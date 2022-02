La Saudi Electricity Company responde a las acusaciones de acoso a Elon Musk

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. respondió a los comentarios de Elon Musk . En una carta que presentó el viernes ante un juez federal en Nueva York, la Comisión de Bolsa y Valores dijo que los controles repetidos con Tesla están en línea con las expectativas de la corte que supervisa el acuerdo de 2018 de la compañía.

En ese momento, Tesla había acordado que sus abogados se desharían de forma preventiva de algunos de los tuits de Musk después de que uno de sus mensajes llamara la atención de la Comisión de Bolsa y Valores. determinante Musk dijo que había obtenido un «financiamiento garantizado» para poseer Tesla a $ 420 por acción. Después de la investigación, la SEC alegó que la carta constituir un fraudecon Tesla y Musk al final Aprobación para resolver el caso por un monto de 40 millones de dólares.

Pero menos de un año después de eso, la SEC sospechó que Musk no estaba cumpliendo con su parte del acuerdo, según él. . En 2019 y 2020, los abogados de la agencia le escribieron a Tesla para preguntar por qué algunos de los tuits de Musk sobre las cifras de producción de la empresa y el precio de las acciones no habían sido aclarados por sus abogados. Tesla afirmó que estas declaraciones no estaban cubiertas por la política de acuerdos.

Tesla acusó esta semana a la Comisión de Bolsa y Valores de utilizar sus recursos para realizar «investigaciones interminables y sin fundamento» de la empresa y su CEO. También alega que el regulador rompió su promesa de distribuir el acuerdo de $40 millones a los accionistas de Tesla, un reclamo otorgado por la SEC. En la carta presentada el viernes, la agencia dijo que estaba trabajando en un plan para pagar los salarios de los accionistas y que tendría más detalles para compartir en marzo. En cuanto a la investigación «interminable», la agencia dijo que «trató de reunirse y consultar con los abogados de Tesla y Musk para abordar cualquier inquietud sobre el cumplimiento de Tesla y Musk».

No está claro qué sucederá después de que la Comisión de Bolsa y Valores respondiera a las acusaciones de Tesla. la revista Informes La jueza federal de distrito Alison Nathan ha pedido a las dos partes que resuelvan su disputa en lugar de presionar a la corte para que intervenga en el asunto.