Más de 60 años después, ha comenzado una nueva carrera espacial hacia la luna, aunque con mucho más en juego y nuevos jugadores listos para el viaje de 238,855 millas. Esta vez, la carrera hacia la luna es mucho más que colocar una bandera en su polvorienta superficie. Llegar primero a la Luna también podría significar invocar dibs en sus recursos limitados y controlar un portal permanente para llevar a los humanos a Marte, y más allá.

Ya sea la NASA, China, Rusia o un consorcio de empresas privadas que terminan apoderándose de la luna, el reclamo de la superficie de la luna no se trata realmente de la luna de todos modos, se trata de quién tiene fácil acceso al resto del sistema solar. .

Todo el mundo tiene una agenda

James Rice, científico jefe de la Escuela de Exploración de la Tierra y el Espacio de la Universidad Estatal de Arizona, recuerda haber crecido con el programa Apolo y haber sido picado por un insecto espacial mientras veía el alunizaje de 1969 en la televisión.

«Cuando era niño, lo vi suceder y quería ser parte de eso», dijo Rice a The Daily Beast. «Es por eso que estoy en esta profesión hoy».

A medida que Rice reflexiona sobre la carrera espacial actual, reconoce algunas diferencias clave. “Las cosas realmente han cambiado mucho en términos de tecnología y jugadores”, dijo. «Esta no es la luna en la que pensamos durante los días de Apolo». Los científicos han aprendido mucho sobre la luna a través de análisis más detallados de muestras lunares, así como de numerosas misiones que buscaron exactamente lo que podría estar en la superficie de la luna aún escondido en las profundidades de la tierra.

Aunque sabemos desde hace más de una década que la luna puede estar repleta de reservas de hielo de agua, solo el año pasado la NASA anunció que Encontré la mejor guía hasta ahora. El agua atrapada en las bolsas de hielo estaba más extendida por la superficie de la luna de lo que se pensaba anteriormente. El descubrimiento alimentó la idea de construir una base permanente en la Luna, que los astronautas podrían usar para llegar a Marte y otros destinos celestiales.

Arte conceptual para una base de astronautas dirigida por la NASA que involucra la exploración y extracción de hielo de agua. NASA

por que es tan importante? El agua es un recurso precioso para los viajeros espaciales, no solo para que la beban los astronautas, sino también para convertirla en combustible para cohetes para usar en la explosión.

Recuerda la ciencia de la escuela primaria aquí: el agua está hecha de hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno es conocido como el tipo de propulsor más eficiente, mientras que el oxígeno se puede combinar con el combustible para provocar la combustión. Poder romper todo ese hielo de agua en la Luna significa que puedes acceder a cada uno de sus elementos constituyentes: una fuente masiva de combustible para cohetes. (Y como beneficio adicional, puede usar cualquier exceso de oxígeno como aire respirable para los astronautas).

Es mucho mejor encontrar estos recursos en la Luna que transportarlos desde la Tierra. La movilización de recursos en el espacio tiene un precio enorme: solo cuesta alrededor de $ 10,000 para lanzar una carga útil de una libra en la órbita de la Tierra, Según la NASA. Puede ser mucho menos costoso usar lo que la luna tiene para ofrecer para construir una escala lunar a destinos cósmicos.

«Creo que la luna se ha posicionado como este punto medio, o el primer paso hacia Marte», dijo a The Daily Beast Casey Dreyer, asesor principal de política espacial de The Planetary Society. «No es un destino final».

En otras palabras, regresar a la luna no se trata de la luna, al menos no del todo. Es una puerta de entrada a ambiciones espaciales verdaderamente más grandes. por esta razón artemisaEl nuevo programa de exploración lunar de la NASA siempre se ha promocionado no como un simple regreso a Apolo, sino como la base inicial para una presencia permanente en la Luna.

El administrador interino de la NASA, Steve Gorczyk, a la izquierda, y Rick Gilbrech, administrador del Centro espacial Stennis de la NASA, a la derecha, observan cómo el escenario base para el primer vuelo de un cohete del Sistema de lanzamiento espacial de la NASA se somete a una segunda prueba de fuego caliente en el banco de pruebas B-2. el 18 de marzo. NASA/Robert Markowitz vía Getty

Martha Hess, directora de exploración humana y vuelos espaciales de Aerospace Corporation, una organización de asesoramiento técnico sin fines de lucro sobre misiones espaciales, se hizo eco de esos sentimientos. «Esta vez, la Luna es un campo de entrenamiento y Marte es el destino», dijo a The Daily Beast.

La carrera espacial actual no es solo entre naciones en competencia e ideologías políticas. También incluye empresas privadas que intentan obtener ganancias. “Estamos en un momento único en el que nuestra economía está alineada con la tecnología, lo que permite la inversión privada y comercial en capacidades espaciales”, dijo Hess. «Esta inversión elimina la presión de las agencias gubernamentales para mantener la industria».

Empresas privadas como SpaceX y Blue Origin también miran más allá de la luna. El CEO de SpaceX, Elon Musk, tiene una visión obsesiva de ir a Marte y rehabilitar el planeta para que sea apto para la colonización humana. Jeff Bezos de Blue Origin busca ser un jugador dominante en los viajes espaciales comerciales, transportando ciudadanos (posiblemente muy ricos) a la Luna o más allá.

“Las empresas privadas tienen sus propios objetivos a largo plazo que existen fuera del programa espacial nacional”, dijo Dreyer. «Harán lo que la NASA les diga que hagan, no les importa si la NASA va a la Luna o a Marte».

Agua y agua por doquier

Lo que determinará la próxima carrera lunar es el hecho de que no todas las regiones de la luna tienen el mismo valor. «Hay lugares limitados para ir, y todo se trata de la ubicación», dijo Rice.

Así como la fiebre del oro de California en el siglo XIX estuvo determinada por el lugar donde se encontró el oro, la fiebre del agua hacia la Luna estará determinada por el lugar donde se almacena el agua. Estados Unidos está buscando construir su base lunar en el polo sur de la luna, donde se cree que tiene una gran cantidad de reservas de hielo de agua.

Además, el Polo Sur es un manantial para las necesidades energéticas: está expuesto a más luz solar que cualquier otro lugar de la Luna, lo que puede proporcionar energía para los paneles solares y alimentar la base.

Li Xianhua, académico de la Academia de Ciencias y el Instituto de Geología de China, habla durante una conferencia de prensa en Beijing el 19 de octubre. Noel Seles/AFP vía Getty

y con No hay leyes claras del espacio. Por el momento, según la propiedad de las cosas en el espacio, los recursos lunares pueden reducirse a quien llame primero a los dibs.

¿Quién más quiere construir una base en el polo sur de la luna? Para empezar, está China, que recientemente anunció planes a largo plazo para Construyendo una base en la luna con Rusia. Su meta más lejana, por supuesto, es Enviar una misión tripulada a Marte para 2033.

El programa de exploración lunar de China, o Proyecto Chang’e, es relativamente nuevo en la escena pero ya ha logrado grandes avances. en Enero. 2019, el país Sonda lunar Chang’e-4 Fue la primera nave espacial en la historia en aterrizar de manera segura en el lado oculto de la luna. En diciembre de 2020, se lanzó la misión Chang’e-5 Muestras devueltas desde la superficie de la luna.. Esas nuevas rocas lunares Ya está dando sus frutos en nuevos descubrimientos científicos.. .

La Agencia Espacial China aprobó recientemente tres misiones más a la Luna, apuntando, lo adivinaste, al polo sur de la Luna. El programa espacial de la nación espera que los astronautas aterricen en la Luna para 2030. Más tarde, podríamos ver astronautas chinos y estadounidenses descansando en la Luna al mismo tiempo.

línea final

Sin embargo, China y Rusia no imponen mucha competencia a los Estados Unidos siempre que la NASA no retrase su camino de regreso a la luna. “China está trabajando categóricamente en el desarrollo de capacidades”, dijo Dreyer. «Pero yo diría que están al menos una década por detrás, si no más, que las capacidades de Estados Unidos».

El primero en la agenda de la NASA es Artemis I, un vuelo de prueba no tripulado a la Luna que tiene como objetivo lanzar el nuevo Sistema de Lanzamiento Espacial (el sistema de cohetes más grande de la historia) y la cápsula tripulada Orion que eventualmente traerá a los astronautas de regreso a la Luna. Lanzado inicialmente en abril, Artemis simplemente orbitará la Luna y regresará a la Tierra. No será hasta que Artemis III se lance en 2025 (si eres optimista), finalmente veremos botas humanas llegar a la superficie de la luna.

«China tiene la ventaja de poder idear un plan y financiamiento a largo plazo, lo que le da la capacidad de deshacerse de su visión de 30-50-100 años. No tenemos ese lujo.« – marta hess

Hess cree, sin embargo, que China tiene una ventaja sobre Estados Unidos que puede explotar para lograr un progreso rápido.

“China tiene la ventaja de poder idear un plan y financiamiento a largo plazo, lo que le da la capacidad de deshacer su visión de 30-50-100 años”, dijo Hess. “No tenemos ese lujo; nuestros planes son buenos para un mandato presidencial, nuestros presupuestos se asignan anualmente hasta que nuestros programas comienzan y terminan y te mueres de hambre”. La exploración a largo plazo del sistema solar no es algo que se haya cristalizado en los presupuestos estadounidenses durante las próximas décadas.

Estimaciones de la NASA El programa Artemis costará $ 86 mil millones para 2025. La actual administración de EE. UU. Ha proporcionado Solicitud de presupuesto financiero de $24.800 millones para 2022 La NASA cubrirá el regreso a la luna.

Durante la primera carrera espacial, la agencia gastó $ 28 mil millones en el aterrizaje de los primeros humanos en la Luna, lo que equivale a $ 280 mil millones cuando se ajusta a la inflación. Según la Sociedad Planetaria.

A medida que el programa espacial comienza a dar forma a cada uno de los involucrados en la carrera espacial, los legisladores se dan cuenta de que necesitan actualizar las leyes vigentes para controlar mejor la nueva era de la exploración espacial que está a punto de despegar.

Independientemente de quién coloque zapatos espaciales en la Luna a continuación, hay un beneficio general para la exploración humana en su conjunto.

«Hay más porque es tan inspirador que no se le puede poner precio», dijo Rice. «Hace algo por ti cuando entras allí y miras la luna y ahora hay gente haciendo algo, resuena».